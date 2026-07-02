Prisión preventiva para un ciudadano chileno que “reducía” ganado robado argentino

El avalúo del ganado decomisado asciende a $25 millones de pesos (USD 27 mil).

Con el apoyo de drones, carabineros de la Tercera Comisaría de Chile Chico (2.000 km al sur de Santiago) detuvo a un ciudadano chileno de 56 años acusado de receptar ganado bovino robado desde la localidad argentina de Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. El operativo permitió recuperar 17 de las 19 cabezas sustraídas, que ahora serán devueltas a sus dueños, mientras que el individuo quedó en prisión preventiva por el delito de abigeato.

De acuerdo a antecedentes del caso, las vacas secuestradas fueron trasladadas a Chile mediante un arreo a través del río Jeinimeni por un ciudadano presuntamente argentino, quien tendría un conocimiento acabado de los pasos cordilleranos.

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Una vez recibida la denuncia, el personal policial delimitó un cuadrante de búsqueda en el sector conocido como “El Manzano” el que fue “mapeado” con drones hasta dar con el rodeo donde el ganado estaba escondido.

“Como resultado del procedimiento, se recuperaron 17 de las 19 cabezas de ganado avaluadas en cerca de $25 millones de pesos (USD 27 mil) y se detuvo a un ciudadano chileno por su presunta participación en el delito de abigeato y receptación”, detalló el jefe de la Tercera Comisaría de Chile Chico, teniente coronel Marco Reyes, según consignó el diario local La Opinión Austral.

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La policía chilena utilizó drones para dar con el paradero de las vacas sustraídas.

Prisión preventiva

Una vez presentados los alegatos, el tribunal acogió la petición del Ministerio Público y dejó en prisión preventiva al acusado por los 50 días fijados para el desarrollo de la investigación, entendiendo que el delito tiene dos aristas: el perjuicio económico ocasionado a sus justos dueños, y el riesgo sanitario que implica contrabandear ganado desde otro país.

“El delito por el cual estábamos imputando es un delito pluriofensivo que no solo afecta a la propiedad, sino que también pone en riesgo la salubridad pública en atención a las posibles enfermedades que podrían transmitir estos animales de origen extranjero”, cerró la fiscal jefe de Cochrane y Chile Chico, Estefanía Leiva.

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