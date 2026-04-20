Chile firmó con Estados Unidos un acuerdo para combatir el crimen organizado: inyectarán USD 1 millón

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y el embajador de EE.UU, Brandon Judd, en una reunión previa a la de este lunes.

Los gobiernos de Chile y Estados Unidos firmarán este lunes un nuevo acuerdo de cooperación en seguridad, el que contempla un aporte inicial de USD 1 millón por parte del gobierno norteamericano para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, según informó la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert.

Dicho dinero será destinado principalmente a la Policía de Investigaciones (PDI) con el fin de adquirir nuevas tecnologías, vehículos y equipamiento especializado, amén de capacitación y transferencia de conocimientos.

La novedad del convenio radica en que se creará un equipo en conjunto con agentes del FBI, el que contempla la presencia de al menos un funcionario de esa institución policial trabajando en el país.

En la cita con el embajador Brandon Judd participarán la ministra Steinert, el subsecretario Andrés Jouannet y el canciller Francisco Pérez Mackenna, y desde el Gobierno ya adelantaron que el objetivo es avanzar en la lucha contra organizaciones criminales que se han instalado en el país, como el Tren de Aragua y Los Pulpos.

El acuerdo implica la llegada de un policía del FBI al país.

Un policía del FBI en Chile

De acuerdo a Steintert, aunque el pacto de cooperación con Estados Unidos “viene desde el año 2001″ y los aportes norteamericanos se repartían entre la PDI y Carabineros, esta vez el aporte de USD 1 millón irá directo a la policía civil, lo que significa “platas efectivas para enfrentar el crimen organizado, específicamente lo que es capacitación y tecnología”, según señaló en entrevista con Emol.

“Eso no quiere decir que después no sigamos avanzando en la inyección de recursos económicos para enfrentar las organizaciones criminales, porque este esfuerzo va a ser igualmente evaluado cada tres meses (...) Y si efectivamente tiene los resultados esperados, que es disminuir las organizaciones criminales, obviamente vamos a apuntar a que se siga abonando económicamente este proyecto”, agregó la autoridad.

Steinert confirmó que habrá al menos un profesional del FBI operando en el país “para colaborar en técnicas de investigación” con el fin de desbaratar “a las organizaciones criminales que pudieran estar instalándose en Chile en una mezcla de chilenos-extranjeros. En eso tenemos que estar atentos”.

Al cierre, la jefa de la cartera de Seguridad sostuvo que el objetivo es “recuperar territorio, pero también incautar armas, drogas, tener presencia del Estado en determinados barrios y controlar también los migrantes irregulares para que tengamos la identificación de los mismos y realicen los trámites administrativos respectivos de proceder”.

“Tenemos claro que no necesariamente un inmigrante irregular es delincuente, pero sí tenemos que saber de dónde viene, qué está haciendo y por qué no ha regularizado su situación y, si no la regulariza hay que hacer los procedimientos administrativos respectivos”, remató Steinert.