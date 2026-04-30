Aumenta la conflictividad en Bolivia: tensión en La Paz por dos marchas y un cabildo de la Central Obrera

Mineros afiliados a la Central Obrera Bolivia protagonizaron movilizaciones en diciembre de 2025 y enero de 2026 en rechazo a un decreto del Gobierno. REUTERS/Claudia Morales

La acumulación de conflictos sociales sube la tensión en Bolivia. Este viernes, cuando se conmemora el Día Internacional del Trabajo, se tiene prevista la realización de un cabildo de trabajadores en El Alto y el arribo de dos marchas a La Paz.

En una reunión gremial de trabajadores el 28 de mayo, la COB determinó rechazar la invitación al diálogo del Gobierno y convocar a organizaciones sociales y sectores afiliados a un cabildo nacional.

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En la resolución del encuentro se establecen varios puntos sobre una diversidad de temas como el rechazo a la privatización de empresas públicas —algo que el Gobierno ha negado reiteradamente—, la declaración de persona no grata al ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, por la implementación de lo que consideran “políticas neoliberales” y la renuncia del ministro de Trabajo, entre otros puntos.

Los trabajadores también expresaron en el documento su rechazo a la respuesta del Gobierno sobre el pliego petitorio presentado el 1 de abril en el que solicitan un incremento salarial del 20%.

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La administración de Rodrigo Paz ha calificado esta propuesta como “inviable” y ha recordado que en diciembre se decretó un aumento de ese porcentaje en el salario mínimo, cuando se levantó el subsidio a los combustibles. “No es viable (el incremento) y eso está absolutamente claro”, manifestó el ministro de Economía y agregó que “la gran mayoría de las personas están preocupadas por la estabilidad laboral, así que eso es lo que hay que proteger”.

El presidente de Rodrigo Paz en una conferencia de prensa en La Paz. REUTERS/Claudia Morales

En ese sentido, el Gobierno cursó una invitación al diálogo a los dirigentes sindicales y a representantes de los empresarios privados para discutir la demanda del incremento salarial, junto a los ministros de Gobierno, Trabajo y Economía.

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Sin embargo, los trabajadores desistieron de participar y anunciaron que el viernes los asistentes al cabildo definirán el curso de la protesta. “Hemos dejado en manos del pueblo lo que se vaya a decidir de ahí en adelante”, manifestó Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB, en una entrevista con el canal Unitel.

Los trabajadores determinaron respaldar otras dos movilizaciones, la marcha del magisterio y la de los campesinos, que partieron días atrás de los departamentos de Oruro (oeste) y Pando (norte) con demandas propias.

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Según los dirigentes de los maestros, cerca de 3.000 personas participan en la marcha que partió el martes de la localidad de Calamarca, distante a 54 kilómetros de La Paz, en reclamo de aumento salarial, ítems laborales y una mayor inversión de recursos en la educación pública. Se tiene previsto que participen en el cabildo de la COB en El Alto y luego se dirijan al centro de La Paz.

Imagen referencial de archivo de una marcha de la Central Obrera Bolivia en la región altiplánica del país. REUTERS/Claudia Morales

Por otro lado, este viernes llegará a La Paz la marcha de campesinos de la región amazónica de Pando, y otras regiones que se sumaron progresivamente, en rechazo a la ley 1720 que autoriza la recategorización voluntaria de tierras. Con esta norma, las pequeñas propiedades podrán ser registradas como medianas, a solicitud de los propietarios, y de esa forma poder ser utilizadas como garantía para préstamos bancarios.

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Mientras el Gobierno defiende la norma en aras de la libertad individual y el desarrollo de los agricultores, los críticos cuestionan que pueda dar lugar a la concentración de tierras, amenazar los territorios colectivos indígenas y poner en riesgo a pequeños productores.

En este escenario, el presidente manifestó que no teme el aumento de las protestas sociales. “Bolivia quiere cambio y yo no le tengo miedo a las movilizaciones; soy un constructor de la democracia que creció entre marchas y liderazgos históricos”, afirmó el jefe de Estado el viernes tras un encuentro con las nuevas autoridades departamentales. “A lo que le tengo miedo es no tener soluciones al futuro de nuestra patria”, agregó.

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