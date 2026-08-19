El diputado Alfredo Pacheco es ratificado por unanimidad al frente de la Cámara de Diputados de República Dominicana

Alfredo Pacheco, ratificado por unanimidad en Diputados: la fecha 16 de agosto, el bufete sin cambios y una apuesta al disenso (Foto cortesía Cámara de Diputados)

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El diputado Alfredo Pacheco fue ratificado por unanimidad al frente de la Cámara de Diputados de República Dominicana para el período legislativo 2026-2027, una continuidad que mantiene intacto el bufete directivo y que, según el propio legislador, busca sostener una conducción apoyada en el respeto al disenso, el diálogo y la pluralidad política.

La ratificación se produjo en una sesión celebrada el 16 de agosto de 2026, una fecha que Pacheco vinculó con el 163 aniversario de la Restauración de la República Dominicana. En ese marco, sostuvo que la renovación del equipo directivo coincidió con una jornada “cargada de historia” para el país.

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De acuerdo con el portal institucional, Pacheco seguirá acompañado por la misma dirección del período anterior. El bufete directivo quedó integrado por la diputada Dharuelly D’Aza como vicepresidenta y por Eduviges María Bautista Gomera y Julio Emil Durán Rodríguez como secretarios.

La Cámara de Diputados mantuvo sin cambios su dirección para el nuevo período

La elección confirmó a Pacheco en la presidencia de la cámara baja sin modificaciones en la estructura principal de mando. El legislador fue juramentado por el diputado de mayor edad, Miguel Espinal, antes de pronunciar su discurso de toma de posesión.

La conducción mantuvo a Dharuelly D’Aza, Eduviges María Bautista Gomera y Julio Emil Durán Rodríguez, mientras el discurso de asunción insistió en transparencia, organización y reglamento, con un guiño a la pluralidad (Foto cortesía Cámara de Diputados)

En esa intervención, el presidente reelecto definió al órgano legislativo como “casa de la democracia, escenario del debate nacional y sobre todo un espacio donde se exprese con legitimidad la pluralidad política de la República Dominicana”. La cita, reproducida por el diario, fijó el tono institucional de su nuevo mandato.

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Pacheco también dirigió un reconocimiento a los voceros salientes de los distintos bloques partidarios. Afirmó que el trabajo conjunto con la presidencia durante el último año permitió desarrollar una labor que consideró de gran importancia.

El legislador planteó además cuál será la línea de gestión desde la presidencia de la cámara. Dijo que continuará promoviendo una labor legislativa organizada, transparente, productiva y respetuosa del reglamento, con garantías para que cada diputada y cada diputado expresen sus posiciones y con una orientación hacia resultados.

Pacheco vinculó su reelección con el respeto al debate y la fecha de la Restauración

En uno de los pasajes centrales de su mensaje, Pacheco resumió su visión sobre el funcionamiento democrático del Congreso. “Yo estoy convencido que la democracia se fortalece cuando el disenso se ejerce con respeto y cuando el diálogo se impone por encima de cualquier causa”, afirmó.

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Reeligieron a Alfredo Pacheco para conducir la Cámara de Diputados en el período 2026-2027 (Foto cortesía Cámara de Diputados)

Ese planteo apareció como una definición directa sobre el criterio con el que buscará conducir la Cámara de Diputados en el nuevo período. El legislador colocó el intercambio político y el respeto entre posiciones distintas en el centro de su mensaje tras la ratificación. Según la publicación, Pacheco agradeció su nueva elección a la circunscripción número 3 del Distrito Nacional, al Partido Revolucionario Moderno y al presidente Luis Abinader, a quien mencionó por la confianza depositada en él.

Al referirse al aniversario de la Restauración, sostuvo que la Gesta Restauradora fue “una afirmación de la dignidad nacional” y la decisión de hombres y mujeres que entendieron que el país debía ser libre, independiente y dueño de su destino.

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