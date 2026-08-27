Toluca y América avanzan a semifinales de la Leagues Cup y aseguran campeón de Liga MX

Club Toluca avanza Leagues Cup (Toluca FC﻿/FB)

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Toluca y América dieron un golpe de autoridad en la Leagues Cup 2026 y se instalaron en las semifinales del torneo binacional, luego de eliminar a los últimos representantes de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Con sus respectivos triunfos por 2-0, los equipos de la Liga MX aseguraron que, por primera vez desde que se disputa la Leagues Cup bajo su formato actual, un club del futbol mexicano se proclame campeón del certamen.

Los Diablos Rojos del Toluca fueron los primeros en conseguir su boleto a la ronda de los cuatro mejores. El conjunto mexiquense superó 2-0 al Austin FC en el partido disputado en la Red Bull Arena, donde tuvo que esperar hasta la segunda mitad para abrir el marcador.

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Toluca elimina a Austin FC

Toluca se enfrentará a León en la Leagues Cup (Toluca FC﻿/FB)

El cuadro dirigido por Toluca encontró el camino hacia la victoria al minuto 53, cuando Helinho apareció para marcar el primer tanto del encuentro y darle ventaja a los mexicanos.

Austin FC intentó reaccionar en la recta final del partido, pero la defensa escarlata mantuvo el orden y evitó que el conjunto estadounidense pudiera acercarse al empate.

Cuando el encuentro estaba por finalizar, Jorge Díaz sentenció la clasificación del Toluca al minuto 90+7, con el segundo gol de los Diablos Rojos.

El 2-0 permitió al equipo mexicano avanzar a las semifinales y, de paso, mantener viva la posibilidad de conquistar un título internacional.

América también avanza

Las Águilas avanzaron a semifinales de la Leagues Cup (Club América/FB)

Horas después, el América hizo lo propio al imponerse 2-0 al Columbus Crew, equipo que representaba a la MLS y que buscaba mantener con vida a Estados Unidos en la competencia.

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Las Águilas resolvieron el encuentro con anotaciones de Raphael Veiga y Brian Rodríguez, quienes fueron los encargados de marcar los goles que sellaron el pase del conjunto azulcrema.

Con este resultado, América se convirtió en el segundo representante de la Liga MX en alcanzar las semifinales y confirmó el dominio mexicano en la parte decisiva de la competencia.

La eliminación de Austin FC y Columbus Crew significa que ningún equipo de la MLS permanece con vida en la Leagues Cup 2026. Por ello, el campeonato quedará necesariamente en manos de un club de la Liga MX.

La Liga MX busca su primer título

Club América Leagues Cup semifinales Monterrey (Club América﻿/FB)

El escenario representa un hecho histórico para el futbol mexicano, ya que bajo el formato actual de la Leagues Cup ningún equipo de la Liga MX ha conseguido levantar el trofeo.

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Desde la renovación del torneo, los campeones han sido equipos de la MLS. Inter Miami conquistó la edición de 2023, mientras que Columbus Crew se coronó en 2024 y Seattle Sounders hizo lo propio en 2025.

Ahora, Toluca, Léon, América y Monterrey tienen la oportunidad de romper esa hegemonía y conseguir el primer campeonato para la Liga MX en esta etapa del certamen.

La presencia de ambos clubes en semifinales también eleva las expectativas de los aficionados mexicanos, pues existe la posibilidad de que el título termine en manos de uno de los equipos que todavía continúan en competencia.

Con Toluca y América instalados entre los cuatro mejores, la Leagues Cup 2026 tendrá un desenlace histórico: por primera vez desde la implementación de su actual formato, el campeón será un representante de la Liga MX.

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