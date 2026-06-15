México

Morena realiza más de 200 asambleas informativas en todo el país este fin de semana

La dirigencia señala que los encuentros se desarrollaron en plazas públicas y espacios comunitarios

Guardar
Google icon
El Comité Ejecutivo Nacional de Morena informó que realiza más de 200 asambleas informativas en todo el país durante el fin de semana. (X/@A_MontielR)
El Comité Ejecutivo Nacional de Morena informó que realiza más de 200 asambleas informativas en todo el país durante el fin de semana. (X/@A_MontielR)

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena informó este 14 de junio que realizó más de 200 asambleas informativas en todo el país durante el fin de semana, como parte de una estrategia para fortalecer el diálogo con la ciudadanía y defender los principios de la Cuarta Transformación y la soberanía nacional.

De acuerdo con el CEN de Morena, entre junio, julio y agosto el partido tiene programadas 2 mil 600 asambleas informativas en municipios de distintas entidades federativas, con el objetivo de “fortalecer el vínculo directo con el pueblo y promover la participación organizada.

PUBLICIDAD

El comunicado señaló que las reuniones se llevan a cabo en plazas públicas y espacios comunitarios de las 32 entidades del país, con participación de militantes, dirigentes, legisladoras, legisladores y comités estatales.

Según Morena, las asambleas buscan informar de manera directa sobre el acontecer nacional, fortalecer la participación ciudadana y combatir la desinformación sobre los avances y resultados de la Transformación.

PUBLICIDAD

La dirigencia de Morena inicia en Monterrey el proceso interno rumbo a 2027 en Nuevo León

Félix Salgado Macedonio, Esthela Damián, Abelina López Rodríguez, Beatriz Mojica Morga y Pablo Amílcar Sandoval asistieron a la cita convocada por la dirigencia de Morena. (Foto: X/@A_MontielR)
Félix Salgado Macedonio, Esthela Damián, Abelina López Rodríguez, Beatriz Mojica Morga y Pablo Amílcar Sandoval asistieron a la cita convocada por la dirigencia de Morena. (Foto: X/@A_MontielR)

Ariadna Montiel y Citlalli Hernández sostuvieron este 13 de junio una reunión en Monterrey con aspirantes de Morena a la gubernatura de Nuevo León rumbo a 2027, como parte del arranque del proceso interno con el que el partido definirá candidaturas mediante coordinaciones estatales que después se convertirán en postulaciones formales.

La reunión en Nuevo León incluyó a aspirantes, legisladoras, legisladores y alcaldes de Morena, según una publicación de Montiel en X retomada en el texto. Ahí, la dirigente escribió que el encuentro ocurrió “desde el norte del país, en Monterrey, Nuevo León”, junto con Hernández, a quien identificó como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones.

En ese mismo mensaje, Montiel expresó respaldo a Claudia Sheinbaum. La dirigente escribió: “Tenemos a la mejor presidenta del mundo, la doctora Claudia Sheinbaum, y desde el norte del país le decimos con firmeza: ¡no está sola!”.

En la fotografía difundida por Montiel aparecen seis personajes que han hecho públicas sus aspiraciones hacia 2027. Ahí se menciona a Clara Luz Flores, Andrés Mijes, Tatiana Clouthier, Waldo Fernández, Judith Díaz y Felipe de Jesús Cantú.

La dirigencia de Morena convoca a cinco perfiles para la contienda interna por Guerrero

La dirigencia de Morena se reunió con los aspirantes a la gubernatura de Nuevo León. (Foto: X/@A_MontielR)
La dirigencia de Morena se reunió con los aspirantes a la gubernatura de Nuevo León. (Foto: X/@A_MontielR)

Morena reunió en Acapulco a Ariadna Montiel y a los perfiles que se encaminan a disputar la candidatura a la gubernatura de Guerrero rumbo a 2027, en un encuentro a puerta cerrada que buscó fijar reglas internas para contener tensiones y ordenar una competencia que tendrá como siguiente prueba la ruta formal del partido definida desde marzo.

El calendario interno ya tiene fechas: el 22 de junio comenzará la selección de coordinaciones estatales en 17 entidades; el 3 de agosto se elegirán coordinaciones distritales federales; el 21 de septiembre, las municipales, y el 8 de noviembre, las distritales locales.

La reunión se realizó el pasado viernes 12 de junio. Durante la mañana Montiel y Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, encabezaron la sesión con el objetivo de establecer reglas claras para la competencia en Guerrero.

A la cita asistieron Félix Salgado Macedonio, Esthela Damián, Abelina López Rodríguez, Beatriz Mojica Morga y Pablo Amílcar Sandoval. El foco de la reunión estuvo en la competitividad y la disciplina interna. La intención fue frenar una eventual escalada de tensiones entre los grupos que buscan la nominación y privilegiar el criterio político y la unidad del movimiento.

Entre los asistentes destacó Félix Salgado Macedonio, senador y padre de la actual gobernadora de Guerrero. Su presencia deja ver la posibilidad de que el tema del nepotismo no se aplique con rigidez en la entidad, dado que se perfila como uno de los liderazgos de mayor fuerza en el estado.

Temas Relacionados

MorenaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Detienen en Colima a Fernando “N”, “El Pollo”, ligado al Cártel de Sinaloa

Llevaba un arma de fuego, un cargador abastecido y cartuchos útiles

Detienen en Colima a Fernando “N”, “El Pollo”, ligado al Cártel de Sinaloa

A una semana de las elecciones en Coahuila, Morena reitera compra y coacción del voto con códigos QR como base para anular los comicios

El recurso menciona el uso de mecanismos para condicionar sufragios y pide dejar sin efecto los resultados para las diputaciones locales

A una semana de las elecciones en Coahuila, Morena reitera compra y coacción del voto con códigos QR como base para anular los comicios

Así fue la última visita de Oliver Tree en México junto a Aaron Mercury

Ambos famosos tenían una amistad cercana antes del fatal accidente en Brasil

Así fue la última visita de Oliver Tree en México junto a Aaron Mercury

Explosión de auto en la Miguel Hidalgo deja a padre e hijo lesionados por quemaduras

Se trata de un hombre de 45 años y un adolescente de 14

Explosión de auto en la Miguel Hidalgo deja a padre e hijo lesionados por quemaduras

EN VIVO Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 14 de junio: afectaciones en paseo de la Reforma por evento

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 14 de junio: afectaciones en paseo de la Reforma por evento
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en Colima a Fernando “N”, “El Pollo”, ligado al Cártel de Sinaloa

Detienen en Colima a Fernando “N”, “El Pollo”, ligado al Cártel de Sinaloa

Llegan a Culiacán 500 militares para realizar trabajos de seguridad en Sinaloa: suman mil en menos de 15 días

Agresión armada en vivienda de la alcaldía Azcapotzalco deja 4 personas muertas y 2 menores de edad heridas

El 75% de los homicidios en México se cometen con armas de Estados Unidos y Washington reduce sus controles

Zar antidrogas advierte que EEUU va contra políticos mexicanos que protejan a cárteles

ENTRETENIMIENTO

Así fue la última visita de Oliver Tree en México junto a Aaron Mercury

Así fue la última visita de Oliver Tree en México junto a Aaron Mercury

MasterChef México 24/7: quién sale eliminado hoy 14 de junio

Aaron Mercury se despide de Oliver Tree, fallecido en un accidente de helicóptero

Muerte de Oliver Tree: viralizan sus mejores momentos a lado de Aaron Mercury en México

Eduardo Capetillo Jr. sufre accidente en moto sobre carretera: cómo está el hijo de Biby Gaytán

DEPORTES

El grito homofóbico aparece en el Mundial 2026: fanáticos usan la frase prohibida durante el Suecia vs Túnez

El grito homofóbico aparece en el Mundial 2026: fanáticos usan la frase prohibida durante el Suecia vs Túnez

El ajuste que Javier Aguirre realizó con la Selección Mexicana previo a enfrentarse a Corea

Filas interminables, operativos de seguridad y una multitud ansiosa: así fue el inicio mundialista en el Estadio Monterrey

Katia Itzel García debutó en el Mundial 2026: así fue su participación en el Países Bajos vs Japón

Mauricio Ymay ofrece disculpas por minimizar a madres buscadoras y recibe críticas: “Fuiste indiferente al dolor”