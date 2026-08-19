La crisis golpea a Cuba y dispara las protestas: hubo más de 700 manifestaciones en seis meses y 410 detenciones arbitrarias

La organización reportó 766 acciones de calle en 141 municipios durante el primer semestre de 2026, en un contexto de crisis energética, hídrica y sanitaria, y de mayor presión de Washington (REUTERS/Luis Cortes)

Guardar

La ONG Cubalex denunció un “aumento sin precedentes” de las protestas en Cuba durante el primer semestre de 2026, con 766 manifestaciones en 141 municipios de la isla, en un período marcado por el agravamiento de la crisis energética, hídrica y sanitaria, el aumento de las detenciones arbitrarias y una presión externa sobre el régimen cubano por parte de Washington.

El informe semestral presentado este miércoles por Cubalex ubicó a Cuba ante un salto en la conflictividad social que alcanzó sus registros más altos desde que la organización comenzó a documentar estos episodios en 2022. La investigadora Salomé García sostuvo que el malestar se extendió al ritmo del deterioro de los servicios básicos y de una crisis estructural que empujó nuevas formas de protesta en distintos puntos del país.

PUBLICIDAD

El reporte indicó que febrero y junio concentraron los momentos de mayor tensión. En junio se documentaron 253 protestas, con jornadas en las que se contabilizaron hasta 31 manifestaciones en un solo día, una cifra que Cubalex identificó como el mayor volumen mensual desde el inicio de su monitoreo.

Cubalex denunció un aumento sin precedentes de las protestas en Cuba durante el primer semestre de 2026, con 766 manifestaciones en 141 municipios (REUTERS/Alexandre Meneghini/File Photo)

Según explicó García durante la presentación virtual del informe, el descontento tomó forma a través de cacerolazos, carteles, consignas, ocupación de espacios públicos, cierres de calles y quema de basura. Cubalex incluyó dentro de los hechos de mayor radicalización el incendio en la entrada de la sede municipal del Partido Comunista de Cuba en Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, ocurrido en marzo, y otro ataque similar contra un museo dedicado a un guerrillero cercano a Ernesto Che Guevara en Contramaestre, en Santiago de Cuba.

PUBLICIDAD

El principal foco de las protestas continua en La Habana, donde Cubalex registró 495 eventos en seis meses. El informe señaló además un corrimiento progresivo desde zonas periféricas hacia áreas más centrales de la capital. Detrás de La Habana quedaron Santiago de Cuba, con 81 manifestaciones, y Matanzas, con 25, como los otros dos núcleos de movilización más visibles del semestre.

Febrero y junio concentraron la mayor tensión de las protestas en Cuba, y junio cerró con 253 manifestaciones y hasta 31 en un solo día (REUTERS/Norlys Perez)

El documento también sostuvo que la respuesta estatal avanzó en paralelo con el incremento de las protestas. En el balance general sobre derechos humanos, la ONG contabilizó 1.894 hechos violatorios entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, lo que representó un aumento del 48% frente al semestre previo.

PUBLICIDAD

El informe agregó que en el sistema penitenciario persistieron hechos de violencia y muertes evitables por negligencia médica, junto con una concentración de vulnerabilidades sobre personas privadas de libertad, afrodescendientes, defensores de derechos humanos y ex presos políticos.

Ese cuadro se desarrolló en un país que atraviesa desde hace seis años una crisis profunda, con escasez de bienes esenciales, cortes de electricidad, inflación alta, dolarización parcial y deterioro de los servicios públicos.

(Con información de EFE)