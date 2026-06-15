Morena realiza más de 200 asambleas informativas en todo el país este fin de semana

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena informó que realiza más de 200 asambleas informativas en todo el país durante el fin de semana. (X/@A_MontielR)

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena informó este 14 de junio que realizó más de 200 asambleas informativas en todo el país durante el fin de semana, como parte de una estrategia para fortalecer el diálogo con la ciudadanía y defender los principios de la Cuarta Transformación y la soberanía nacional.

De acuerdo con el CEN de Morena, entre junio, julio y agosto el partido tiene programadas 2 mil 600 asambleas informativas en municipios de distintas entidades federativas, con el objetivo de “fortalecer el vínculo directo con el pueblo y promover la participación organizada”.

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El comunicado señaló que las reuniones se llevan a cabo en plazas públicas y espacios comunitarios de las 32 entidades del país, con participación de militantes, dirigentes, legisladoras, legisladores y comités estatales.

Según Morena, las asambleas buscan informar de manera directa sobre el acontecer nacional, fortalecer la participación ciudadana y combatir la desinformación sobre los avances y resultados de la Transformación.

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La dirigencia de Morena inicia en Monterrey el proceso interno rumbo a 2027 en Nuevo León

Félix Salgado Macedonio, Esthela Damián, Abelina López Rodríguez, Beatriz Mojica Morga y Pablo Amílcar Sandoval asistieron a la cita convocada por la dirigencia de Morena. (Foto: X/@A_MontielR)

Ariadna Montiel y Citlalli Hernández sostuvieron este 13 de junio una reunión en Monterrey con aspirantes de Morena a la gubernatura de Nuevo León rumbo a 2027, como parte del arranque del proceso interno con el que el partido definirá candidaturas mediante coordinaciones estatales que después se convertirán en postulaciones formales.

La reunión en Nuevo León incluyó a aspirantes, legisladoras, legisladores y alcaldes de Morena, según una publicación de Montiel en X retomada en el texto. Ahí, la dirigente escribió que el encuentro ocurrió “desde el norte del país, en Monterrey, Nuevo León”, junto con Hernández, a quien identificó como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones.

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En ese mismo mensaje, Montiel expresó respaldo a Claudia Sheinbaum. La dirigente escribió: “Tenemos a la mejor presidenta del mundo, la doctora Claudia Sheinbaum, y desde el norte del país le decimos con firmeza: ¡no está sola!”.

En la fotografía difundida por Montiel aparecen seis personajes que han hecho públicas sus aspiraciones hacia 2027. Ahí se menciona a Clara Luz Flores, Andrés Mijes, Tatiana Clouthier, Waldo Fernández, Judith Díaz y Felipe de Jesús Cantú.

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La dirigencia de Morena convoca a cinco perfiles para la contienda interna por Guerrero

La dirigencia de Morena se reunió con los aspirantes a la gubernatura de Nuevo León. (Foto: X/@A_MontielR)

Morena reunió en Acapulco a Ariadna Montiel y a los perfiles que se encaminan a disputar la candidatura a la gubernatura de Guerrero rumbo a 2027, en un encuentro a puerta cerrada que buscó fijar reglas internas para contener tensiones y ordenar una competencia que tendrá como siguiente prueba la ruta formal del partido definida desde marzo.

El calendario interno ya tiene fechas: el 22 de junio comenzará la selección de coordinaciones estatales en 17 entidades; el 3 de agosto se elegirán coordinaciones distritales federales; el 21 de septiembre, las municipales, y el 8 de noviembre, las distritales locales.

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La reunión se realizó el pasado viernes 12 de junio. Durante la mañana Montiel y Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, encabezaron la sesión con el objetivo de establecer reglas claras para la competencia en Guerrero.

A la cita asistieron Félix Salgado Macedonio, Esthela Damián, Abelina López Rodríguez, Beatriz Mojica Morga y Pablo Amílcar Sandoval. El foco de la reunión estuvo en la competitividad y la disciplina interna. La intención fue frenar una eventual escalada de tensiones entre los grupos que buscan la nominación y privilegiar el criterio político y la unidad del movimiento.

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Entre los asistentes destacó Félix Salgado Macedonio, senador y padre de la actual gobernadora de Guerrero. Su presencia deja ver la posibilidad de que el tema del nepotismo no se aplique con rigidez en la entidad, dado que se perfila como uno de los liderazgos de mayor fuerza en el estado.