América Latina

Prisión preventiva para un ciudadano chileno que “reducía” ganado robado argentino

El acusado, de 56 años, mantenía 17 cabezas de ganado sustraídas desde la localidad santacruceña de Los Antiguos

Guardar
Google icon
Por su rusticidad, fertilidad y adaptación a distintos ambientes, el Bovino Criollo se consolida como una alternativa productiva clave para la ganadería argentina
El avalúo del ganado decomisado asciende a $25 millones de pesos (USD 27 mil).

Con el apoyo de drones, carabineros de la Tercera Comisaría de Chile Chico (2.000 km al sur de Santiago) detuvo a un ciudadano chileno de 56 años acusado de receptar ganado bovino robado desde la localidad argentina de Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. El operativo permitió recuperar 17 de las 19 cabezas sustraídas, que ahora serán devueltas a sus dueños, mientras que el individuo quedó en prisión preventiva por el delito de abigeato.

De acuerdo a antecedentes del caso, las vacas secuestradas fueron trasladadas a Chile mediante un arreo a través del río Jeinimeni por un ciudadano presuntamente argentino, quien tendría un conocimiento acabado de los pasos cordilleranos.

PUBLICIDAD

Una vez recibida la denuncia, el personal policial delimitó un cuadrante de búsqueda en el sector conocido como “El Manzano” el que fue “mapeado” con drones hasta dar con el rodeo donde el ganado estaba escondido.

“Como resultado del procedimiento, se recuperaron 17 de las 19 cabezas de ganado avaluadas en cerca de $25 millones de pesos (USD 27 mil) y se detuvo a un ciudadano chileno por su presunta participación en el delito de abigeato y receptación”, detalló el jefe de la Tercera Comisaría de Chile Chico, teniente coronel Marco Reyes, según consignó el diario local La Opinión Austral.

PUBLICIDAD

Ganado vacuno en el campo
La policía chilena utilizó drones para dar con el paradero de las vacas sustraídas.

Prisión preventiva

Una vez presentados los alegatos, el tribunal acogió la petición del Ministerio Público y dejó en prisión preventiva al acusado por los 50 días fijados para el desarrollo de la investigación, entendiendo que el delito tiene dos aristas: el perjuicio económico ocasionado a sus justos dueños, y el riesgo sanitario que implica contrabandear ganado desde otro país.

“El delito por el cual estábamos imputando es un delito pluriofensivo que no solo afecta a la propiedad, sino que también pone en riesgo la salubridad pública en atención a las posibles enfermedades que podrían transmitir estos animales de origen extranjero”, cerró la fiscal jefe de Cochrane y Chile Chico, Estefanía Leiva.

Temas Relacionados

ChileArgentinaganadoCHile chicoAbigeato

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras: Mujer finge su sucuestro y exigía 10 mil dólares a su familia

La investigación policial concluyó que fue planeado con el objetivo de obtener dinero para saldar deudas personales. Un juzgado ordenó su captura

Honduras: Mujer finge su sucuestro y exigía 10 mil dólares a su familia

La SAT reporta que el 59.56% del parque vehicular activo en Guatemala aún no ha pagado el impuesto de circulación 2026

El rezago abarca a una mayoría de los 6,720,052 registros vigentes, con 3,438,359 motocicletas, 2,853,017 automóviles y 428,676 camiones, según los datos divulgados por la entidad tributaria

La SAT reporta que el 59.56% del parque vehicular activo en Guatemala aún no ha pagado el impuesto de circulación 2026

Golpe al narcotráfico en El Salvador: cae estructura que operaba en el oriente del país

Once personas fueron capturadas por las autoridades salvadoreñas tras una operación que permitió identificar cómo comercios y servicios de transporte se utilizaban como fachada para el tráfico de drogas en el oriente del país

Golpe al narcotráfico en El Salvador: cae estructura que operaba en el oriente del país

El último abrazo de una madre: La estudiante nicaragüense de periodismo que dio su vida por salvar a su hija

Una trágica colisión entre dos motocicletas en el Reparto Belmonte, Managua, dejó como saldo a una joven madre fallecida y a cuatro personas lesionadas, entre ellas una bebé de un año

El último abrazo de una madre: La estudiante nicaragüense de periodismo que dio su vida por salvar a su hija

Nueve de cada diez costarricenses mantiene alguna deuda, según estudio de una entidad privada

El estudio de Método PENIEL, afiliada a la Cámara de Comercio de Costa Rica, indicó que incluso quienes están en mejor posición destinan cerca de un tercio de sus ingresos a cubrir obligaciones

Nueve de cada diez costarricenses mantiene alguna deuda, según estudio de una entidad privada
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Unai Simón es histórico: el portero registra un récord de imbatibilidad en los Mundiales superando a Iker Casillas

Unai Simón es histórico: el portero registra un récord de imbatibilidad en los Mundiales superando a Iker Casillas

Iván Cepeda criticó a quienes se preocupan por no “quedar bien” con el nuevo Gobierno : “Aberrantes expresiones de la sumisión”

Prorrogan estado de emergencia en Ayacucho, Cusco y Junín por la expansión del narcotráfico

Derrumbes por el sismo en Venezuela podrían agravar crisis alimentaria en Venezuela, advierte especialista

Seis jóvenes desaparecen en Jalisco antes y después de graduarse: Fiscalía alerta de posible reclutamiento del narco

INFOBAE AMÉRICA

La araña más rápida del mundo vive en Queensland y superó los 3,59 metros por segundo en laboratorio

La araña más rápida del mundo vive en Queensland y superó los 3,59 metros por segundo en laboratorio

Malkins Bank: el campo de golf que nació sobre un vertedero industrial y esconde una crisis ambiental en Reino Unido

Descubrieron cómo una de las criaturas más antiguas de la Tierra usa su reloj biológico para colonizar su entorno

Honduras: Mujer finge su sucuestro y exigía 10 mil dólares a su familia

La SAT reporta que el 59.56% del parque vehicular activo en Guatemala aún no ha pagado el impuesto de circulación 2026

ENTRETENIMIENTO

Anya Taylor-Joy revela por qué su nuevo papel en ‘El Señor de los Anillos’ se siente tan personal: “Encarnar a este personaje es un sueño hecho realidad”

Anya Taylor-Joy revela por qué su nuevo papel en ‘El Señor de los Anillos’ se siente tan personal: “Encarnar a este personaje es un sueño hecho realidad”

Taylor Swift y Travis Kelce destinan 26 millones de dólares a obras benéficas previo a su boda en Nueva York

Rumbo a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: se revela la exclusiva lista de invitados, un megaoperativo en Nueva York y multas millonarias para los soplones

Kim Kardashian sorprende al modelar lencería micro de SKIMS: "Lewis es un hombre afortunado"

Las maniobras al estilo comando que usan las celebridades para ocultar dónde se casan