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Yasmín Esquivel aplaude propuesta para homologar el delito de feminicidio: impunidad supera el 90%

La ministra de la Suprema Corte consideró que la homologación de ese delito puede evitarlo y facilitar el acceso a la justicia de las víctimas

La ministra Yasmín Esquivel participó en los diálogos sobre la nueva ley para homologar el delito de feminicidio. Crédito: X/ @YasminEsquivel_
La ministra Yasmín Esquivel participó en los diálogos sobre la nueva ley para homologar el delito de feminicidio. Crédito: X/ @YasminEsquivel_
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Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró que en el delito en materia de feminicidio existe el 90 por ciento de impunidad, por lo que aplaudió la iniciativa presidencial para unificar las penas a nivel nacional de dicho ilícito.

La reacción de la ministra, se da después de que la presidenta, Claudia Sheinbaum, informó que envió al Congreso una iniciativa para homologar las penas en las 32 entidades del país sobre el delito de feminicidio.

Ayer, Esquivel Mossa participó en las mesas de diálogo para el análisis y formulación de propuestas respecto a la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio en el Senado.

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Durante su intervención, la ministra de la Corte destacó que dicha legislación permitirá que supere los obstáculos que, hasta ahora, no han permitido culminar en una legislación que brinde un marco general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio.

Muerte violenta de una mujer no es homicidio: Yasmín Esquivel

De acuerdo con Yasmín Esquivel, en el periodo entre enero de 2015 y julio de 2026, y que, al concluir esta jornada laboral, muy probablemente nueve mujeres hayan perdido la vida, con lo que pasan a engrosar la cifra.

“Hemos transitado un muy largo camino, a veces desgastante, lleno de obstáculos y de desesperanza. Múltiples batallas que han librado personas como ustedes, comprometidas legisladoras, legisladores, servidoras y servidores públicos, feministas, activistas, tantas víctimas, para lograr que se tipificara la muerte como feminicidio, para reconocer que la muerte violenta de una mujer no es un homicidio, es una muerte que requiere una investigación, como lo dijo aquí Malú Micher, con perspectiva de género”, expresó.

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La ministra Yasmín Esquivel participó en los diálogos organizados por el Senado- Crédito: X/ @YasminEsquivel_
La ministra Yasmín Esquivel participó en los diálogos organizados por el Senado- Crédito: X/ @YasminEsquivel_

También cuestionó cuáles han sido los alcances de la legislación del delito de feminicidio, que comenzó en 2007, en el estado de Guerrero, y, 10 años después, ocurrió lo mismo en las 31 entidades federativas restantes.

“Y recordemos que apenas en el año 2007 se tipificó el delito de feminicidio en la Legislación Penal del Estado de Guerrero, iniciando un proceso legislativo respectivo para la tipificación del delito de feminicidio, que duró 10 años para que las entidades de la República pudieran visibilizar este delito. Desde entonces, cuántas reformas legales se han dado en materia de violencia feminicida, cuántos protocolos se han elaborado, cuántas sentencias se han emitido sancionando a victimarios y cuántos han quedado impunes”, agregó.

Advierte que existe un 90 por ciento de impunidad en el delito de feminicidio

Frente a los senadores presentes en los diálogos realizados en la Cámara Alta, Esquivel Mossa advirtió que el índice de impunidad en el delito de feminicidio se encuentra arriba del 90 por ciento.

“Y recordemos que el índice de impunidad se clasifica arriba del 90 por ciento en este delito. Y hoy estamos aquí para dar un gran paso, un paso definitorio, senadoras y senadores, que supere los obstáculos que hasta ahora no han permitido culminar en una legislación que brinde un marco general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio”, comentó.

Yasmín Esquivel celebra homologación del delito de feminicidio

En tanto, la ministra celebró la legislación para que no sea letra muerta y se ponga fin a la impunidad de miles de mujeres en México.

“Hoy celebro que estemos aquí. Fortalecer esta propuesta, llevarla a un buen puerto, con la decisión de la voluntad que no sea letra muerta, que ponga fin a la impunidad, que atienda la reparación integral del daño de las víctimas”, enfatizó.

Senadores y senadoras participaron en los diálogos para discutir la ley sobre la homologación del feminicidio. Crédito: X/ @YasminEsquivel_
Senadores y senadoras participaron en los diálogos para discutir la ley sobre la homologación del feminicidio. Crédito: X/ @YasminEsquivel_

Sheinbaum envía iniciativa al Congreso

La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso una iniciativa para crear un marco jurídico integral que permita prevenir, atender, investigar y reparar la violencia feminicida, con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de obligaciones nacionales e internacionales asumidas por el Estado mexicano.

Dicha propuesta de reforma plantea que a la persona responsable del delito de feminicidio se le imponga una pena de prisión de 50 a 70 años. El proyecto se discutirá en el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia este 10 de septiembre.

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