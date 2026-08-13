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Colombia volverá a exportar carbón a Israel: Gobierno de Abelardo de la Espriella ya tiene listo el decreto

José Miguel Linares, presidente de Drummond, sostuvo que el Estado colombiano perdió terreno en un mercado fundamental para la economía nacional

Gobierno de Abelardo de la Espriella ya tiene listo decreto para volver a exportar carbón a Israel - crédito Cancilleria de Colombia/Cerrejón
Gobierno de Abelardo de la Espriella ya tiene listo decreto para volver a exportar carbón a Israel - crédito Cancilleria de Colombia/Cerrejón
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La administración del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, prepara el restablecimiento de las exportaciones de carbón a Israel, suspendidas durante meses por una decisión del gobierno de Gustavo Petro. Esto, con la expectativa de que el sector recupere un mercado que considera perdido mientras el mundo sigue demandando más de ese mineral.

El Ejecutivo hizo público un decreto que busca derogar la medida implementada por la administración de Gustavo Petro. La propuesta del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo activaría la venta del mineral al país ubicado en Oriente Medio.

El documento también justifica la decisión, argumentando que Colombia participa como tomadora de precios. Así las cosas, el Gobierno De la Espriella afirmó que la suspensión habría redirigido los flujos comerciales y transferido la renta de esas operaciones hacia proveedores ubicados en terceros países, lo que afectó la economía nacional.

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El cambio llega en un momento en que Drummond, compañía privada de origen estadounidense dedicada a la minería y exportación de carbón, busca volver a elevar su producción y sus ventas externas hasta 30 millones de toneladas, y en el que Asia ya absorbe una quinta parte del carbón colombiano. Ese frente externo gana peso mientras la industria sigue a la espera de saber si el Gobierno nacional revisará la carga tributaria del sector en la reforma que prevé presentar en septiembre de 2026.

José Miguel Linares, presidente de Drummond, sostuvo que el Estado colombiano perdió terreno en un mercado fundamental para la economía nacional - crédito Reuters
José Miguel Linares, presidente de Drummond, sostuvo que el Estado colombiano perdió terreno en un mercado fundamental para la economía nacional - crédito Reuters

Según explicó José Miguel Linares, presidente de Drummond, en entrevista con Blu Radio, la empresa espera que la restricción quede eliminada una vez termine el período de comentarios del decreto ya publicado. El directivo sostuvo que, si eso ocurre, comenzará el esfuerzo por recuperar un mercado que Israel reemplazó con otros proveedores durante la suspensión.

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“Esperamos que el gobierno quite la limitación de exportaciones a Israel. Vemos muy contentos que ya se publicó el decreto en ese sentido para comentarios, y espero que, una vez vencido ese término, se expira el decreto que quite esa limitación. Eso nos va a poner en el trabajo de buscar recuperar ese mercado, y eso no es fácil, porque, obviamente, después de dejarle vender a Israel, pues, ellos buscaron otro proveedor. Entonces, no logramos nada, lo único que logramos fue entregar parte del mercado que era importante para Colombia a otro país”, dijo Linares.

La restricción a Israel se sumó a una carga fiscal que el sector considera asfixiante

La suspensión de ventas a Israel fue solo una de las tensiones entre el sector carbonero y el Gobierno Petro. Las compañías mineras también quedaron sometidas a un aumento de impuestos y, de acuerdo con cálculos de la industria, el Estado colombiano recibe hoy el 80% de las ganancias brutas del sector.

Esa presión fiscal sigue abierta como asunto de debate. Hasta ahora no está claro si el actual gobierno incluirá cambios para la minería dentro de la reforma tributaria que tiene previsto llevar al Congreso dela República en septiembre de 2026.

Durante sus cuatro años de mandato, Gustavo Petro calificó al carbón como un “veneno” para la humanidad y lo vinculó con la crisis climática. Esa posición marcó la relación con una industria que, al mismo tiempo, observa que la demanda internacional del mineral no se ha reducido.

La industria ve más demanda global y apuesta por Asia además de Israel

La restricción a Israel se sumó a una carga fiscal que el sector considera asfixiante explicó el presidente de Drummond - crédito Profepa
La restricción a Israel se sumó a una carga fiscal que el sector considera asfixiante explicó el presidente de Drummond - crédito Profepa

El sector sostiene que el mercado mundial continúa requiriendo mayores volúmenes de carbón. En esa lectura, el discurso de la transición energética ha perdido terreno frente al de la “adición energética”, una idea según la cual las fuentes no convencionales no sustituyen a los combustibles fósiles, sino que se suman a ellos.

Con ese telón de fondo, Drummond espera volver a crecer tanto en producción como en exportaciones. La compañía considera, además, que Colombia debería consolidar destinos como el mercado asiático, que actualmente compra una quinta parte del carbón nacional.

Abelardo de la Espriella reconoció la soberanía israelí en los Altos del Golán

Abelardo de la Espriella reconoció la soberanía israelí en los Altos del Golán - crédito Tyrone Siu
Abelardo de la Espriella reconoció la soberanía israelí en los Altos del Golán - crédito Tyrone Siu

El Gobierno de Abelardo de la Espriella, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, informó el lunes 10 de agosto de 2026, que Colombia reconoce la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, territorio sirio ocupado por Israel.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, agradeció el 12 de agosto de 2026 al mandatario colombiano el reconocimiento de soberanía israelí sobre los Altos del Golán.

“Hoy el pueblo (israelí) está con Colombia, ya que el presidente de Colombia, nuestro amigo, ha reconocido la soberanía de Israel en los Altos del Golán. Te lo agradezco, señor presidente”, afirmó en referencia al lema “el pueblo está con el Golán”, utilizado históricamente por los defensores de la anexión israelí de ese territorio sirio ocupado desde 1967.

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