Colombia

César Gaviria hospitalizado en Bogotá: Fundación Santa Fe reporta evolución estable tras cirugía abdominal y desmiente rumores

El centro médico señaló que el expresidente continúa bajo manejo especializado y que los nuevos reportes dependerán de la evolución de su estado de salud y de la autorización de su familia

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César Gaviria, expresidente de Colombia y líder del Partido Liberal. FOTO: Colprensa
El expresidente César Gaviria permanece hospitalizado en Bogotá tras una cirugía abdominal. - crédito Colprensa

La Fundación Santa Fe de Bogotá emitió este domingo 14 de junio de 2026 el primer parte médico oficial sobre el estado de salud del expresidente de Colombia, César Augusto Gaviria Trujillo, quien permanece hospitalizado tras haber sido sometido a una intervención quirúrgica abdominal realizada el pasado 8 de junio.

En el comunicado, firmado por el director médico de la institución, Adolfo Llinás Volpe, el centro asistencial informó que el exmandatario se encuentra bajo manejo integral y multidisciplinario y que su evolución clínica ha sido satisfactoria.

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“La Fundación Santa Fe de Bogotá, a solicitud de la familia, se permite informar que el expresidente, doctor César Augusto Gaviria Trujillo, se encuentra hospitalizado bajo manejo integral y multidisciplinario, posterior a una intervención quirúrgica abdominal. El paciente se encuentra con evolución clínica satisfactoria y estable”, señala el comunicado oficial.

La institución también precisó que la divulgación de nuevos reportes médicos dependerá de la relevancia de la evolución del paciente y será realizada únicamente bajo autorización expresa de la familia Gaviria.

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Estado de salud estable tras procedimiento quirúrgico

De acuerdo con el parte médico, el expresidente, de 79 años, se encuentra en proceso de recuperación luego de una intervención quirúrgica abdominal que estaría relacionada con una obstrucción intestinal leve.

Aunque el comunicado no entregó detalles adicionales sobre el procedimiento ni sobre el tiempo estimado de recuperación, la Fundación Santa Fe reiteró que el estado clínico del exmandatario es estable y con evolución positiva, lo que representa un parte de tranquilidad respecto a su condición actual.

Comunicado oficial de la Fundación Santa Fe de Bogotá en el que se confirma la evolución estable del expresidente César Gaviria. - crédito Fundación Santa Fe de Bogotá
Comunicado oficial de la Fundación Santa Fe de Bogotá en el que se confirma la evolución estable del expresidente César Gaviria. - crédito Fundación Santa Fe de Bogotá

De acuerdo con Semana, fuentes cercanas al entorno del exmandatario habían señalado en días anteriores que su recuperación avanzaba sin complicaciones y que no se trataba de un cuadro de gravedad, información que coincide con el reporte oficial emitido por el centro médico.

La familia autorizó la entrega del parte médico

El comunicado emitido por la Fundación Santa Fe fue difundido a solicitud de la familia del expresidente, que autorizó la publicación de información básica sobre su estado de salud en medio de la atención médica especializada que recibe en la capital del país.

La institución enfatizó además que cualquier actualización posterior será comunicada únicamente cuando existan cambios relevantes en la evolución clínica del paciente, manteniendo la reserva médica habitual en este tipo de casos.

Rumores y desinformación en redes sociales

La difusión del parte médico también se produce en un contexto marcado por la circulación de rumores en redes sociales sobre el supuesto fallecimiento del expresidente, versiones que fueron desmentidas con la confirmación oficial de su hospitalización y evolución estable.

El pronunciamiento de la Fundación Santa Fe busca precisamente aclarar el estado real de salud del exmandatario, quien continúa bajo observación médica en el norte de Bogotá.

César Gaviria-Colombia-14-05-2021
César Gaviria continúa bajo manejo médico en la Fundación Santa Fe, con evolución clínica satisfactoria y estable, según el parte médico. - crédito Colprensa - Juan Páez.

Antecedentes médicos del expresidente

Este no es el primer episodio médico relevante en la historia clínica de César Gaviria. En 2013, el exmandatario fue sometido a un procedimiento cardiológico en la Fundación Cardioinfantil, donde se le detectó un trastorno leve del ritmo cardíaco, motivo por el cual le fue implantado un marcapasos.

En su momento, la institución médica explicó que la intervención fue preventiva y que el dispositivo permitiría regular su actividad cardíaca y evitar complicaciones futuras.

A lo largo de los últimos años, Gaviria ha mantenido una agenda pública activa, participando en escenarios políticos y en actividades del Partido Liberal, colectividad que actualmente dirige.

El Partido Liberal, uno de los más influyentes en el Congreso, anunció que no apoyará la reforma tributaria - crédito @PartidoLiberal/X - Presidencia
El expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, continúa hospitalizado en Bogotá tras una cirugía abdominal, con evolución clínica satisfactoria según la Fundación Santa Fe. - crédito @PartidoLiberal/X - Presidencia

Contexto político y actividad reciente

La hospitalización del expresidente ocurre en medio de un escenario político de alta actividad en el país, donde el debate electoral y las posiciones de los partidos tradicionales han ocupado un papel central.

Gaviria, quien fue presidente de Colombia entre 1990 y 1994, continúa siendo una de las figuras más influyentes del liberalismo colombiano y ha intervenido en recientes discusiones sobre el rumbo político del país.

En semanas anteriores a su hospitalización, el exmandatario participó en eventos públicos y en actividades relacionadas con la coyuntura electoral, lo que evidenciaba un estado de relativa normalidad en su agenda.

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