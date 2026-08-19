Rosa María Noguerón le responde a Aaron Mercury sobre el supuesto veto en La Casa de los Famosos México

La productora reaccionó y le mandó mensaje al influencer Aaron Mercury sobre por qué no ha estado en las galas apoyando a Masad Altamimi (Redes Sociales)

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La productora de La Casa de los Famosos México, Rosa María Noguerón, le respondió al influencer Aaron Mercury, luego de que insinuara un supuesto veto por parte de la producción del reality de Televisa, al no estar presente en las galas defendiendo a Masad Altamimi.

Aarón Mercury dijo que percibió obstáculos internos para aparecer en las galas, pese a que recibió invitaciones informales para acudir y apoyar a su amigo Masad. El influencer sostuvo que no existió una prohibición formal, pero sí una “sensación constante” de rechazo en el entorno de la producción.

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Ante esto, la productora le respondió en un live junto a Wendy Guevara y dejó claro que no existe un veto para Mercury en La Casa de los Famosos.

Las palabras de Aaron Mercury y el supuesto veto en LCDLFMX

Un joven con sudadera de capucha agradece los mensajes y atenciones recibidas, según el texto superpuesto que aparece en la imagen. (Las Peligrosas de Aaron/ Captura X)

Aaron Mercury explicó que sí existió un interés por llevarlo a las galas, pero bajo un esquema informal, a partir del círculo cercano de Masad Altamimi. “La chica esta que está con Masad sí me ha dicho así como de: Oye, está nominado, ¿crees que podrías ir? O sea, como de que te voy a presentar, ¿sabes?”, señaló.

Aun con esa ventana, el influencer insistió en que percibe un ambiente adverso dentro del equipo del programa. “Honestamente, yo siento que sí no les caigo bien ahí dentro. No sé, igual son mis ideas y así, pero pues, eh, siento que me estoy metiendo en la boca del lobo un poquito y yo trato de apoyar como por acá afuera lo máximo posible a Masad y a todos los que quiero allá adentro”, dijo Mercury.

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Mercury también puntualizó que su distancia no partió de un documento o comunicación oficial que le impidiera entrar, sino de una lectura constante del clima interno alrededor de su nombre y su presencia.

El influencer relató un episodio que, desde su perspectiva, alimentó los rumores de veto: una situación en la que Altamimi habría evitado pronunciar su nombre al aire. “Aunque sí se me hizo raro esa vez que Masad está como diciendo mi nombre y no lo quiere pronunciar. Yo siento que igual y sí les dijeron como no, no mencionarme. Y luego como que la gente se dio cuenta, igual y ya luego le dijeron: No, sí, sí hay chance. Pero pues no sé, todo está muy raro y, y siento que no es mi lugar ahí”, dijo Mercury.

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Aaron Mercury diversifica su carrera: ahora ofrece productos para el cuidado facial y artículos exclusivos en su tienda oficial. (@mercuryskincare)

Aunque planteó esa posibilidad, Aaron Mercury no afirmó de forma categórica que la producción diera una instrucción explícita para censurarlo; lo enmarcó como una interpretación a partir de señales que consideró inconsistentes.

La respuesta de Rosa María Noguerón al supuesto veto de Aaron Mercury

Durante un live junto a Wendy Guevara, la productora Rosa María Noguerón respondió a los cuestionamientos sobre Aaron Mercury y un posible veto en el reality show, ya que no se le ha visto en las galas como se especuló.

La productora aseguró que sí lo han invitado para acudir los domingos de eliminación, pero que fue el propio Mercury el que canceló su participación luego de haber aceptado en primera instancia. Además, Rosa María señaló que lo han invitado a otros programas pero que no ha podido acudir.

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La productora Rosa María Noguerón posa para la cámara, destacando su rol esencial en el exitoso reality show La Casa de los Famosos México. (Instagram: Rosa María Noguerón)

“Estuvo invitado, Aarón estuvo invitado para venir este domingo; primero nos había dicho que sí y después nos canceló, entonces no entiendo por qué puede pensar eso él. Lo hemos invitado a otros programas y no ha podido; a lo mejor es él el que nos tiene vetados”.

¿Aaron Mercury terminó mal con la producción de La Casa de los Famosos?

Sobre su relación con el reality, Mercury rechazó que existieran rencores personales y aseguró que valoró lo que el proyecto le dio. “A La Casa de los Famosos le tengo mucho aprecio”, dijo Aarón Mercury.

En esa misma línea, mencionó a Ana María de la Torre como la persona que lo invitó originalmente al proyecto y sostuvo que no guarda resentimiento hacia figuras del entorno televisivo. “Yo estoy muy feliz y con todo lo que me ha dado este proyecto. Entonces, yo no le tengo como resentimiento ni a nada de eso ni a nadie”, dijo Mercury.

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El shippeo entre ambos cada vez es más intenso en redes sociales Crédito: 130Kriss (X)

Cuando habló de un posible regreso a cámara en La Casa de los Famosos, Mercury tomó distancia y explicó que no lo ve como la decisión más conveniente en este momento. “Yo creo que pararme ahí, no siento que sería lo ideal. Aparte, no estoy superempapado de todo lo que está pasando”, dijo Mercury.