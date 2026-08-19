Tiktoker insulta a Emma Coronel en transmisión en vivo: así reaccionó cuando se enteró que era la esposa de “El Chapo”

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El tiktoker “Chico Rabia” insultó durante una transmisión en vivo a una mujer con la que coincidió en TikTok, sin saber que se trataba de Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Durante el intercambio la llamó “hedionda”, “asquerosa” y “falta de higiene”; hasta que en el propio chat de la plataforma usuarios le revelaron la identidad de la mujer a la que había ofendido. Al día siguiente, el creador de contenido regresó al live de Coronel Aispuro para disculparse, luego de que internautas también le llenaran sus redes con comentarios negativos.

Coronel Aispuro acumula actualmente 1.2 millones de seguidores en TikTok y 3.5 millones de me gusta en esa plataforma, donde realiza transmisiones en vivo con regularidad junto a otros creadores de contenido.

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¿Qué fue lo que le dijo a Emma Coronel?

La esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán fue insultada en un live de TikTok por un creador de contenido que desconocía su identidad. (Redes sociales)

La transmisión transcurría sin incidentes cuando Chico Rabia entró al live de Emma Coronel. En la sala también estaban otras dos personas que participaban en la dinámica. Desde el primer momento, el tiktoker mostró una actitud agresiva y comenzó a insultar a todos los presentes en general: “Estoy aburrido, par de comemierd*”.

Las otras dos personas en el live intentaron frenarlo de inmediato. Se les escuchaba diciendo: “Oh, no, no, no, no” mientras hacían ademanes para que se detuviera. Emma Coronel, sin alterarse, intervino directamente: “Pero no diga groserías, porque aquí estoy yo. ¿Y cómo lo saco usted, oiga?”.

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La pregunta de Coronel sobre cómo expulsarlo del live encendió al tiktoker, que le respondió sin filtro: “¿Cómo lo saco? Ah, sacándome el micrófono en la cagader*, hedionda”. Y continuó: “Asquerosa, botox, hedionda, falta de higiene. Asquerosa”, se escuchaba.

Las otras dos personas en la transmisión siguieron intentando calmarlo, llamándolo por su nombre —“James, James”— mientras Coronel trataba de encontrar la forma de sacarlo del live. “¡No puedo!”, respondió ella visiblemente desconcertada por no encontrar cómo expulsarlo.

Al día siguiente regresó a disculparse

Tiktoker "Chico Rabia" le pide disculpas a Emma Coronel tras insultarla. (Redes sociales)

La mañana siguiente, Chico Rabia, quien suma 41 mil seguidores en dicha plataforma, reapareció en un live donde estaba Emma Coronel para enfrentar lo que había hecho. Su entrada fue directa: “Pasaba por aquí porque le quería pedir disculpas por aquello”.

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La esposa de “El Chapo” lo recibió sin dramatismo: “Ah, le acepto la disculpa, no se preocupe”.

El tiktoker reconoció que la comunidad de Coronel lo había ubicado después del incidente: “Me están diciendo vuela alto hasta allá”. Ella lo explicó con calma: “El chat le dice todo, le dice eso siempre a todas las personas que se conectan conmigo. Si le sumamos lo de ayer, son un poquito tóxicos”.

Coronel aprovechó para aclarar que ella misma había pedido a su comunidad no atacar al tiktoker: “Les estaba diciendo que no fueran a escribirle nada malo, ni le hicieran malos comentarios y que tranquilos, que no pasaba nada, que nosotros no lo conocíamos y que ese era su estilo de contenido y su forma de hablar, que no nos pareció, pero que también respetamos cada quien cómo se manifiesta en las redes”.

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El clip del incidente y la disculpa se viralizó en redes sociales.

El hondureño que le coqueteó sin saber quién era

Davis Flow protagonizó un episodio viral tras iniciar una batalla en vivo con Emma Coronel sin reconocer su identidad. (Foto cortesía Instagram Davis Flow / Emma Coronel)

Días antes del episodio con Chico Rabia, Emma Coronel había protagonizado otro momento que también recorrió las redes. En una transmisión en vivo, el tiktoker hondureño Davis Flow interactuó con ella sin reconocerla. Al ver en su perfil de Instagram una foto con un ramo de flores, le preguntó si estaba soltera.

Coronel respondió que se trataba de una sesión de fotos. La conversación siguió su curso hasta que el chat de la transmisión comenzó a enviarle advertencias a Davis Flow sobre la identidad de la mujer con la que hablaba.

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El cambio de actitud fue inmediato. En cuanto confirmó quién era Coronel Aispuro, el tiktoker buscó la salida más rápida posible: “Yo tengo novio, yo tengo novio. A mí me gustan los hombres, siempre me han gustado. Siempre, desde hace mucho tiempo, la verdad. Hasta ni me gusta tener así como amigas, ni de amigas me gustan las mujeres”.

Los comentarios del chat registraron la reacción en tiempo real: “En la que te estabas metiendo”, “Es esposa de El Chapo, ten cuidado”, “Uff bien salvado muchacho, bien salvado”, escribieron los seguidores.

De la cárcel a 1.2 millones de seguidores: la vida de Emma Coronel desde su liberación

La esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán hizo revelaciones de su vida con el capo mexicano. (Instagram/Oxygen)

Los episodios en TikTok son parte de una presencia digital que Emma Coronel Aispuro ha construido desde que recuperó la libertad en septiembre de 2023, tras cumplir casi dos años y medio de una condena de 36 meses en Estados Unidos por conspiración para el tráfico de drogas, lavado de dinero y colaboración en la fuga de El Chapo del penal del Altiplano en 2015.

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Desde entonces, Coronel ha trabajado como modelo e influencer, participó en el desfile de April Black Diamond en la Semana de la Moda de Milán en septiembre de 2024, colaboró en el videoclip de La Señora de Mariel Colón, lanzó la guía fitness Cuerpo que Brilla y promovió fajas moldeadoras.

En noviembre de 2025 estrenó el documental Married to El Chapo: Emma Coronel Speaks en Oxygen, donde habló por primera vez de su vida con Joaquín Guzmán Loera y su paso por la cárcel. a

En febrero de 2026, el medio estadounidense Deadline informó que Coronel produce una narcoserie protagonizada por Rafael Amaya como Joaquín “El Chapo” Guzmán, con grabaciones programadas para los próximos meses. En julio de 2026 subió al escenario del festival BelicoFest en el BMO Stadium de Los Ángeles, donde también se le vio cantando narcocorridos.

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Coronel cumple actualmente una libertad condicional prevista para concluir en 2027. En enero de 2026, su defensa solicitó al tribunal federal de Washington D.C. el fin anticipado de esa condición, argumentando que le ha costado oportunidades laborales. La petición no ha tenido una respuesta positiva hasta ahora.