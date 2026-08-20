Antes de unirse a Marvel, la actriz de ‘Obsession’ Inde Navarrette tuvo que rechazar un papel en esta esperada película de Leonardo DiCaprio

Inde Navarrette en 'Obsession'

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Antes de unirse a Marvel Studios como Rogue en la nueva película de los X-Men, Inde Navarrette, quien saltó a la fama por su papel en Obsession, rechazó una oferta para participar en Heat 2, el esperado proyecto donde compartiría pantalla con figuras como Leonardo DiCaprio o Christian Bale. La decisión de Navarrette ha generado atención tanto en la industria como entre los fanáticos, marcando una nueva etapa en su carrera.

Según informaron fuentes a PageSix, Navarrette fue considerada para el papel de Sharlene, personaje interpretado originalmente por Ashley Judd en la primera entrega de Heat. De haberse concretado, la actriz habría trabajado junto a un elenco encabezado por DiCaprio, Christian Bale y Adam Driver. Finalmente, Navarrette declinó la invitación para priorizar su incorporación al universo cinematográfico de Marvel, donde interpretará a una de las mutantes más conocidas de la franquicia.

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La propuesta para participar en Heat 2 representaba una oportunidad de alto perfil. El personaje que Navarrette habría encarnado, Sharlene, tiene gran relevancia en la narrativa de la saga. La producción, dirigida por Michael Mann, contaría con un reparto de figuras consolidadas en Hollywood. La noticia sobre la negativa de Navarrette a formar parte del proyecto fue confirmada por fuentes cercanas a la producción, que detallaron que la actriz optó por priorizar su futuro en Marvel Studios tras conversaciones con el director Jake Schreier. No solo Heat 2 fue puesta en pausa por la actriz. Navarrette también declinó una oferta para trabajar en una película de terror dirigida por Mattias Hoehne (Cockneys vs Zombies, Little Bone Lodge), un proyecto que contemplaba una remuneración de $2,5 millones.

Según lo publicado por PageSix, la decisión de Navarrette estuvo influida por su interés en integrarse al universo Marvel y la trascendencia internacional que la franquicia puede ofrecer. Aunque la propuesta económica de la película de Hoehne era considerablemente mayor que el salario recibido en Obsession —apenas $20.000—, la actriz apostó por el alcance global y las oportunidades de crecimiento profesional asociadas a Marvel Studios. De acuerdo con las declaraciones recogidas, Navarrette mantuvo en el pasado conversaciones con Jake Schreier sobre la posibilidad de integrarse al proyecto de los X-Men, alimentando especulaciones que finalmente se confirmaron durante el evento D23, donde se anunció oficialmente su papel como Rogue.

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Inde Navarrette junto al resto del reparto de 'X-Men' (Photo by Matt Winkelmeyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Así será su futuro como Rogue

La revelación de la participación de Navarrette como Rogue se realizó durante la convención D23. Allí se confirmó que el personaje, conocido por su capacidad de absorber poderes, será interpretado por la actriz en la próxima entrega de los X-Men. Navarrette compartirá pantalla con Adam Driver, quien encarnará al villano Mister Sinister; Maya Boyd, en el papel de Storm; Christopher Abbott como el profesor Charles Xavier; y Kit Connor como Cyclops. El anuncio fue recibido con entusiasmo tanto por la prensa especializada como por los seguidores de Marvel, quienes rápidamente viralizaron la noticia en redes sociales. La propia actriz expresó su emoción por el desafío, señalando que creció viendo las películas de X-Men en los años 2000 y que siempre le atrajo la complejidad de personajes como Mystique.

La carrera de Navarrette experimentó un giro tras su participación en Obsession, película que se convirtió en la producción independiente más taquillera con un presupuesto inferior a un millón de dólares. El éxito de la cinta catapultó a la actriz, colocándola en el radar de ejecutivos y directores de grandes estudios. Con esta nueva etapa, Navarrette se posiciona como una de las figuras emergentes de Hollywood, capaz de elegir entre proyectos de alto impacto y consolidar su presencia en franquicias globales.

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En diálogos previos con Variety, Navarrette comentó su entusiasmo por los X-Men y su interés particular en personajes como Mystique, destacando la fascinación que sentía de niña por los procesos detrás de cámaras y el uso de prótesis en cine. Tras el anuncio, la actriz recibió mensajes de bienvenida de colegas y de la actriz de voz original de Rogue, quien, a través de redes sociales, celebró su fichaje para Marvel Studios. La apuesta de Navarrette por el universo Marvel abre nuevas posibilidades para su carrera, mientras los seguidores esperan su debut como Rogue en una de las franquicias más exitosas del cine reciente.