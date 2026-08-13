Estados Unidos coloca a Ecuador entre sus socios operativos contra los carteles y anuncia pasos en seguridad

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, da la bienvenida al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en el Pentágono en Washington, D.C., EE. UU., el 15 de junio de 2026. REUTERS/Ken Cedeno

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Ecuador fue señalado por Estados Unidos como uno de sus principales socios operativos en la nueva estrategia regional contra los carteles del narcotráfico. El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, aseguró que el país fue el primer integrante de la Coalición contra los Cárteles de las Américas (A3C) en asociarse con Washington para realizar operaciones combinadas contra organizaciones consideradas narcoterroristas dentro de su territorio.

La declaración se produjo durante una reunión de la coalición realizada el 12 de agosto en Ciudad de Panamá, donde Hegseth destacó públicamente el papel asumido por el gobierno de Daniel Noboa. “Quiero felicitar a Ecuador por su liderazgo regional”, afirmó ante representantes de los países participantes.

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La delegación ecuatoriana estuvo integrada por el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo; el ministro del Interior, John Reimberg; y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Henry Delgado, quienes forman parte del Bloque de Seguridad creado por el Ejecutivo para enfrentar la crisis de violencia vinculada al crimen organizado.

Después de las sesiones de la coalición, los tres funcionarios mantuvieron una reunión reservada con Hegseth. Las autoridades ecuatorianas indicaron que el contenido del encuentro permanecía clasificado debido a la sensibilidad de los asuntos abordados, aunque señalaron que se discutieron los próximos pasos tácticos y futuras acciones de seguridad en Ecuador.

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El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el ministro de Defensa de Colombia, Jorge Eduardo Mora, firman los documentos para dar la bienvenida a Colombia a una coalición militar de naciones latinoamericanas contra el narcotráfico durante una ceremonia de firma en Ciudad de Panamá, Panamá, el 12 de agosto de 2026. Fotografía tomada con un teléfono móvil. REUTERS/Phil Stewart

Hasta el 13 de agosto, los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos no habían informado qué operaciones se desarrollarán, cuándo comenzarán, en qué lugares se ejecutarán o qué unidades participarán.

La referencia de Hegseth a operaciones combinadas constituye uno de los datos centrales de la reunión. El funcionario sostuvo que Ecuador fue el primer país de la A3C que se asoció con Estados Unidos para este tipo de acciones en su propio territorio. También mencionó a Honduras y Guatemala entre los gobiernos que han avanzado en esquemas de cooperación operativa.

Las autoridades ecuatorianas han empleado además la expresión “operaciones cinéticas combinadas” para describir parte de esa cooperación. No obstante, no se han divulgado detalles sobre las acciones que ya habrían sido ejecutadas bajo esa modalidad ni sobre la participación concreta de personal estadounidense.

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La cooperación entre Quito y Washington se ha intensificado durante 2026. El 15 de junio, el presidente Daniel Noboa se reunió con Hegseth en el Pentágono. Durante ese encuentro, el secretario estadounidense calificó a Ecuador como un “socio modelo” y agradeció su participación como miembro fundador de los mecanismos regionales impulsados para enfrentar a los carteles.

Hegseth afirmó entonces que Washington buscaba convertir la cooperación política y militar en capacidades operativas contra las redes del narcotráfico en Ecuador, Centroamérica y Sudamérica. Noboa, por su parte, sostuvo que el apoyo estadounidense y las operaciones conjuntas podían contribuir a acelerar la respuesta frente a la crisis de seguridad.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en la Cumbre Escudo de las Américas, el sábado 7 de marzo de 2026, en el Trump National Doral Miami, en Doral, Florida. (Foto AP/Mark Schiefelbein)

La reunión de Panamá dio un nuevo paso en ese proceso. Representantes de 19 integrantes de la A3C discutieron cómo distribuir responsabilidades y organizar las siguientes acciones de la coalición.

El comandante del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis L. Donovan, informó que los participantes acordaron perfeccionar los planes dirigidos contra redes consideradas prioritarias, determinar países responsables de distintas tareas, establecer grupos de trabajo con objetivos y plazos concretos y evaluar los resultados de las campañas desarrolladas.

La coalición prevé alcanzar otro punto decisivo en noviembre, cuando sus integrantes deberán aprobar un plan de campaña conjunto. Ese documento definirá las líneas de acción de la estrategia regional contra las organizaciones criminales transnacionales.

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Hegseth anunció además en Panamá la incorporación del nuevo gobierno colombiano a la iniciativa y afirmó que Colombia autorizó operaciones militares conjuntas con Estados Unidos contra organizaciones armadas designadas como terroristas.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, defendió la cooperación regional bajo el principio de respeto a la soberanía de los Estados y señaló que el narcotráfico representa una amenaza para los países del hemisferio.