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Ingenico recibe 150 millones de euros y acelera su transformación

La tecnológica de pagos reforzará su apuesta por software y servicios en la nube, cuatro años después de iniciar una nueva etapa como compañía independiente

Ingenico recibe 150 millones de euros y acelera su transformación
Ingenico recibe 150 millones de euros y acelera su transformación
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La tecnológica de pagos reforzará su apuesta por software y servicios en la nube, cuatro años después de iniciar una nueva etapa como compañía independiente.

Ingenico recibió una inyección de capital por 150 millones de euros de un grupo de inversionistas liderado por PIMCO, recursos con los que la compañía tecnológica busca acelerar el desarrollo de nuevos productos y fortalecer su negocio de aceptación de pagos.

La operación permitirá a la empresa reconfigurar su estructura de capital y reforzar su balance en momentos en que la industria avanza hacia un modelo en el que las terminales físicas conviven cada vez más con software, aplicaciones y servicios administrados desde la nube.

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Ingenico destinará parte de los recursos a desarrollar su portafolio tecnológico, principalmente su familia de dispositivos Android AXIUM y su plataforma Ingenico 360. También invertirá en la expansión de sus equipos de atención a clientes y socios.

El acuerdo está encabezado por PIMCO y representa un nuevo movimiento financiero para una compañía que, desde 2022, atraviesa un proceso de transformación después de recuperar su operación como empresa independiente.

Floris de Kort, recientemente nombrado CEO de Ingenico, busca acelerar el desarrollo de tecnología de aceptación de pagos basada en plataformas en la nube y simplificar la operación para comercios, bancos, adquirentes y empresas fintech.

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“Este acuerdo le da a Ingenico la capacidad de moverse más rápido en las prioridades que más importan: construir grandes productos, simplificar las operaciones de pago y ofrecer el mejor servicio para nuestros clientes y socios”, afirmó el ejecutivo.

La estrategia supone ampliar el negocio más allá de las terminales que durante décadas han sido uno de los productos más reconocibles de la compañía. Uno de sus principales activos es AXIUM, una familia de dispositivos de pago que utiliza el sistema operativo Android y una arquitectura común para incorporar aplicaciones y diferentes flujos de pago.

Los equipos pueden recibir actualizaciones a nuevas versiones de Android después de haber sido instalados, una característica que permite incorporar funcionalidades sin depender únicamente del reemplazo físico de las terminales.

La compañía también está reforzando Ingenico 360, una plataforma en la nube que integra la administración de dispositivos, servicios relacionados con las transacciones, aplicaciones y herramientas de análisis.

A ello se suma su Developer Journey, programa que ofrece a socios y proveedores independientes de software acceso a APIs, herramientas y documentación para desarrollar, certificar y lanzar servicios dentro del ecosistema de Ingenico.

La combinación muestra hacia dónde pretende avanzar la empresa, que es mantener su negocio de dispositivos, pero aumentar la participación del software y los servicios dentro de la infraestructura que utiliza el sector financiero para aceptar y administrar pagos.

Los 150 millones de euros también respaldarán la expansión del área de Customer Excellence de Ingenico. La empresa prevé fortalecer su presencia con nuevas ubicaciones en Londres, San Francisco y Estambul, desde donde operarán gerentes de cuenta, ingenieros de soluciones y responsables de soporte. El objetivo es acercar estos equipos a clientes y socios en mercados considerados estratégicos.

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