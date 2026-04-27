Willy Bárcenas desvela en ‘Cuarto milenio’ los fenómenos paranormales en casa de sus padres: “Mi padre ha llegado a irse a dormir a un hotel”

Willy Bárcenas en el programa 'Cuarto Milenio'. (Cuatro)

Muchos conocen a Willy Bárcenas por su faceta musical, pero no todos saben de su profunda fascinación por el misterio. El cantante de Taburete se ha sentado en el espacio de Cuarto Milenio para compartir algunas de las experiencias más inquietantes que ha vivido a lo largo de su vida, muchas de ellas relacionadas con fenómenos paranormales ocurridos en el hogar familiar.

Durante la conversación con Iker Jiménez, el cantante recordó uno de los episodios más llamativos que vivió junto a su equipo tras un concierto. De regreso a Madrid, decidieron hacer una parada en Belchite, conocido por su historia y su fama como enclave marcado por lo inexplicable. Equipados con grabadoras y cámaras, pasaron la noche intentando captar alguna señal. En el momento no percibieron nada fuera de lo común, pero al día siguiente, al revisar el material, se llevaron una sorpresa.

“En una de las grabadoras no se oía nada y, de repente, se escuchan dos frases de un niño: una pide ayuda y otra dice ‘tienes o tenéis miedo’. Nos quedamos completamente blancos”, relató. Sin embargo, aquella grabación, que pertenecía al teclista del grupo, se perdió tras una mudanza, por lo que nunca pudieron volver a analizarla.

Willy Bárcenas en el programa 'Cuarto Milenio'. (Cuatro)

Su interés por este tipo de experiencias, explicó, viene de lejos. “Siempre he sido muy curioso. Desde pequeño me ha gustado el cine de terror y nunca doy nada por hecho. Todo es posible”, confesó, citando incluso el conocido principio socrático de “solo sé que no sé nada”.

Esa inquietud le ha llevado también a viajar a lugares cargados de simbolismo. Durante su estancia en Chile, visitó enclaves como el desierto de Atacama, el Parque Nacional Torres del Paine o la Isla de Pascua, espacios que, según explicó, le impresionaron profundamente.

Los misterios paranormales en el hogar de los Bárcenas

No obstante, la experiencia más perturbadora no ocurrió en un lugar remoto, sino en la casa en la que creció. Según relató, su familia se mudó a esta vivienda alrededor del año 2000, y desde el principio comenzaron a percibir sensaciones extrañas. “Mi madre notaba cambios de temperatura y tenía la sensación constante de que algo no iba bien”, explicó.

Ante estas percepciones, recurrieron a una médium, amiga de una tía suya, que realizó una especie de limpieza espiritual en la vivienda. “El péndulo se volvió loco y nos dijo que había muy malas energías en una zona de la casa, que había debido ocurrir algo trágico”, recordó el cantante.

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Con el paso del tiempo, los episodios se repitieron de forma esporádica. “Libros que se caen, luces que parpadean o se encienden y apagan solas, y esa sensación de entrar en una estancia y notar un ambiente extraño”, enumeró.

Lo más sorprendente, sin embargo, fue la reacción de su padre, Luis Bárcenas, quien siempre se había mostrado escéptico ante este tipo de fenómenos. “Era incrédulo total, pero un día llegó a casa, no había nadie, y sintió algo tan fuerte que decidió irse a dormir a un hotel. Ni siquiera pasó la noche allí”, relató Willy.

El artista explicó que esa sensación era difícil de describir: “Es abrir la puerta, notar una corriente, que se te pongan los pelos de punta y sentir un mal ambiente”.

Willy Bárcenas en el programa 'Cuarto Milenio'. (Cuatro)

Aun así, reconoció que no siempre sabe distinguir entre lo real y lo que puede formar parte de su imaginación, especialmente porque ha sufrido episodios de parálisis del sueño. “A veces noto como una turbina en el oído y no sé hasta qué punto lo que veo es real o no”, admitió.