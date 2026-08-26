Enrique Inzunza sale de Morena tras negarse a pedir licencia pese a investigación de EEUU

El senador Enrique Inzunza no ha solicitado licencia a su cargo pese a las acusaciones de Estados Unidos que lo vinculan con Los Chapitos. (Foto: redes sociales)

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El senador por Sinaloa Enrique Inzunza Cázarez dejó el grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, luego de negarse durante días a solicitar licencia pese a la presión de sus propios compañeros de bancada. La salida se confirmó este 26 de agosto, después de que el legislador difundiera en su cuenta de X una carta dirigida al coordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco, en la que anunció que ejercerá su cargo “de manera independiente”.

Con la salida, Inzunza perdería la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos y las posiciones internas que ocupaba al amparo del morenismo.

Una investigación que lo señala desde abril

El trasfondo de la salida es la solicitud de detención provisional con fines de extradición que el gobierno de Estados Unidos envió a México el 28 de abril de 2026, derivada de una acusación presentada ante la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York. El documento señala a 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y una facción identificada como “Los Chapitos”.

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Según las autoridades estadounidenses, los señalados habrían:

Colaborado con la organización criminal para facilitar el tráfico de narcóticos hacia EU

Brindado presunta protección institucional

En el caso particular de Inzunza, filtrado información sensible sobre operativos de seguridad, de acuerdo con el señalamiento

El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha reiterado que cualquier detención deberá sustentarse en pruebas suficientes y apegarse al marco jurídico nacional, y hasta ahora no ha procedido a la entrega de los señalados.

Meses de resistencia y una licencia exprés

Desde que se dio a conocer la acusación, Inzunza ha evitado presentarse regularmente al Senado. Acumuló 118 días de ausencia física, con una sola participación virtual en una sesión de la Comisión de Justicia en junio. En mayo solicitó una licencia de apenas 22 horas, que atribuyó entonces a una “embestida mediática”.

El senador ha negado en repetidas ocasiones cualquier vínculo con el crimen organizado y descartó tanto una renuncia como una eventual entrega a las autoridades estadounidenses, asegurando en junio que permanecería en el cargo hasta concluir su mandato en 2030.

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Lo que arriesga Morena

La bancada de Morena en el Senado suma, junto con sus aliados del PT y el Verde, 87 escaños, apenas uno por encima de los 86 necesarios para la mayoría calificada. El suplente de Inzunza, Omar Alejandro López Campos, ya se registró como aspirante a la candidatura de Morena para la gubernatura de Sinaloa en 2027, lo que complicaría una eventual licencia definitiva del senador sin poner en riesgo ese margen.

Por ahora, Inzunza se mantiene en su escaño, pero sin grupo parlamentario.