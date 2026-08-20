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Mosca encerrada en tu cuarto: el truco sin matamoscas que sí funciona para que se vaya sola

El zumbido de una mosca atrapada en tu cuarto puede durar horas porque su sistema de navegación, perfecto para el exterior, se vuelve inútil entre cuatro paredes

Una mosca doméstica sobre un alféizar de madera, frente a un vidrio sucio con vista borrosa a edificios, tendido eléctrico y cielo gris.
La mosca doméstica es uno de los insectos más comunes en los hogares mexicanos y puede recorrer varios kilómetros en busca de alimento y refugio. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La mosca doméstica lleva millones de años usando la luz para orientarse.

Ese instinto, que le funciona perfectamente al aire libre, se convierte en una trampa cuando el insecto queda encerrado en un cuarto.

Una mosca encerrada no se queda quieta. Vuela en círculos, choca contra el vidrio, se posa y vuelve a despegar. El resultado es un zumbido constante que no para hasta que el insecto encuentra una salida o muere.

Primer plano de una mosca posada en una mosquitera de ventana. Al fondo, un paisaje verde borroso y cielo azul, con el marco de la ventana a la derecha. Estilo acuarela.
Una mosca encerrada en un cuarto puede pasar horas chocando contra la misma ventana sin encontrar la salida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La solución no requiere matamoscas ni aerosol: basta con apagar todas las luces de la casa y cerrar todas las cortinas, excepto las de un cuarto pequeño donde sí se deja la luz encendida y la ventana abierta.

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La mosca, que siempre vuela hacia el punto más brillante, migra sola hacia esa habitación y sale por la ventana en minutos.

El procedimiento lo explica la revista científica New Scientist con base en el comportamiento documentado de la mosca doméstica.

Una bombilla encendida cuelga del techo, iluminando un dormitorio oscuro con una cama deshecha, una ventana con cortinas y un televisor antiguo en un mueble.
El zumbido de una mosca atrapada no es aleatorio: el insecto sigue un patrón de vuelo dictado por su instinto de orientación hacia la luz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funciona el truco para que la mosca salga en minutos

La lógica del método es simple. Si el cuarto está iluminado por varias fuentes —lámparas, televisión, luz que se cuela por las cortinas—, la mosca no sabe hacia dónde ir. Todas las señales compiten entre sí.

Cuando se apagan todas las luces y se cierran todas las cortinas excepto las de un cuarto con ventana abierta, ocurre algo distinto: hay un único punto brillante en todo el espacio. La mosca lo detecta y vuela hacia él.

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Infografía sobre cómo sacar moscas de un cuarto. Incluye título, texto explicativo, tres iconos de pasos, tres iconos de razones y el logo de Infobae.
La infografía detalla los pasos y fundamentos del método para que una mosca salga de un cuarto aprovechando su instinto de volar hacia una única fuente de luz, según New Scientist. (Imagen Ilustrativa Infobae)

New Scientist recoge la observación de que la mosca, en ausencia de fuentes de luz competidoras, migra hacia la única ventana iluminada en pocos minutos.

“La estrategia es volar hacia la luz. Eso le ha funcionado durante millones de años, antes de que existiera el vidrio”, señala uno de los corresponsales científicos citados por la revista.

La mosca no ve el vidrio: por eso choca repetitivamente contra la ventana

La mosca doméstica (Musca domestica) —la especie más común en México y en el mundo— tiene ojos compuestos formados por cientos de unidades llamadas ommatidia.

Esas estructuras detectan cambios de luz y movimiento, no superficies sólidas transparentes. Cuando la mosca ve una ventana iluminada, percibe cielo abierto, no un obstáculo.

Primer plano de una mosca con grandes ojos compuestos y alas translúcidas, posada en un alféizar de madera polvoriento, con fondo verde borroso.
Abrir todas las ventanas del cuarto al mismo tiempo no garantiza que la mosca salga: necesita un único punto brillante hacia dónde orientarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso choca una y otra vez contra el mismo vidrio. No es torpeza: es que su sistema visual nunca evolucionó para reconocer el vidrio.

La mosca sigue la señal que siempre le funcionó afuera —vuela hacia la luz más intensa— y adentro esa señal la lleva directo a una pared transparente.

Aunque molesta en casa, la mosca doméstica es un reciclador natural: se alimenta de materia orgánica en descomposición y devuelve esa energía al ambiente, según la UNAM. (YouTube/@UNAMGlobalMX)

No se debe dejar ninguna otra luz prendida, para que el truco funcione mejor

Investigadores de la Universidad de Wageningen, en Países Bajos, documentaron en estudios de laboratorio que la orientación fototáctica de Musca domestica —es decir, su tendencia a moverse hacia la luz— es más eficiente en cuartos oscuros que en cuartos iluminados.

En espacios con luz ambiental, las señales se cancelan entre sí y la mosca vuela sin rumbo fijo.

Primer plano de una mujer durmiendo plácidamente de lado en una cama, tapada con sábanas, en una habitación oscura con una ventana al fondo.
Sin las moscas, la materia orgánica en descomposición se acumularía en cantidades inimaginables, advierte la investigadora Patricia Ramos Morales de la Facultad de Ciencias de la UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Journal of Economic Entomology publicó un estudio que midió el comportamiento de la mosca doméstica frente a trampas de luz ultravioleta y azul.

Cuando la luz del cuarto estaba apagada, el primer ejemplar llegó a la trampa en menos de cinco minutos. Con luz ambiental encendida, el proceso tardaba mucho más o no ocurría.

Hombre mayor con pijama de rayas sentado en la cama frotándose el ojo en la oscuridad. Hay un bastón y una luz tenue en el pasillo adyacente.
Los ojos compuestos de Musca domestica son especialmente sensibles a la luz ultravioleta y azul, longitudes de onda entre 320 y 400 nanómetros, según el Journal of Economic Entomology. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese dato explica por qué el truco casero falla cuando se intenta a medias: abrir la ventana sin apagar las luces del cuarto no basta. La mosca necesita que la salida sea el único punto brillante disponible.

El aire fresco que entra por la ventana también le indica la salida

La corriente de aire que entra por una ventana abierta actúa como señal secundaria.

Las antenas de la mosca tienen un órgano mecanosensorial que detecta vibraciones y flujos de aire suave. Cuando la ventana está abierta, la mosca puede percibir el aire fresco exterior además de la luz.

Partículas de polvo iluminadas por un rayo de luz solar que entra por una ventana. El interior de la habitación presenta paredes y suelo de madera.
La orientación fototáctica de la mosca doméstica opera mejor en oscuridad que en espacios iluminados, según investigadores de la Universidad de Wageningen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigadores de Frontiers in Physiology documentaron además que las moscas prefieren ambientes con menor concentración de CO₂, como el aire exterior, frente al aire de un cuarto cerrado donde la concentración es mayor. Eso añade un incentivo olfativo a la salida.

El método completo —oscurecer el cuarto, abrir una sola ventana y esperar— activa al mismo tiempo los tres sistemas sensoriales de la mosca: visual, mecánico y olfativo.

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