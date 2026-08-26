América Latina

Conmoción en Chile: una adolescente mató a su madre a martillazos

La menor durmió con el cuerpo de su madre tendido en el living, al día siguiente fue a clases y por la tarde se entregó a la policía

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La menor quedó en internación provisoria durante los 100 días decretados para la investigación.
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En internación provisoria quedó este martes una adolescente de solo 14 años que confesó haber matado a su madre a martillazos luego de una discusión que ambas tuvieron al mediodía del domingo pasado.

El crimen ocurrió en el departamento que ambas compartían en la comuna santiaguina de San Joaquín. Según ha trascendido, tras asesinar a su progenitora, la menor salió esa tarde con su padre y más tarde durmió con el cuerpo de su madre tendido en el living. Al día siguiente fue a clases y por la tarde se entregó en la 3ª Comisaría de Santiago.

“Lo que tenemos es una persona de sexo femenino de 48 años de edad que es víctima del delito de parricidio, la cual presenta diversas heridas contusas, con un elemento contundente, cuyo autor correspondería a su hija, una menor de edad”, señaló el subprefecto Robert Briones.

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El tribunal descartó hechos de violencia intrafamiliar previos.

Internación provisoria

Este martes, durante el control de audiencia, la Fiscalía logró acreditar el crimen y, debido a que el tribunal desechó que hubiese alguna denuncia de violencia intrafamiliar previa, decretó la internación provisoria de la menor durante los 100 días establecidos para la investigación.

Ariel Cancino, de la Fiscalía Metropolitana Sur, detalló al término de la formalización que la acusada “le ocasionó la muerte a su madre el día domingo. Posteriormente, ella habría salido con su padre durante la tarde. Al día siguiente habría ido hasta su colegio, un día de clase normal. A la salida del dicho establecimiento educacional, ella habría concurrido hasta una comisaría a realizar una autodenuncia respecto de este hecho”.

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De acuerdo al persecutor, la investigación “logró acreditar en este caso, por lo menos en esta instancia procesal inicial, que la imputada tuvo participación punible en los hechos en materia de esta investigación. Fue formalizada, como se explicó anteriormente, por el ilícito de parricidio consumado”.

Finalmente, tocante a supuestos hechos de violencia intrafamiliar argumentados por la defensa, el fiscal Cancino sostuvo que “revisados los antecedentes que constan en carpeta investigativa, referente tanto al padre de la imputada como también a la víctima de este caso, no consta ninguna denuncia de dicho carácter”.

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