Instituto Costarricense de Electricidad descarta compras de energía a Panamá para 2026

El ICE asegura que Costa Rica no importa electricidad de Panamá ni prevé hacerlo durante 2026, descartando riesgos de racionamiento. Fuente: UCR

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) aseguró este jueves que Costa Rica no importa electricidad de Panamá ni prevé comprarla durante 2026, una respuesta directa al anuncio del presidente panameño José Raúl Mulino sobre la suspensión de esas ventas en medio del conflicto comercial entre ambos países.

La institución afirmó que el Sistema Eléctrico Nacional tiene recursos suficientes para atender la demanda del país y descartó un riesgo inmediato de racionamiento o cortes. El ICE añadió que no existen contratos firmes de compra de energía con Panamá y que esa situación se mantendrá durante lo que resta de 2026.

PUBLICIDAD

El pronunciamiento llegó horas después de que José Raúl Mulino anunciara una suspensión “inmediata e indefinida” de la venta de electricidad a Costa Rica. La medida fue presentada como una represalia tras las declaraciones de la presidenta Laura Fernández sobre el bloqueo comercial que Panamá mantiene sobre productos agrícolas costarricenses.

Ese es el punto central de la disputa energética: según el Instituto Costarricense de Electricidad, el país no depende hoy de electricidad panameña y tampoco la tenía contemplada para este año, por lo que la decisión anunciada por Panamá no altera el abastecimiento previsto del sistema costarricense.

PUBLICIDAD

La suspensión de ventas eléctricas por parte del gobierno de Panamá responde al conflicto comercial por el bloqueo a productos agrícolas costarricenses. REUTERS/Aris Martinez

Costa Rica sostiene que tiene reservas para 2026 y 2027

El presidente ejecutivo del Grupo ICE, Marco Acuña, afirmó que Costa Rica tiene reservas suficientes para cubrir la demanda eléctrica de todo 2027, incluso ante los efectos del fenómeno de El Niño, que proyecta sequías en la región. Acuña agregó que el país dispone de un plan de contingencia para enfrentar ese escenario sin depender de importaciones de electricidad de los países vecinos.

El ICE sostuvo: “Es falso que exista riesgo inmediato de racionamiento o cortes eléctricos (…) Costa Rica no tiene contratos firmes de compra de energía con Panamá, por lo que actualmente no está importando electricidad de ese país y proyecta no hacerlo durante lo que resta de 2026”.

PUBLICIDAD

Acuña también señaló: “Costa Rica y el ICE no están adquiriendo electricidad de Panamá en este momento y tampoco tenía planeado adquirir electricidad de ese país en todo el año 2026”. Añadió: “Esto debido a que tenemos las suficientes reservas energéticas para abastecer la demanda nacional y además tenemos el plan de contingencia para enfrentar el fenómeno del niño en el año 2027 sin depender de ninguna importación de electricidad de los países vecinos”.

El ICE recordó además que Costa Rica es fundador del Sistema de Interconexión Eléctrica para los Países de América Central y miembro activo del Mercado Eléctrico Regional. Según la institución, el país respalda el Tratado Marco que regula las transacciones entre los Estados miembros y los principios de libre competencia bajo los que opera ese mercado.

PUBLICIDAD

El Sistema Eléctrico Nacional dispone de un plan de contingencia para afrontar posibles sequías provocadas por el fenómeno de El Niño sin importar energía. (Imagen ilustrativa Infobae)

La disputa comercial escaló al terreno diplomático y energético

Las declaraciones de Mulino se produjeron después de que la presidenta Laura Fernández afirmara que su gobierno activará “todos los mecanismos que estén a su alcance” para eliminar el bloqueo que Panamá mantiene sobre varios productos costarricenses. Ese conflicto comercial se arrastra desde 2019.

Fernández instruyó medidas contra Panamá por ese bloqueo, y ambos países llevaron la controversia a instancias internacionales que fallaron a favor de Costa Rica, aunque Panamá presentó una apelación.

PUBLICIDAD

Mulino respondió que le sorprendían esas declaraciones y cuestionó que las relaciones internacionales no deberían manejarse “a través de una tarima o conferencia de prensa”, en alusión a lo dicho por Fernández en su rendición de cuentas semanal. El presidente panameño vinculó la suspensión de la venta de electricidad con ese deterioro de la relación bilateral.