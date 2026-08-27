España

El asombroso parecido entre un guitarrista estadounidense y Feijóo provoca miles de reacciones en redes sociales: “Esto debe ser algo parecido a un universo paralelo”

Cash Stevens se ha vuelto viral gracias a los internautas y ya ha dejado caer en un comentario que quizá visite España

Feijóo a la izquierda y Stevens a la derecha tocando la guitarra.
El parecido entre Feijóo y Cash Stevens, músico estadounidense, ha llamado la atención a muchos usuarios de las redes sociales. (Montaje Infobae)
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No es el primer parecido entre artistas y gente conocida. A Javier Bardem le han sacado parecido con Jeffrey Dean Morgan, a todos todavía confunde el parecido de Jessica Chasstain con Bryce Dallas Howard. Incluso han sacado parecido entre el dueño de Meta, Mark Zukerberg con el rey Felipe IV de España. El músico estadounidense Cash Stevens se convirtió en el centro de un fenómeno viral en las redes sociales españolas debido a su sorprendente parecido físico con el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo.

El algoritmo de las plataformas digitales hizo su magia y llegó al público español. El contenido del guitarrista ha llegado a miles de usuarios en España, quienes reaccionaron con asombro y gracia en los comentarios ante la semejanza obvia entre ellos.

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La comparación entre el artista y el político español generó una oleada de interacciones en plataformas como TikTok e Instagram. El músico, ajeno a la realidad política española, comenzó a recibir una gran cantidad de comentarios de ciudadanos que bromeaban sobre su identidad. Muchas personas aprovecharon la situación para señalar la notable similitud en los rasgos faciales entre el guitarrista y el dirigente del PP.

Un parecido que trasciende fronteras

La viralidad del contenido alcanzó tal nivel que algunos internautas cuestionaron si las imágenes del músico estaban creadas mediante inteligencia artificial: “Esto debe ser algo parecido a un universo paralelo”. Esta teoría, descartada por la trayectoria previa de Stevens en las redes sociales, refleja el impacto del parecido en la audiencia digital. “Para que luego digan que Feijóo no sabe idiomas”, escribieron diversos internautas en los vídeos del guitarrista, aludiendo con humor a las críticas históricas que ha recibido el político del PP respecto a su dominio del inglés.

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Cash con una guitarra en su casa.
Cash Stevens en uno de sus vídeos en los que interpreta canciones. (Youtube)

Lejos de mostrar molestia ante la avalancha de mensajes, el músico estadounidense reaccionó con sentido del humor. Stevens, que cuenta con una comunidad consolidada de seguidores gracias a sus interpretaciones de temas de artistas como Cyndi Lauper o Tyler Childers, comenzó a interactuar con los usuarios españoles. El guitarrista marcó con “me gusta” varias de las publicaciones que destacaban su parecido con el político gallego, aceptando su papel como el doble inesperado de Feijóo.

Más allá de las bromas, el fenómeno ha servido para que una nueva audiencia descubra la faceta artística del músico. El algoritmo de TikTok, al detectar el interés de los usuarios españoles, intensificó la difusión de los vídeos del guitarrista, consolidando su posición como tendencia involuntaria en España. Mientras las redes sociales continúan explorando esta semejanza, Cash Stevens mantiene su actividad habitual en sus plataformas. Incluso en algún comentario ha dejado caer la posibilidad de visitar España para actuar y ha preguntado a los usuarios españoles en qué ciudad debería actuar.

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