Las intensas nevadas en Bolivia dejaron 26.220 familias y 323 comunidades afectadas: Potosí declaró la emergencia regional

Una mujer aimara sube a un minibús mientras cae nieve durante un periodo de bajas temperaturas y precipitaciones que afecta a varias regiones del país, en El Alto, Bolivia, el 18 de agosto de 2026 (REUTERS/Claudia Morales)

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Las nevadas extremas registradas en el oeste de Bolivia provocaron afectaciones a más de 26.000 familias y 323 comunidades, con la región andina de Potosí como el área más golpeada, informó el viceministro de Defensa Civil, Roberto Rivero. Según el funcionario, en la localidad de Uyuni, donde se encuentra el salar homónimo y la principal reserva de litio del país, se contabilizan 8.364 familias perjudicadas y 2.350 damnificadas, además de 78.755 camélidos afectados y 750 animales muertos.

De acuerdo con el reporte oficial, las nevadas afectan el circuito turístico de Uyuni y las comunidades cercanas, así como la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Abaroa (RNFA-EA), ubicada a más de 4.200 metros de altitud y fronteriza con Chile. El impacto se extiende al municipio de Atocha, con 7.433 familias damnificadas, y a Llallagua, donde se reportan 73 comunidades afectadas.

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La semana pasada, equipos de la Policía y bomberos rescataron a tres ciudadanos estadounidenses que permanecieron atrapados más de 30 horas por la nieve en la Laguna Colorada, dentro de la RNFA-EA. El domingo, el Ejército auxilió a dos franceses en Quetena, en el mismo circuito turístico. En la zona de Villazón, al sur de Potosí y en la frontera con Argentina, el viceministerio estimó 85.000 cabezas de ganado en riesgo y 55.000 hectáreas de pastoreo perjudicadas.

Defensa Civil identificó como prioridades la provisión de forraje, vitaminas, insumos veterinarios, alimentos básicos, maquinaria pesada para rehabilitar caminos, frazadas y apoyo para la recuperación productiva. La Gobernación de Potosí declaró la emergencia regional, lo que habilita mecanismos extraordinarios para asistir a los sectores dañados.

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Los camiones se acumulan en una autopista bloqueada por la nieve en La Cumbre, a las afueras de La Paz (Bolivia), el miércoles 19 de agosto de 2026 (AP/Juan Karita)

A su vez, el Gobierno nacional investiga el fallecimiento de una mujer en la región andina de Oruro, a raíz de la caída de un árbol debido a la acumulación de nieve. Las nevadas también provocaron la interrupción temporal de viajes terrestres en varias rutas por motivos de seguridad desde el martes.

En la capital, permanecía cerrada la carretera desde La Paz hacia La Cumbre, un paso a 4.200 metros sobre el nivel del mar que conecta con la zona subtropical de Los Yungas y el norte amazónico. Por la tarde, el tránsito se restableció parcialmente y algunas familias visitaron el sitio para disfrutar la nieve.

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La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) confirmó mediante un comunicado la “pérdida de plataforma” en el tramo Unduavi-Chulumani, en Sur Yungas, lo que forzó el cierre total de esa vía. “Se recomienda a los usuarios respetar las restricciones, reducir la velocidad y tomar todas las medidas de precaución al circular por los sectores afectados”, solicitó la institución en el documento.

Un hombre camina por una carretera cubierta de nieve tras bajarse de un autobús que no pudo continuar su recorrido debido al mal estado de la carretera en La Cumbre, a las afueras de La Paz (Bolivia), el miércoles 19 de agosto de 2026 (Foto AP/Juan Karita)

Las intensas nevadas en Bolivia impactan actualmente a cinco de las nueve regiones del país, lo que llevó derivó cierre de varias rutas, principalmente en la zona andina. Más de 360 personas quedaron varadas y recibieron auxilio en las últimas horas, entre ellas cerca de 60 turistas italianos.

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El coronel Pompeo Sánchez, comandante departamental de la Policía de Potosí, relató a The Associated Press que cientos de personas, incluidos los turistas italianos que regresaban en autobús del Salar de Uyuni, recibieron asistencia durante la jornada del martes. “Ahora todos están bien; siguieron su camino hacia La Paz”, manifestó Sánchez.

Desde Italia, el Ministerio de Asuntos Exteriores confirmó que, mediante la Unidad de Crisis y en colaboración con la Embajada de Italia en La Paz, asistió a un centenar de ciudadanos italianos que permanecieron bloqueados en la alta montaña por las condiciones meteorológicas extremas que afectan a Bolivia.

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Una mujer aimara lleva a un niño a la espalda mientras intenta encontrar transporte público bajo la nieve, durante un episodio de bajas temperaturas y precipitaciones que afecta a varias regiones del país, en El Alto, Bolivia, el 18 de agosto de 2026 (REUTERS/Claudia Morales)

Medios locales difundieron imágenes de llamas, alpacas y vicuñas cubiertas de nieve buscando alimento en áreas próximas, mientras que en zonas remotas los conductores colaboran para despejar las carreteras. El viceministro de Defensa Civil, Roberto Rivero Zimmermann, detalló que “con municipios, la ABC, bomberos y las Fuerzas Armadas para atender a las comunidades y rehabilitar caminos”.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología indicó que no se esperan nuevas nevadas en el altiplano boliviano por la llegada de una masa de aire seco que mejorará las condiciones meteorológicas. No obstante, advirtió que se mantendrán temperaturas bajas ante el ingreso de un nuevo frente frío.

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(Con información de Associated Press y EFE)