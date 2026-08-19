América Latina
Agregar Infobae enGoogle

La crisis golpea a Cuba y dispara las protestas: hubo más de 700 manifestaciones en seis meses y 410 detenciones arbitrarias

La falta de electricidad, agua y servicios básicos alimentó una ola de movilizaciones que alcanzó su mayor nivel desde que la ONG Cubalex comenzó a documentarlas en 2022

La organización reportó 766 acciones de calle en 141 municipios durante el primer semestre de 2026, en un contexto de crisis energética, hídrica y sanitaria, y de mayor presión de Washington (REUTERS/Luis Cortes)
La organización reportó 766 acciones de calle en 141 municipios durante el primer semestre de 2026, en un contexto de crisis energética, hídrica y sanitaria, y de mayor presión de Washington (REUTERS/Luis Cortes)
Guardar

La ONG Cubalex denunció un “aumento sin precedentes” de las protestas en Cuba durante el primer semestre de 2026, con 766 manifestaciones en 141 municipios de la isla, en un período marcado por el agravamiento de la crisis energética, hídrica y sanitaria, el aumento de las detenciones arbitrarias y una presión externa sobre el régimen cubano por parte de Washington.

El informe semestral presentado este miércoles por Cubalex ubicó a Cuba ante un salto en la conflictividad social que alcanzó sus registros más altos desde que la organización comenzó a documentar estos episodios en 2022. La investigadora Salomé García sostuvo que el malestar se extendió al ritmo del deterioro de los servicios básicos y de una crisis estructural que empujó nuevas formas de protesta en distintos puntos del país.

PUBLICIDAD

El reporte indicó que febrero y junio concentraron los momentos de mayor tensión. En junio se documentaron 253 protestas, con jornadas en las que se contabilizaron hasta 31 manifestaciones en un solo día, una cifra que Cubalex identificó como el mayor volumen mensual desde el inicio de su monitoreo.

Cubalex denunció un aumento sin precedentes de las protestas en Cuba durante el primer semestre de 2026, con 766 manifestaciones en 141 municipios (REUTERS/Alexandre Meneghini/File Photo)
Cubalex denunció un aumento sin precedentes de las protestas en Cuba durante el primer semestre de 2026, con 766 manifestaciones en 141 municipios (REUTERS/Alexandre Meneghini/File Photo)

Según explicó García durante la presentación virtual del informe, el descontento tomó forma a través de cacerolazos, carteles, consignas, ocupación de espacios públicos, cierres de calles y quema de basura. Cubalex incluyó dentro de los hechos de mayor radicalización el incendio en la entrada de la sede municipal del Partido Comunista de Cuba en Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, ocurrido en marzo, y otro ataque similar contra un museo dedicado a un guerrillero cercano a Ernesto Che Guevara en Contramaestre, en Santiago de Cuba.

PUBLICIDAD

El principal foco de las protestas continua en La Habana, donde Cubalex registró 495 eventos en seis meses. El informe señaló además un corrimiento progresivo desde zonas periféricas hacia áreas más centrales de la capital. Detrás de La Habana quedaron Santiago de Cuba, con 81 manifestaciones, y Matanzas, con 25, como los otros dos núcleos de movilización más visibles del semestre.

Febrero y junio concentraron la mayor tensión de las protestas en Cuba, y junio cerró con 253 manifestaciones y hasta 31 en un solo día (REUTERS/Norlys Perez)
Febrero y junio concentraron la mayor tensión de las protestas en Cuba, y junio cerró con 253 manifestaciones y hasta 31 en un solo día (REUTERS/Norlys Perez)

El documento también sostuvo que la respuesta estatal avanzó en paralelo con el incremento de las protestas. En el balance general sobre derechos humanos, la ONG contabilizó 1.894 hechos violatorios entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, lo que representó un aumento del 48% frente al semestre previo.

El informe agregó que en el sistema penitenciario persistieron hechos de violencia y muertes evitables por negligencia médica, junto con una concentración de vulnerabilidades sobre personas privadas de libertad, afrodescendientes, defensores de derechos humanos y ex presos políticos.

Ese cuadro se desarrolló en un país que atraviesa desde hace seis años una crisis profunda, con escasez de bienes esenciales, cortes de electricidad, inflación alta, dolarización parcial y deterioro de los servicios públicos.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

CubaLa HabanaProtestasProtestas en CubaRégimen cubanoCrisis en CubaUltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bomberos confirmó que falta de agua complicó atención de incendio que acabó con la vida de un hombre y su hijo de 13 años en Costa Rica

Un informe del Cuerpo de Bomberos reveló que los primeros equipos que llegaron a reportaron problemas con la presión y el caudal de los hidrantes

Bomberos confirmó que falta de agua complicó atención de incendio que acabó con la vida de un hombre y su hijo de 13 años en Costa Rica

El jefe del Comando Sur volvió a Ecuador para avanzar en las operaciones conjuntas contra los carteles y el narcoterrorismo

La visita se produjo en un momento en que Washington pone en marcha una nueva estructura operativa destinada a coordinar la ofensiva regional contra el crimen organizado

El jefe del Comando Sur volvió a Ecuador para avanzar en las operaciones conjuntas contra los carteles y el narcoterrorismo

Un operativo en la frontera con Ecuador golpeó al Frente Oliver Sinisterra con la captura de cinco de sus presuntos integrantes

El caso vuelve a poner el foco sobre una organización que, ocho años después de la muerte de alias Guacho, continúa presente en el corredor fronterizo

Un operativo en la frontera con Ecuador golpeó al Frente Oliver Sinisterra con la captura de cinco de sus presuntos integrantes

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala planea ampliar a 23 ciudades el voto en Estados Unidos para 2027

La autoridad electoral busca elevar la participación de los connacionales en territorio estadounidense tras registrar 1,452 sufragios en la primera vuelta de 2023 y 443 en la segunda, con un padrón superior a 94,000

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala planea ampliar a 23 ciudades el voto en Estados Unidos para 2027

Alertan de violencia persistente en Honduras tras el asesinato de 15 defensores en 2025

Al menos 15 defensores de los derechos humanos fueron asesinados en Honduras durante 2025, 11 de ellos vinculados con la defensa de la tierra y el territorio, en un contexto marcado por violencia armada, conflictos agrarios y disputas por el control territorial

Alertan de violencia persistente en Honduras tras el asesinato de 15 defensores en 2025
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Terremoto en Colombia: EPS deberán reponer medicamentos perdidos y garantizar tratamientos

Terremoto en Colombia: EPS deberán reponer medicamentos perdidos y garantizar tratamientos

PNP: Capturan en Piura a dos venezolanos buscados por Interpol por presunto secuestro y homicidio en Chile

Yahir lo logró: Aldo Rendón ha bajado de peso durante su estancia en La Casa de los Famosos México

De la Espriella dijo cuánto plazo tendrán las aseguradoras para responder a las víctimas del terremoto: habrá prioridad por estratos

Terremoto en Colombia: Abelardo de la Espriella dio reporte actualizado de víctimas

DEPORTES

River Plate abrirá su serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

River Plate abrirá su serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

Una de las máximas figuras del fútbol femenino argentino puso en pausa su carrera a los 20 años: “Hoy elijo cuidarme, aunque duela”

La nueva oportunidad en la Fórmula 1 para Jack Doohan, el piloto que Colapinto reemplazó en Alpine

Platense empata contra Coquimbo en busca de un pase histórico a los cuartos de la Copa Libertadores

Racing le gana a Belgrano por un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina

ENTRETENIMIENTO

“Fue muy emotivo”, aseguró Will Poulter sobre su experiencia al rodar Union County

“Fue muy emotivo”, aseguró Will Poulter sobre su experiencia al rodar Union County

Netflix prepara un documental sobre “El invencible verano de Liliana”, el libro que reconstruye un caso real de feminicidio

Los mensajes que Brian Hickerson habría enviado a Hayden Panettiere para intimidarla salen a la luz años después

Así celebró Nicole Kidman su cumpleaños en Islandia: cocteles, spa y un viaje en yate de más de 50 mil dólares

Jenna Fischer habló sobre su recuperación tras el cáncer de mama: “Me dio una esperanza enorme”