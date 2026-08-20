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Gobierno firma decreto para ocupar 112 predios rumbo al tren Querétaro-Irapuato

La medida, publicada en el DOF, abarca 326 mil 930.902 metros cuadrados de predios privados

Tren México - Querétaro - México
Conoce la ruta que conectará el Tren México Querétaro (Jesús Avilés)
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó un decreto que declara de utilidad pública la ocupación temporal de 112 inmuebles de propiedad privada, con una superficie conjunta de 326,930.902 metros cuadrados, para la construcción de la vía férrea del proyecto Querétaro-Irapuato. El documento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y firmado en la Ciudad de México el 17 de agosto de 2026.

Un tramo clave del tren México-Querétaro-León-Aguascalientes

El proyecto forma parte del Tren México-Querétaro-León-Aguascalientes, contemplado desde noviembre de 2023 como área prioritaria para el desarrollo nacional. Según el decreto, la nueva vía busca conectar la capital de Querétaro con Irapuato, atravesando un corredor de peso económico, social y cultural entre ambos estados.

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Los predios afectados se ubican en:

  • Querétaro (municipio de Querétaro)
  • Apaseo el Grande, Celaya, Villagrán, Santa Cruz de Juventino Rosas, Salamanca e Irapuato, en Guanajuato
Proyección durante la conferencia matutina con información sobre las licitaciones, demanda esperada y recorridos del tren de pasajeros Ciudad de México–Querétaro–Irapuato.
Proyección durante la conferencia matutina con información sobre las licitaciones, demanda esperada y recorridos del tren de pasajeros Ciudad de México–Querétaro–Irapuato.

¿Quién ejecutará el proyecto?

La ocupación temporal se otorga a favor de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, organismo descentralizado creado el 13 de enero de 2026 y sectorizado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Será esta agencia la encargada de cubrir, con su presupuesto autorizado, las indemnizaciones correspondientes a quienes acrediten legalmente derechos sobre los inmuebles, con base en los avalúos que emita el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

Persona sentada en un sitio arqueológico escribe en un portapapeles con formularios del INAH. Viste chaleco azul, camisa roja y guantes negros. Hay escombros al fondo
Los entierros, con individuos infantiles, juveniles y adultos, fueron hallados con osamentas incompletas, destacando la presencia de tumbas de tiro reutilizadas para diferentes difuntos (INAH)

Beneficios y justificación oficial

El Ejecutivo federal sustenta la medida en los artículos 27 y 28 de la Constitución, así como en la Ley de Expropiación y la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. Entre los beneficios que enumera el decreto destacan:

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  • Reducción de tiempos de traslado entre Querétaro y Guanajuato
  • Mayor conectividad intermodal (pasajeros y carga)
  • Ahorros en costos de operación vehicular
  • Reducción de accidentes viales
  • Plusvalía en terrenos cercanos a las futuras estaciones

El texto también señala que el tramo es parte de la meta del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, que prevé la construcción de más de 3 mil kilómetros de vías para trenes de pasajeros en el país.

Plazos para los propietarios afectados

El decreto establece que los dueños de los predios podrán acudir, dentro de los 10 días hábiles posteriores a la notificación, al procedimiento judicial previsto en el artículo 11 de la Ley de Expropiación, con el único fin de impugnar el monto de la indemnización.

Asimismo, si al cabo de cinco años los terrenos no son utilizados para el fin declarado, los propietarios podrán solicitar la reversión total o parcial del bien, o el pago de los daños ocasionados.

El decreto fue firmado también por el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, y por la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel.

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