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Guatemala y México acuerdan el Plan Binacional 2027 para facilitar el comercio y la conectividad fronteriza

La hoja de ruta bilateral, confirmada por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, ordena acciones en cinco pilares e incluye mejoras en cruces fronterizos, seguridad compartida e interconexión ferroviaria mediante la línea K

México y Guatemala acordaron convocar una reunión plenaria de la Comisión Binacional para dar seguimiento a los proyectos y buscar avances antes de cerrar 2026.
México y Guatemala prevén un nuevo acuerdo de cooperación en seguridad y la reformulación del Grupo de Alto Nivel de Seguridad para ampliar su capacidad operativa. (Cancillería de Guatemala)
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México y Guatemala acordaron el Plan Binacional 2027 para coordinar acciones en seguridad, conectividad fronteriza, movilidad humana, desarrollo y cooperación técnica, una hoja de ruta que busca dar continuidad política a la relación bilateral y traducir en proyectos concretos el entendimiento entre ambos gobiernos.

El acuerdo se alcanzó en una reunión en Ciudad de México entre el secretario de Relaciones Exteriores Roberto Velasco Álvarez y el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala Carlos Ramiro Martínez Alvarado.

De acuerdo con la cancillería mexicana, el plan se apoyará en cinco pilares: seguridad compartida, frontera y conectividad, movilidad humana con dignidad, desarrollo de oportunidades y cooperación técnica y científica.

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Entre las medidas previstas figuran un nuevo acuerdo de cooperación en seguridad, mejoras en los cruces de la frontera común, acciones para facilitar el comercio y avances hacia una interconexión ferroviaria mediante la línea K del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

La agenda también incluye una segunda etapa del programa Sembrando Vida en Guatemala, que beneficiará a 10 mil personas en 15 departamentos, además de proyectos de cooperación técnica, científica, energética e hidroeléctrica, informaron autoridades guatemaltecas del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex).

México y Guatemala acordaron convocar una reunión plenaria de la Comisión Binacional para dar seguimiento a los proyectos y buscar avances antes de cerrar 2026.
Roberto Velasco Álvarez y Carlos Ramiro Martínez Alvarado cerraron el acuerdo en Ciudad de México con respaldo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. (Cancillería de Guatemala)

El plan binacional ordena la relación para 2027 en cinco ejes

Velasco afirmó que ambos países acordaron una ruta que “fijará el rumbo y las prioridades de nuestra relación bilateral del próximo año”. La cancillería mexicana precisó que esa estructura busca consolidar acuerdos y proyectos de largo plazo para dar solidez y continuidad al vínculo entre los dos países.

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Según la Secretaría de Relaciones Exteriores, los cancilleres reconocieron el carácter prioritario y estratégico de la relación bilateral y señalaron que atraviesa un momento favorable por el entendimiento entre la presidenta de México Claudia Sheinbaum y el presidente de Guatemala Bernardo Arévalo.

La reunión también dejó definido que antes de cerrar 2026 ambos gobiernos buscarán avances en los temas ya identificados en la agenda común. El medio reportó que esa programación abarca seguridad fronteriza, infraestructura, movilidad humana, desarrollo y cooperación.

México y Guatemala acordaron convocar una reunión plenaria de la Comisión Binacional para dar seguimiento a los proyectos y buscar avances antes de cerrar 2026.
México y Guatemala acordaron el Plan Binacional 2027 para coordinar acciones en seguridad, conectividad fronteriza, movilidad humana, desarrollo y cooperación técnica. (Cancillería de Guatemala)

Seguridad, frontera e interconexión ferroviaria quedaron entre las prioridades inmediatas

En materia de seguridad, la cancillería mexicana informó que Velasco y Martínez destacaron los avances en la negociación de un Memorándum de Entendimiento para reformular el Grupo de Alto Nivel de Seguridad México-Guatemala. El objetivo es ampliar su capacidad ejecutiva y operativa para responder de forma más eficaz y coordinada a los desafíos actuales.

Ese componente de seguridad aparece en paralelo a un contexto regional marcado por la presión del crimen organizado.

En el plano fronterizo, la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que los cancilleres se comprometieron a avanzar en infraestructura y en el bienestar compartido de las comunidades de ambos lados de la frontera.

Añadió que ambos funcionarios subrayaron la importancia de concretar en el futuro próximo la interconexión ferroviaria por medio de la línea K del Corredor Interoceánico, presentada como una oportunidad para ampliar la integración logística regional y fortalecer los vínculos económicos.

Velasco resumió ese objetivo con una frase difundida por la dependencia mexicana: “Queremos también que nuestra frontera sea cada vez más un espacio de encuentro, conectividad y prosperidad”.

Los cancilleres acordaron además celebrar próximamente en Ciudad de México una reunión plenaria de la Comisión Binacional México-Guatemala, el principal mecanismo de diálogo político y concertación entre ambos países, que dará seguimiento a los trabajos conjuntos derivados de este encuentro.

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