Niña conmovió a voluntarios que recolectan insumos para los damnificados del terremoto: entregó su alcancía llena de monedas

En medio del operativo nacional para asistir a las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, el gesto de una niña en Sabaneta, Antioquia, que entregó su alcancía repleta de monedas como donación, se transformó en símbolo de la solidaridad que moviliza a comunidades enteras ante la emergencia - crédito bynatyvflorece / TikTok

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Las jornadas solidarias continúan desplegándose en varias regiones de Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a miles de familias. Entre los múltiples relatos de apoyo y resiliencia, una escena registrada en Sabaneta, Antioquia, ha capturado la atención de quienes siguen de cerca la emergencia.

Mientras voluntarios y vecinos gestionaban uno de los centros de acopio, una niña se acercó con una donación que emocionó a las personas que la recibieron. La menor llevó consigo su alcancía personal, de color rosa con hadas, llena de monedas, y la entregó para sumar a las campañas de ayuda.

Según el video, no se trataba de una colecta improvisada, sino de los ahorros que la niña había ido guardando durante meses. La reacción de los testigos no se hizo esperar.

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La menor llegó con su familia a entregar insumos al centro de acopio - crédito bynatyvflorece / TikTok

Uno de los voluntarios describió la escena como “hermosa”. Para muchos presentes, el gesto de la pequeña trascendió el valor económico y se convirtió en un mensaje potente sobre el sentido de comunidad. “La donación más importante, yo también fui ella”, comentó posteriormente una usuaria en redes sociales.

La grabación del momento fue difundida en la cuenta de TikTok @bynatyvflorece, donde rápidamente superó las miles de visualizaciones. Los comentarios reflejaron la conmoción colectiva: “Esto me hace llorar mucho, son muchas emociones juntas”, admitió una espectadora. Otros mensajes resaltaron la enseñanza que deja la escena: “Así es como nos enseñan a ser lo que somos”.

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Niñez solidaria en primera línea

El video no solo mostró el acto de la niña, sino también la participación activa de otros menores en la logística de la jornada. Las imágenes captaron a varios niños cargando cajas, organizando insumos y apoyando a los adultos en las tareas de clasificación. Los organizadores de la actividad celebraron su entrega y los calificaron como los mejores ayudantes.

En el video, otros niños ayudaron con la logística - crédito bynatyvflorece / TikTok

Campañas de ayuda y respuesta comunitaria

Mientras la emergencia persiste, las campañas solidarias han recibido aportes de personas de todas las edades y condiciones. Los centros de acopio han visto llegar alimentos, agua potable y artículos de aseo, junto a donaciones espontáneas que, como la de la niña, han conmovido a organizadores y voluntarios.

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En departamentos como Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero, el terremoto dejó miles de damnificados. Las labores de recolección de ayuda buscan atender necesidades urgentes en las zonas más golpeadas. En Bogotá, puntos oficiales como el Palacio de los Deportes y espacios coordinados junto a la Cruz Roja Colombiana permanecen habilitados para quienes deseen contribuir con alimentos no perecederos, agua y productos de higiene.

Diversos centros de acopio han sido habilitados para recolectar ayuda destinada a quienes más la necesitan. Entre los artículos solicitados se encuentran agua embotellada, alimentos no perecederos, elementos de protección y artículos de higiene.

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Miles de ciudadanos han colaborado en todo el país con el envío de donaciones y ayudas humanitarias luego de la catástrofe - crédito Esteban Vega La-Rotta / AFP

Las personas pueden llevar insumos esenciales como cobijas, sábanas, mantas, almohadas, colchonetas y toldillos. La lista de alimentos aceptados incluye arroz, aceite, pastas, enlatados de fácil apertura, granos como fríjol y lentejas, harina, panela y leche en polvo.

También se reciben suministros de primeros auxilios, como tapabocas, gasas estériles, alcohol y guantes, tanto quirúrgicos como de látex. Para la higiene personal, son útiles donaciones de jabón, shampoo, crema y cepillos dentales, toallas higiénicas, papel higiénico, pañales para niños y adultos, toallitas húmedas, crema antipañalitis, biberones, protector solar y máquinas de afeitar.

Es indispensable evitar contribuir con alimentos perecederos, productos abiertos o en mal estado, así como agua en envases dañados o con alteraciones visibles. Los medicamentos iniciados o próximos a vencer tampoco son aptos para donar. La ropa usada no está permitida según normas internacionales, por lo que solo se aceptan prendas nuevas o en excelente estado, y la ropa interior debe ser completamente nueva.

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