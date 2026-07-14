Homecenter se pronunció tras feminicidio de Mayerly Olaya en Soacha: agresor no tenía vínculo laboral con la empresa

Rosa Mayerly Olaya Coronado trabajaba en Homecenter y fue víctima de un feminicidio mientras cumplía su jornada laboral en Soacha. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Homecenter se pronunció oficialmente luego del feminicidio de una de sus colaboradoras ocurrido en la tarde del domingo 12 de julio en una de sus tiendas ubicada en el centro comercial Mercurio, en Soacha (Cundinamarca). A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, la empresa confirmó que el presunto responsable del crimen no tenía ningún vínculo laboral con la compañía, desmintiendo así versiones que circularon inicialmente en redes sociales.

El caso ha generado conmoción nacional debido a que la víctima, identificada como Rosa Mayerly Olaya Coronado, fue atacada con arma blanca mientras cumplía su jornada laboral. Pese a que recibió atención médica de urgencia, falleció horas después debido a la gravedad de las heridas.

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Homecenter lamentó el feminicidio y explicó las acciones que tomó

En el comunicado, la compañía expresó sus condolencias a los familiares, compañeros de trabajo y personas cercanas a la víctima, además de manifestar su rechazo frente a cualquier forma de violencia contra las mujeres.

“Homecenter lamenta informar de un feminicidio ocurrido en una de nuestras tiendas en la tarde de este domingo cuya víctima es una de nuestras colaboradoras y cuyo agresor es una persona que no tiene ningún vínculo con nuestra compañía”, indicó la empresa.

Asimismo, la organización explicó que activó inmediatamente los protocolos internos de emergencia para atender la situación.

“Desde el momento en que se presentó la situación activamos nuestros protocolos de atención y emergencia, brindamos los primeros auxilios y coordinamos su traslado a un centro asistencial. Pese a los esfuerzos del personal médico, se dio el trágico desenlace”, señaló Homecenter.

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La empresa agregó que puso a disposición de la familia y del equipo de trabajo de la víctima acompañamiento humano, psicológico y social, con el propósito de brindar apoyo durante este difícil momento.

De igual manera, informó que está colaborando plenamente con las autoridades judiciales para facilitar el esclarecimiento de los hechos.

“Hay una persona que fue capturada oportunamente por las autoridades, quienes en adelante son las encargadas de la investigación y custodia”, indicó la compañía.

Finalmente, Homecenter reiteró su rechazo al crimen e hizo un llamado para fortalecer las acciones encaminadas a prevenir la violencia basada en género.

“Reiteramos nuestro rechazo a este hecho y hacemos un llamado a que como sociedad sigamos trabajando para prevenir, atender y erradicar este tipo de violencias”, concluyó el comunicado.

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Homecenter expresó sus condolencias, rechazó el crimen y aseguró que brinda acompañamiento a la familia mientras colabora con las autoridades. - crédito Homecenter

El presunto responsable fue capturado en flagrancia

De acuerdo con las autoridades, el señalado agresor es Óscar Giovanny Marulanda, quien fue capturado en flagrancia por uniformados de la Policía Metropolitana de Soacha pocos minutos después del ataque.

Tras su detención, el hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que asumió la investigación para establecer las circunstancias exactas del crimen y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

La víctima fue trasladada inicialmente al Hospital Cardiovascular de San Mateo, donde el personal médico intentó salvarle la vida. Sin embargo, las múltiples heridas ocasionadas con arma blanca provocaron su fallecimiento.

La Fiscalía reveló un presunto patrón de acoso previo al crimen

Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía imputó a Marulanda el delito de feminicidio agravado, cargo que el procesado no aceptó. Posteriormente, un juez de control de garantías ordenó imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

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Según la investigación del ente acusador, el hombre conoció a Rosa Mayerly Olaya Coronado en febrero de este año en el establecimiento donde ella trabajaba desde hacía cinco años.

La Fiscalía sostuvo que, después de manifestarle un interés sentimental y recibir una negativa, el hoy procesado habría iniciado un comportamiento constante de hostigamiento y persecución contra la mujer.

La investigación también estableció que en dos oportunidades fue necesaria la intervención de la Policía Nacional para acompañar a la víctima desde su lugar de trabajo hasta su vivienda, debido al temor que generaban los actos de acoso.

Además, el ente investigador documentó que el 10 de mayo y el 5 de junio el señalado agresor habría llegado a la residencia de la madre y del excompañero sentimental de la víctima para buscarla e intimidarla.

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Finalmente, el domingo 12 de julio, según la hipótesis de la Fiscalía, Marulanda ingresó al almacén donde trabajaba Rosa Mayerly Olaya Coronado y la atacó con un cuchillo, ocasionándole cuatro heridas de gravedad que terminaron causándole la muerte.

Los investigadores registraron que el 12 de junio el sospechoso entró al comercio donde ella trabajaba y la agredió; la atención de urgencia no evitó el fallecimiento por la gravedad de las lesiones - crédito Fiscalía General de la Nación

La familia desmintió que el agresor fuera su expareja

En las primeras horas posteriores al crimen surgieron versiones según las cuales el atacante sería la expareja sentimental de la víctima. Sin embargo, la familia de Rosa Mayerly Olaya Coronado rechazó esa información y aseguró que el señalado responsable era un hombre que la acosaba de manera persistente.

Maira Yulieth Caballero, hermana de la víctima, explicó que el procesado no sostenía una relación sentimental con Rosa Mayerly, sino que era una persona que insistía en acercarse a ella pese a haber recibido un rechazo.

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La familiar manifestó que el hombre mantenía una obsesión con la trabajadora y que esa situación terminó desencadenando el ataque ocurrido dentro del establecimiento comercial.

En declaraciones a Noticias RCN, la hermana de la víctima señaló: “No era su expareja, era un hombre que la pretendía, la acosaba, la seguía, mantenía detrás de ella. Al ver que hubo un ‘no’ como respuesta, obsesionado con ella, llegó a donde ella trabajaba y fue lo que hizo, la mató”.

Familiares de Rosa Mayerly Olaya pidieron justicia y aclararon que el presunto agresor era un hombre que, según su versión, la acosaba de manera persistente. - crédito Mayerly Olaya / Facebook

Tras el feminicidio, la Alcaldía de Soacha anunció acompañamiento integral para la familia de Rosa Mayerly Olaya Coronado a través de la Secretaría de Desarrollo Social y aseguró que realizará seguimiento permanente al proceso judicial para contribuir a que el caso avance y se garantice el acceso a la justicia.

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Rosa Mayerly Olaya Coronado era oriunda de Natagaima, Tolima, madre de un menor de edad y, según sus familiares, era reconocida por su compromiso con su hijo y por la responsabilidad con la que desempeñaba sus labores.