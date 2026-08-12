EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 12 de agosto: pronóstico de lluvias, tormentas y temperaturas máximas

06:12 hsHoy
Este día se espera:
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (oeste), Colima, Veracruz (sur), Oaxaca (este), Chiapas (norte, este y sur), Tabasco (oeste y sur) y Campeche (costa y suroeste).
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (suroeste), Michoacán (oeste y norte), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (sur).
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Sonora (norte y sur), Sinaloa (norte y centro), Durango (noroeste y oeste), Nayarit, Guanajuato (suroeste), Hidalgo (suroeste), Estado de México (centro y oeste), Ciudad de México, Puebla (sureste) y Guerrero (sureste).
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Morelos y Tlaxcala.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila y Nuevo León.
- Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca (istmo de Tehuantepec).
- Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Campeche y Yucatán.
- Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Chiapas.
- Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
- Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora (noroeste), Chihuahua (este), Sinaloa (norte), Coahuila (norte), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Michoacán (oeste) y Guerrero (suroeste).
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Durango, Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Estado de México (suroeste).
06:01 hsHoy
Este miércoles se esperan lluvias en gran parte del país. El monzón mexicano provocará precipitaciones muy fuertes en Chihuahua y lluvias fuertes en Baja California Sur, Sonora, Durango y Sinaloa, acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento. La onda tropical 26 favorecerá lluvias intensas en Jalisco, Colima, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche, mientras que Michoacán, Yucatán y Quintana Roo tendrán precipitaciones muy fuertes. También existe posibilidad de granizo en zonas del centro y occidente. En contraste, continuará el calor intenso en el norte, con una onda de calor activa en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.