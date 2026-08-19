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Cayeron miembros del grupo criminal Lucifer en Bogotá: operaban expendios de droga en bienes con extinción de dominio

El operativo en el barrio La Favorita movilizó a más de 300 uniformados y permitió incautar 1.300 dosis de estupefacientes, además de dinero en efectivo y armas

Más de 300 uniformados participaron en el operativo contra Lucifer en La Favorita, donde fueron intervenidos 10 ‘pagadiarios’ - crédito Policía Metropolitana de Bogotá
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La Policía capturó en Bogotá a cinco presuntos integrantes del Grupo de Delincuencia Común Organizado Lucifer, durante un operativo desarrollado en el barrio La Favorita, en la localidad de Los Mártires.

La intervención estuvo dirigida contra una estructura señalada de controlar varios puntos de microtráfico y de generar rentas criminales cercanas a los $5 millones diarios.

El procedimiento contó con la participación de más de 300 uniformados de diferentes especialidades y se concentró en 10 ‘pagadiarios’ ubicados en este sector del centro de la capital.

Durante los registros, las autoridades incautaron cerca de 1.300 dosis de marihuana, bazuco y cocaína, además de más de $3 millones en efectivo, un arma traumática y varias armas cortopunzantes.

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De acuerdo con la investigación adelantada por las autoridades, los inmuebles intervenidos eran utilizados para almacenar, dosificar y comercializar sustancias estupefacientes.

La operación permitió identificar los diferentes roles que, presuntamente, cumplían los integrantes de la organización para mantener el funcionamiento de los expendios.

En los inmuebles también fueron encontrados más de $3 millones en efectivo, un arma traumática y armas cortopunzantes - crédito Policía Metropolitana de Bogotá
En los inmuebles también fueron encontrados más de $3 millones en efectivo, un arma traumática y armas cortopunzantes - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Entre los capturados se encuentra alias La Negra, señalada de desempeñar labores de administración dentro de la estructura. Según los investigadores, esta mujer estaría encargada de dosificar las sustancias, manejar el dinero producto de las ventas y controlar las rentas obtenidas por la actividad ilegal.

También fueron detenidos alias Vicente, Mechas, Gafas y El Viejo, quienes, de acuerdo con las autoridades, estarían vinculados directamente con la venta de los estupefacientes en la zona. Las capturas se realizaron mediante órdenes judiciales por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.

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Predios con extinción de dominio continuaban siendo utilizados

Uno de los principales hallazgos del operativo estuvo relacionado con dos de los inmuebles registrados. Según la Policía, estos predios tenían medidas de extinción de dominio desde 2018, pero, pese a esa condición, continuaban siendo utilizados presuntamente como expendios de drogas.

El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó que los bienes permanecían bajo custodia de la Sociedad de Activos Especiales desde 2018; sin embargo, volvieron a ser utilizados presuntamente para actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes.

Dos de los bienes intervenidos tenían medidas de extinción de dominio desde 2018 y, según la Policía, seguían siendo utilizados como expendios de droga - crédito Policía Metropolitana de Bogotá
Dos de los bienes intervenidos tenían medidas de extinción de dominio desde 2018 y, según la Policía, seguían siendo utilizados como expendios de droga - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Durante las diligencias también fueron encontradas medidas de seguridad instaladas en algunos de los lugares, entre ellas puertas reforzadas, ventanas blindadas y chapas especiales.

Para las autoridades, estas adecuaciones evidenciarían el nivel de control que los responsables tenían sobre los espacios utilizados para la comercialización de drogas y las medidas que habrían adoptado para dificultar los procedimientos policiales.

La Policía anunció que remitirá los informes correspondientes a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades administrativas competentes para establecer las condiciones en las que estos inmuebles continuaron siendo utilizados pese a la existencia de las medidas de extinción de dominio.

Cristancho también señaló que en los 10 ‘pagadiarios’ intervenidos había más de 100 personas por inmueble. La cifra, de acuerdo con lo manifestado por el oficial, representaría más de mil ocupantes en los establecimientos registrados durante la operación.

Policía busca evitar que otros grupos ocupen la zona

La investigación permitió establecer, según las autoridades, que Lucifer habría mantenido una estructura organizada para controlar la comercialización de drogas en este sector de Los Mártires. La distribución de funciones habría permitido que cada integrante cumpliera una tarea específica dentro del negocio ilegal.

Policía incautó más de 1.300 dosis de marihuana, bazuco y cocaína durante los registros en La Favorita - crédito Policía Metropolitana de Bogotá
Policía incautó más de 1.300 dosis de marihuana, bazuco y cocaína durante los registros en La Favorita - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Las autoridades también indicaron que los cinco capturados presentan anotaciones en sistemas judiciales por diferentes conductas, entre ellas fuga de presos, hurto, violencia intrafamiliar, tráfico de estupefacientes, amenazas, lesiones personales y violencia contra servidor público. Estos registros corresponden a antecedentes o anotaciones y no representan por sí mismos una condena por los hechos investigados en este operativo.

Tras las capturas, la Policía anunció que mantendrá presencia permanente en el sector con el objetivo de evitar que otros grupos o expendedores intenten ocupar los puntos que quedaron afectados por la operación.

“Seguramente otros expendedores van a querer venir a tomar el expendio que ellos tenían”, señaló Cristancho al explicar que la intervención busca no solo capturar a los responsables, sino impedir que el control territorial pase a manos de otras estructuras.

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