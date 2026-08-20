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La OEA instó al gobierno de Haití a acelerar la preparación de elecciones en medio de una crisis de violencia y desplazamientos masivos

El país caribeño, la nación más pobre de América, no celebra comicios desde 2016, y su último presidente, asesinado en 2021, no fue reemplazado

El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aime, se reúne con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, y la secretaria general de la Comunidad del Caribe (CARICOM), Carla Barnett, antes de las primeras elecciones presidenciales del país en una década, en el Palacio Nacional de Puerto Príncipe, Haití, el 17 de agosto de 2026 (REUTERS/Patrice Noel)
El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aime, se reúne con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, y la secretaria general de la Comunidad del Caribe (CARICOM), Carla Barnett, antes de las primeras elecciones presidenciales del país en una década, en el Palacio Nacional de Puerto Príncipe, Haití, el 17 de agosto de 2026 (REUTERS/Patrice Noel)
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El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) instó este miércoles a las autoridades de Haití a acelerar el registro de votantes de cara a las próximas elecciones, las primeras en una década en el país caribeño, que enfrenta una crisis de violencia y desplazamiento masivo.

La primera ronda de votación está prevista para mediados de diciembre. Según el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, “el registro de votantes necesita acelerarse, necesita intensificarse”, declaró en una conferencia de prensa en Puerto Príncipe al concluir una visita de tres días. Ramdin subrayó que más de un millón de personas permanecen desplazadas y señaló: “Debemos asegurarnos de que su derecho no sea vulnerado”.

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“La OEA continuará evaluando de manera constante tanto el entorno de seguridad como los preparativos electorales. Estas dos dimensiones no pueden disociarse”, afirmó.

Durante las reuniones con el gobierno haitiano, el consejo electoral y organismos de seguridad nacionales e internacionales, Ramdin expresó preocupación por el estado de preparación, a solo tres meses de los comicios. “Expresamos nuestra preocupación respecto a la situación actual”, afirmó el funcionario.

Según la OEA, varios municipios bajo control de bandas criminales no cuentan con centros de registro electoral y, hasta el lunes, cerca de un mes después de la apertura del proceso, solo se habían inscrito unos 260.000 votantes.

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Ramdin llamó a los Estados miembros de la OEA y a los socios internacionales que prometieron apoyo para una fuerza internacional de represión de bandas a cumplir sus compromisos.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, fue captado este 19 de agosto, durante una rueda de prensa, en Puerto Príncipe (Haití) (EFE/Jonet Saint Elois)
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, fue captado este 19 de agosto, durante una rueda de prensa, en Puerto Príncipe (Haití) (EFE/Jonet Saint Elois)

En materia de seguridad, Ramdin respaldó la renovación del mandato de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), aunque advirtió que la medida “no será suficiente si los países que han ofrecido personal, equipos o recursos financieros no aceleran el cumplimiento de sus compromisos”. En ese sentido, subrayó que “el trabajo de esa fuerza es fundamental para mejorar la seguridad y crear las condiciones necesarias para celebrar elecciones seguras”.

Entre los objetivos prioritarios, el secretario general de la OEA mencionó la necesidad de reducir el control territorial de las bandas armadas, asegurar el acceso al aeropuerto internacional y al puerto, y restablecer una vía segura hacia el sur del país.

La delegación internacional, integrada por representantes de la OEA, la Comunidad del Caribe (Caricom), Naciones Unidas, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, el Consejo Interamericano de Defensa y el Colegio Interamericano de Defensa, además de la secretaria general de Caricom, Carla Barnett, sostuvo reuniones con el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, y funcionarios del Gobierno para analizar los avances y los desafíos persistentes en el país.

Haití se encuentra en un momento decisivo. El futuro de Haití pertenece, ante todo, al pueblo haitiano. Pero la comunidad internacional también tiene responsabilidades”, concluyó Ramdin.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, habla durante una rueda de prensa en una visita para verificar la situación en el país tras las protestas de mayo y junio que mantuvieron cercadas a algunas ciudades, este miércoles, en La Paz (Bolivia). EFE/ Gabriel Márquez
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, habla durante una rueda de prensa en una visita para verificar la situación en el país tras las protestas de mayo y junio que mantuvieron cercadas a algunas ciudades, este miércoles, en La Paz (Bolivia). EFE/ Gabriel Márquez

El Consejo Electoral Provisional (CEP) de Haití estableció el 13 de diciembre como fecha para la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas, así como para el referendo sobre reformas constitucionales.

La primera vuelta electoral estaba inicialmente programada para agosto, pero fue aplazada debido a razones de seguridad. Haití no celebra elecciones desde 2016, y su último presidente, asesinado en 2021, no ha sido reemplazado.

Con una población de 11 millones de habitantes, el país más pobre de América vive una situación de inestabilidad marcada por asesinatos, secuestros, saqueos y violaciones perpetradas por bandas armadas. La crisis de seguridad se agravó a inicios de 2024, cuando el aumento de la violencia forzó la renuncia del primer ministro interino. Según la Organización Internacional para las Migraciones, casi 1,5 millones de haitianos viven desplazados internamente a causa de la violencia.

(Con información de EFE y AFP)

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