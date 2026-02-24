América Latina

The Wall Street Journal: “El lento colapso del régimen cubano”

Un contexto de debilitamiento institucional y dificultades económicas en la isla genera condiciones propicias para que Washington impulse alternativas orientadas al cambio político

ARCHIVO: Un fanático del régimen
ARCHIVO: Un fanático del régimen lleva en una marcha un cuadro con una imagen compuesta por los dictadores Fidel Castro, Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, en la plaza de la Revolución en La Habana, el 1 de mayo de 2025 (AP)

El progresivo colapso del régimen cubano representa, según Mary Anastasia O’Grady, una coyuntura única que Estados Unidos debería aprovechar en favor de su propia seguridad nacional. La columnista de The Wall Street Journal advirtió que “sociedad está lista para estallar”, una frase que sintetiza el momento delicado que atraviesa la isla tanto en el plano económico como político.

La analista argumentó que la actual crisis en Cuba ofrece a Washington una oportunidad para facilitar una transición democrática. Donald Trump llegó a calificar la detención del dictador venezolano Nicolás Maduro como un punto de quiebre que dejaría a Cuba lista para caer”, aunque consideró innecesaria una acción militar directa en la isla y sugirió, en cambio, que “Cuba debería llegar a un trato con Washington”.

Para los cubanos que desean libertad, solo es aceptable la “rendición incondicional de la camarilla en el poder en La Habana”. Cualquier negociación, afirmó la columnista en el artículo de opinión, terminaría fortaleciendo a una nueva generación de “matones del régimen” interesados en “ganar tiempo”.

Alianzas de inteligencia y la amenaza de China

O’Grady alertó sobre el peligro creciente de que China utilice Cuba para actividades de inteligencia contra Estados Unidos. Mencionó un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales que identificó “cuatro sitios dentro de Cuba que probablemente apoyan los esfuerzos chinos” para espiar al país y sus vecinos. Estas instalaciones han recibido “mejoras observables en los últimos años, incluso cuando Cuba enfrenta perspectivas económicas cada vez peores”, lo que sugiere un vínculo entre la vulnerabilidad de la isla y su dependencia estratégica de China.

Según la autora, este escenario convierte a Cuba en una amenaza “clara y presente” para la seguridad de Estados Unidos y supera en inmediatez la relevancia geoestratégica de Groenlandia, isla que ha centrado titulares pero que “pertenece a Dinamarca, aliada de Estados Unidos”, en contraste con la inestabilidad cubana.

Agotamiento del régimen cubano y corrupción estructural

El control estatal se debilita y el régimen enfrenta “agudos desabastecimientos de electricidad y gasolina”, agravados por el “bloqueo estadounidense a los envíos de petróleo”. Sin embargo, O’Grady aclaró que la crisis humanitaria “ya había comenzado antes de la cuarentena del petróleo” y que el sufrimiento de la población no es otra cosa que el resultado directo de “años de codicia y corrupción habanera”.

En un texto previo, la columnista de The Wall Street Journal detalló cómo “cientos de millones de dólares generados por empresas estatales en la isla, que deberían destinarse a servicios públicos, terminan en cuentas de GAESA”—el conglomerado militar cubano—“o de sus filiales”.

El Secretario de Estado Marco Rubio calificó la gestión del régimen de “incompetente”, aunque O’Grady discrepó: “Es bastante bueno en lo que hace: acumular poder y dinero”.

Riesgos y dilemas de una intervención o transición

En lo militar, la caída del régimen cubano “sería fácil” para Estados Unidos. No obstante, el país cuenta con 8,5 millones de habitantes afectados por la ruptura de la distribución de alimentos, desempleo masivo, colapso hospitalario, fracaso del saneamiento público, déficit habitacional y “epidemias de enfermedades contagiosas”. Incluso si el país norteamericano y la comunidad internacional ofrecieran ayuda humanitaria, O’Grady subrayó los riesgos asociados a la desintegración del aparato estatal, como el peligro de un proceso tipo “debaazificación”—referencia al vacío de seguridad que ocurrió tras la caída de Saddam Hussein en Irak—lo que haría indispensable contar con el respaldo de los “cuadros intermedios” para una transición ordenada.

Aunque “Cuba dice estar lista para dialogar” y los términos “apertura” y “reforma” reaparecen en el discurso oficialista, la autora recalcó que el régimen de La Habana ya ha utilizado este tipo de maniobras en décadas anteriores para ganar tiempo.

Luchas internas y la búsqueda de sucesión

Los reportes periodísticos, basados en “fuentes anónimas”, han sugerido supuestos contactos entre Rubio y la familia Castro. Inicialmente se mencionó a Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro, aunque los rumores acabaron señalando a su nieto, Raúl Rodríguez Castro, conocido como “El Cangrejo”.

Descrito por O’Grady como alguien que “nunca terminó la escuela”, goza, no obstante, del “afecto de su abuelo implacable” y mantiene vínculos cercanos con las mafias que gestionan GAESA. A pesar de la negativa oficial de la dictadura cubana, la columnista sugirió que Rodríguez Castro podría estar actuando como mediador y que este tipo de filtraciones podrían formar parte de una estrategia de la administración Trump para sembrar divisiones internas y alimentar la inseguridad del dirigente Miguel Díaz-Canel acerca de su propia estabilidad.

Durante casi setenta años, el régimen cubano “ha estado negociando con Washington de forma intermitente”, recordó O’Grady en las páginas de The Wall Street Journal: “Ahora es el momento de que todos se vayan”.

Temas Relacionados

CubaLa HabanaGAESAThe Wall Street JournalTransición DemocráticaSeguridad Nacional

