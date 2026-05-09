El Banco Mundial advierte sobre el mayor riesgo de inflación y pobreza en Centroamérica por el encarecimiento global de energía y alimentos

Un mapa conceptual del mundo muestra rutas marítimas interrumpidas en el Estrecho de Ormuz, con barriles de petróleo, fertilizantes y alimentos cayendo en efecto dominó hacia Centroamérica, simbolizando la tensión geopolítica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayor disrupción en el suministro mundial de petróleo registrada ocurrió entre marzo y abril de 2026, de acuerdo al documento, cuando el conflicto armado en Medio Oriente casi paralizó el tránsito marítimo por el Estrecho de Ormuz.

Esto impactó una amplia gama de commodities, desde el crudo y el gas natural hasta fertilizantes, metales y alimentos, alterando precios y proyecciones económicas en todo el planeta.

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El informe Commodity Markets Outlook de abril de 2026, elaborado por el Banco Mundial, señala que el cierre casi total de este canal estratégico provocó una pérdida estimada de 10 millones de barriles diarios de petróleo.

El impacto se sintió inmediatamente en los mercados: el precio del Brent saltó de USD 72 a USD 118 por barril en marzo, el mayor incremento mensual del que se tenga registro.El encarecimiento global de la energía, los alimentos y los fertilizantes amenaza con profundizar la vulnerabilidad social y económica de Centroamérica, una región que importa buena parte de estos insumos esenciales.

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Una infografía detalla el aumento de $0.07 en los precios de referencia de la gasolina superior, regular y diésel en El Salvador, vigentes del 28 de abril al 11 de mayo de 2026, con valores específicos para cada zona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe presentado por el organismo a finales de abril de este año advierte sobre las consecuencias directas para los países centroamericanos, aunque no los menciona de manera individual.

Las economías de la región, caracterizadas por su dependencia de importaciones energéticas y agrícolas, están expuestas a un aumento de precios que podría frenar el crecimiento, elevar la inflación y reducir el poder adquisitivo de los hogares.

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El Banco Mundial señala que el crecimiento de los países importadores de commodities se revisó a la baja en 2026, debido a la presión que ejercen los mayores costos de energía y materias primas sobre la demanda y los márgenes de las empresas.

El informe estima que el precio de los fertilizantes, como la urea, subirá alrededor de 31% este año, con un efecto especialmente adverso para agricultores de Centroamérica, quienes dependen de insumos provenientes de Estados Unidos, Europa, China y Oriente Medio.

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Según el Banco Mundial, la asequibilidad de los fertilizantes podría deteriorarse al peor nivel desde 2022, lo que pondría en riesgo la productividad agrícola local y la seguridad alimentaria y aumentaría la crisis del sector, ya de por sí grave en la mayoría de naciones de la región.

El informe del Banco Mundial de abril de 2026 detalla cómo la disrupción en el Estrecho de Ormuz causó una pérdida de 10 millones de barriles diarios y elevó los precios del crudo, con graves implicaciones para Centroamérica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los países de Centroamérica, el alza de precios internacionales en la energía —con un incremento estimado del 24% en 2026— impactará de lleno los costos de generación eléctrica y transporte, especialmente en aquellos cuya matriz energética depende del fuel oil, el diésel o el gas natural licuado.

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El Banco Mundial advierte que esta situación podría derivar en ajustes de subsidios y mayor presión sobre los presupuestos estatales de cada una de estas nacionales.

Crisis impactaría en los alimentos

Una de las mayores preocupaciones que presenta el informe es el aumento de la inseguridad alimentaria. Cálculos del Banco Mundial sugieren que una prolongación del conflicto internacional que mantiene altos los precios del petróleo podría llevar hasta a 45 millones de personas a situaciones de hambre aguda este año.

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El efecto será más intenso en regiones como Centroamérica, donde la elevada proporción de alimentos importados y la prevalencia de pobreza incrementan la exposición al riesgo.

Las presiones inflacionarias, estimadas entre 5,1% y 5,8% anual para las economías emergentes importadoras, podrían agravarse en Centroamérica, dada su limitada capacidad fiscal y monetaria para amortiguar los choques externos.

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El informe advierte consecuencias sobre el empleo, la inversión privada y la sostenibilidad de la deuda pública, y anticipa posibles aumentos de la pobreza y la malnutrición.

En este contexto, el Banco Mundial recomienda fortalecer las cadenas nacionales de suministro, diversificar fuentes energéticas y promover políticas de protección social focalizada, con el objetivo de mitigar el impacto de los shocks externos.

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El índice de fertilizantes del Banco Mundial avanzó un 50% mensual, liderado por la urea. El aluminio también protagonizó una de las subidas más relevantes del decenio, con un 10% mensual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los países centroamericanos deberán considerar estrategias para reducir la dependencia de insumos críticos importados y reforzar la resiliencia de sus economías, recomienda el organismo, con el objetivo de proteger a los sectores más vulnerables ante una coyuntura internacional que no ofrece señales de alivio inmediato.

Efectos inmediatos de la crisis en commodities energéticos y agrícolas

El efecto de la crisis del medio oriente generó un efecto dominó que se trasladó a otros sectores esenciales. Los precios del gas natural licuado en Asia aumentaron un 94% durante marzo, mientras que el gas natural europeo subió un 59%, acercándose a los niveles máximos de la crisis de Ucrania.

El índice de fertilizantes del Banco Mundial avanzó un 50% mensual, liderado por la urea. El aluminio también protagonizó una de las subidas más relevantes del decenio, con un 10% mensual.

En el caso de los mercados agrícolas, la subida fue más contenida, aunque significativa: los alimentos aumentaron un 2%, impulsados por el alza de los costos de insumos y transporte. Por su parte, el azúcar disminuyó un 5.8%.

El Banco Mundial proyecta alzas significativas para 2026 en energía, metales y fertilizantes, con el crudo Brent a 86 dólares/barril y el oro cerca de máximos históricos, mientras el azúcar experimenta una caída. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes se preguntan qué sucedió en 2026 con los mercados de materias primas, la respuesta es directa: un conflicto en Medio Oriente desencadenó la mayor interrupción de suministro de petróleo conocida, impulsando los precios de la energía, fertilizantes y metales, y recortando las expectativas de crecimiento global.

Perspectivas para el resto de 2026 y 2027

El escenario base del informe estima que la fase más aguda de la crisis culminará en mayo, seguida de una recuperación gradual del flujo comercial por Ormuz hasta octubre.

Bajo este supuesto, el índice general de precios de commodities del Banco Mundial aumentaría un 16% en 2026 y luego descendería un 12% en 2027. Se espera que la energía lidere la suba, con un 24% de aumento anual, para luego registrar una caída del 17% el siguiente año, condicionada a la normalización del comercio.

El precio promedio del Brent se proyecta en USD 86 por barril para 2026, una revisión al alza de USD 26 frente a las previsiones de enero. Si la disrupción persiste, el Brent oscilaría entre USD 95 y USD 115. Para el gas natural europeo se anticipa un incremento anual del 25%, y para el GNL japonés, un 32.9%. Los fertilizantes seguirían bajo presión, con un crecimiento del 31% en 2026, encabezado por la urea (+59.7%).

La tendencia en metales y minerales también apunta hacia arriba: el índice correspondiente avanzaría un 17%, con máximos históricos en aluminio, cobre y estaño. En metales preciosos, el índice general se incrementaría un 42%, y el oro alcanzaría un promedio de USD 4,700 por onza.

FOTO DE ARCHIVO:el índice general de precios de commodities del Banco Mundial aumentaría un 16% en 2026 y luego descendería un 12% en 2027. Se espera que la energía lidere la suba, con un 24% de aumento anual, para luego registrar una caída del 17% el siguiente año, condicionada a la normalización del comercio. REUTERS/Akhtar Soomro

Consecuencias macroeconómicas globales y riesgos hacia adelante

El informe advierte que el crecimiento de las economías emergentes y en desarrollo se revisó a la baja hasta el 3.6% para este año, mientras que la inflación subirá al 5.1%. Con precios del crudo persistentemente altos, hasta 45 millones de personas adicionales podrían caer en inseguridad alimentaria aguda según estimaciones del Programa Mundial de Alimentos.

El panorama permanece cargado de riesgos, principalmente por la posibilidad de nuevos shocks geopolíticos que eleven aún más los precios de la energía, fertilizantes y metales, o demoren la normalización del comercio marítimo, advierte el organismo en el documento. El Banco Mundial enfatiza que las alzas de precios derivadas de conflictos geopolíticos suelen ser más persistentes y pronunciadas que las originadas por otros factores.

En este contexto, el organismo recomienda fortalecer reservas, diversificar fuentes y rutas de suministro, y aplicar políticas de eficiencia energética, junto con medidas de apoyo a los sectores más vulnerables frente a la volatilidad de precios.