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Creadora de contenido vivió incómodo momento cuando fue a donar ropa a damnificados del terremoto: “Por poco me llevan a la cárcel”

La creadora de contenido contó entre risas el inesperado episodio que protagonizó en un centro de acopio cuando una bolsa que llevaba para entregar como donación dejó al descubierto un contenido que generó confusión entre los voluntarios

Angie Castillo fue a donar ropa en Ibagué y terminó explicando una bolsa de polvo blanco frente a policías - crédito @angiesitacastillo/tiktok

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La solidaridad de cientos de colombianos se ha hecho evidente luego del terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto y que dejó numerosas familias afectadas, viviendas averiadas y comunidades que requieren ayuda.

En distintas ciudades se habilitaron centros de acopio para recibir alimentos, ropa, elementos de aseo y otros artículos destinados a las personas damnificadas.

En medio de esta movilización ciudadana, la creadora de contenido Angie Castillo protagonizó una particular situación que decidió compartir con sus seguidores en redes sociales.

La joven acudió a un punto de recepción de donaciones ubicado en el Parque Deportivo de Ibagué, con una bolsa llena de ropa para entregar, pero terminó viviendo un momento que, según relató, le provocó bastante vergüenza.

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La influencer Angie Castillo explica el hallazgo de un polvo blanco en una donación - crédito @angiesitacastillo/tiktok
La influencer Angie Castillo explica el hallazgo de un polvo blanco en una donación - crédito @angiesitacastillo/tiktok

Castillo explicó que, mientras los voluntarios organizaban las prendas que había llevado, le preguntaron si necesitaba conservar la bolsa en la que había transportado la ropa. Al responder que no, uno de los trabajadores comenzó a revisar el contenido que había quedado dentro y encontró una pequeña bolsa con un polvo blanco.

La situación tomó por sorpresa a la creadora de contenido, especialmente porque alrededor se encontraban integrantes de la Policía, personal del Ejército y otros voluntarios que estaban participando en la jornada de recolección de ayudas.

Ante el temor de que el contenido pudiera generar una interpretación equivocada, Angie reaccionó rápidamente para explicar de qué se trataba.

“Traje una bolsa llena de ropa para las donaciones y los voluntarios botaron la ropa a la mesa. Me dijeron: ‘¿Necesitas la bolsa?’. Y yo le dije: ‘No, no necesito la bolsa, quédatela’. Me dicen: ‘Ah, se cayó esto’. Una bolsa [ríe] llena de polvo blanco. Yo no sabía que esto estaba ahí. Alrededor habían policías, personas del ejército, las que ayudaban con las donaciones. Y yo les dije: ‘Ay, no, préstamela, que es mía, esta no es para donar’ [ríe]. Es la creatina que mi mamá empaca para los viajes. No, qué vergüenza, por poco y me llevan a la cárcel”, contó.

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El video de Angie Castillo en un centro de acopio se volvió viral por la confusión con un polvo blanco - crédito @angiesitacastillo/tiktok
El video de Angie Castillo en un centro de acopio se volvió viral por la confusión con un polvo blanco - crédito @angiesitacastillo/tiktok

El episodio quedó registrado en un video que rápidamente llamó la atención de sus seguidores, no solamente por el contexto en el que ocurrió, sino por la reacción de Castillo al darse cuenta de que una bolsa con polvo blanco había quedado entre las donaciones. La creadora aseguró que desconocía que su madre había dejado allí la creatina que suele empacar para los viajes.

La publicación fue acompañada por una frase que resumió el tono con el que decidió tomarse el inesperado momento: “Cosas que solo me pasan a mí”. En la descripción del clip también escribió entre risas: “JAJAJAJAJAJAJAAJJAAJAJAJAJA no me lo creo”, dejando claro que, aunque en el instante sintió vergüenza y preocupación, posteriormente decidió convertir la anécdota en contenido para sus seguidores.

Las reacciones al inesperado hallazgo

El relato de Angie Castillo generó una oleada de comentarios en redes sociales. Muchos usuarios aprovecharon el tono humorístico de la historia para hacer bromas sobre la confusión que pudo producirse al encontrar un polvo blanco dentro de una bolsa que acababa de llegar a un centro de acopio.

En tu defensa: donar la dosis personal es mejor que un balón”, “Está como las donaciones de Abelardo”, “Tranqui que la dosis personal está autorizada jajaja”, escribieron algunas personas.

Las redes no perdonaron a Angie Castillo tras su anécdota con creatina en una jornada de donaciones - crédito @angiesitacastillo/tiktok
Las redes no perdonaron a Angie Castillo tras su anécdota con creatina en una jornada de donaciones - crédito @angiesitacastillo/tiktok

Otros internautas hicieron referencia directamente a la mala suerte que, según ellos, acompañó a la creadora durante el episodio: “La vida del salado no tiene días libres, amiga”, escribió una persona, mientras otra respondió con incredulidad: “¿Qué probabilidad había? jajaja”.

Aunque la creadora de contenido no especificó directamente en el video el nombre del lugar en el que ocurrió el episodio, todo parece indicar que la situación se presentó en Ibagué. En las imágenes compartidas por Castillo aparece un espacio que correspondería al Parque Deportivo de la ciudad.

El lugar fue habilitado por la Alcaldía de Ibagué como centro de acopio para recibir ayudas destinadas a las personas damnificadas por la emergencia. Allí se han concentrado diferentes elementos entregados por ciudadanos que decidieron sumarse a las jornadas de solidaridad que se han desarrollado después del terremoto.

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