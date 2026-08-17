Gobierno anuncia cambios en el Sistema de Medios Públicos: termina franja informativa y revisará más de 1.000 contratos

Inravisión interrumpió la emisión de RTVC Noticias en Señal Colombia, enlazó la señal con Telepacífico y retiró la franja “Señal de la Paz” - crédito Inravisión

Guardar

El Gobierno anunció cambios en el Sistema de Medios Públicos de Colombia, entre ellos la finalización de la franja noticiosa y de opinión en radio y televisión y la revisión de más de 1.000 contratos suscritos durante 2026. Las decisiones fueron adoptadas en una reunión extraordinaria realizada el sábado 15 de agosto por la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Alexandra Falla, y la directora de Inravisión, Ángela Mora.

Según el comunicado divulgado por el Ministerio TIC, el plan contempla modificaciones en la programación, una revisión de la contratación vigente y medidas orientadas a fortalecer la gestión del Sistema de Medios Públicos.

PUBLICIDAD

Uno de los cambios anunciados corresponde a la finalización de la franja noticiosa y de opinión en radio y televisión que, de acuerdo con la nueva administración, estuvo vigente hasta el 6 de agosto.

El Gobierno indicó que, hasta esa fecha, el Sistema mantenía una operación informativa entre las 6:00 de la mañana y las 10:00 de la noche. Según las cifras entregadas por la administración, esta actividad representaba aproximadamente el 90% de los recursos humanos y técnicos disponibles para actividades periodísticas.

A partir de la reorganización, Inravisión deberá revisar los contenidos y formatos que actualmente se encuentran al aire. El Ministerio TIC señaló que estos deberán responder a criterios de independencia, pluralidad, equilibrio, rigor informativo e interés público.

PUBLICIDAD

La administración también planteó que el Sistema de Medios Públicos debe funcionar sin responder a intereses particulares o políticos. En ese sentido, el comunicado establece que la entidad debe concentrarse en su carácter público y en la prestación de un servicio de comunicación dirigido a la ciudadanía.

La ministra TIC, Alexandra Falla, participó en la definición de las medidas para transformar el Sistema de Medios Públicos. - Prensa de Abelardo de la Espriella

Nueva programación tendrá énfasis en cultura y educación

El Gobierno anunció que la nueva programación tendrá como pilares la cultura, el arte y la educación.

De acuerdo con el Ministerio TIC, los contenidos deberán reconocer la diversidad regional, fortalecer la identidad nacional y promover el conocimiento. También se busca que las diferentes voces del país tengan espacios en la radio, la televisión y las plataformas digitales públicas.

PUBLICIDAD

La medida hace parte del proceso de reorganización iniciado el 7 de agosto de 2026, según informó la entidad.

La nueva programación tendrá como pilares la cultura, el arte y la educación, según anunció el Gobierno. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Inravisión revisará contratos y convenios

El segundo componente de la transformación corresponde a la contratación. Inravisión realizará una revisión de los convenios y contratos interadministrativos vigentes con ministerios y entidades del orden nacional que estén relacionados con proyectos audiovisuales, radiales y de monitoreo de medios.

También serán revisados los contratos de prestación de servicios suscritos durante 2026.

Según la información entregada por la nueva administración, durante la presente vigencia se han suscrito 1.051 contratos, por un valor superior a los $100.000 millones.

El comunicado también señala que durante los días 6 y 7 de agosto fueron suscritos 87 contratos por aproximadamente $4.000 millones.

Además, la revisión incluirá contratos relacionados con el mantenimiento y operación de la red, así como servicios de logística y transporte aéreo y terrestre. La administración afirmó que algunos de estos contratos habrían registrado incrementos superiores al 100% frente a su valor inicial.

PUBLICIDAD

El Gobierno no señaló que estos casos constituyan por sí mismos una irregularidad. Por el contrario, indicó que la información será entregada a las autoridades competentes para establecer si existen responsabilidades.

Inravisión solicitará el acompañamiento de la Procuraduría y la Contraloría para revisar su estado contractual y presupuestal. - crédito Procuraduría General de la Nación

Procuraduría y Contraloría acompañarán el proceso

Como parte de la revisión, Inravisión solicitará el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.

El propósito será revisar el estado contractual y presupuestal de la entidad, incluyendo posibles incumplimientos relacionados con la legalización y ejecución de contratos.

De acuerdo con el comunicado, serán los organismos de control los encargados de determinar si existen responsabilidades administrativas, fiscales o de otra naturaleza a partir de la información que entregue Inravisión.

PUBLICIDAD

Medios públicos mantienen programación por terremoto

En paralelo con los cambios anunciados, Inravisión mantiene una programación especial para acompañar e informar a las comunidades afectadas por el terremoto ocurrido el 10 de agosto.

El Ministerio TIC señaló que esta cobertura hace parte de la función social de los medios públicos frente a situaciones de emergencia.

La administración de Inravisión aseguró que las medidas buscan iniciar una nueva etapa para el Sistema de Medios Públicos, con una programación centrada en la cultura, la educación, el arte y la diversidad regional, además de una revisión de sus contenidos, contratos y convenios.

El proceso estará acompañado por los organismos de control en los aspectos contractuales y presupuestales que correspondan, mientras la entidad avanza en la reorganización anunciada por el Gobierno.

PUBLICIDAD