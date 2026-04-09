Capturan en Quito a hombre que producía y almacenaba material de abuso sexual infantil

Tras varios meses de labores investigativas y análisis técnico en el entorno digital, los servidores policiales identificaron a un ciudadano

En un operativo conjunto que combinó inteligencia digital y cooperación internacional, la Policía Nacional del Ecuador detuvo a un ciudadano identificado como Francisco L. por el presunto delito de pornografía con utilización de niñas, niños y adolescentes. El procedimiento, desarrollado en el norte de la capital, permitió incautar múltiples dispositivos con más de una docena de archivos clasificados como Material de Abuso Sexual Infantil (MASI) y la identificación de al menos una víctima menor de edad.

El hecho se enmarca en el operativo denominado “Fénix 0168 – Orión 4”, ejecutado el pasado 7 de abril de 2026 en el Distrito Eugenio Espejo, sector norte de Quito. Agentes de la Unidad Nacional de Ciberdelito de la Policía Nacional, en estrecha coordinación con la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional, la agencia Homeland Security Investigations (HSI) de Estados Unidos y la organización internacional OUR Rescue, llevaron adelante la intervención tras varios meses de investigación.0

Según el informe oficial de la Policía, las pesquisas comenzaron a partir de alertas generadas en plataformas digitales. Los analistas detectaron que, a través de cuentas personales, el sospechoso producía y almacenaba contenido multimedia que involucraba a menores de edad. El trabajo de inteligencia técnica permitió confirmar la actividad delictiva y ubicar el lugar desde donde operaba.

Las evidencias levantadas durante el allanamiento.

Durante los allanamientos realizados en la zona, los uniformados decomisaron una serie de elementos que constituyen evidencia clave: un computador, un teléfono móvil, un disco duro, dos memorias flash, una tarjeta micro SD, siete CD y más de 12 archivos digitales explícitamente relacionados con material de abuso sexual infantil. Las autoridades destacaron que estos dispositivos fueron sometidos a peritajes técnicos para fortalecer el caso.32

“Este tipo de operativos demuestra el compromiso de las instituciones en la lucha contra uno de los delitos más graves que afectan a la sociedad: la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales”, señalaron fuentes policiales en el comunicado emitido tras la captura.

Francisco L. fue detenido en el lugar y puesto inmediatamente a órdenes de la Fiscalía. Hasta el momento, se le han formulado cargos por el delito de pornografía infantil, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador, que sanciona con severidad tanto la producción como el almacenamiento y distribución de este tipo de material. Se espera que en las próximas horas o días el juez competente defina su situación jurídica, que podría incluir prisión preventiva.

La investigación también permitió identificar a una víctima menor de edad, cuya identidad se mantiene en reserva para proteger su integridad y el curso de las diligencias. Las autoridades no han descartado que existan más menores involucrados, por lo que las pericias continúan en curso.

(Foto: Pixabay)

Este caso se suma a una serie de acciones similares que Ecuador ha impulsado en los últimos meses con apoyo internacional. La colaboración con HSI y OUR Rescue ha sido clave en la detección de redes que operan en el ciberespacio, donde la producción y el intercambio de MASI se ha incrementado de manera alarmante en la región.

En Ecuador, el delito de pornografía con utilización de menores es considerado de acción pública y no prescribe fácilmente, lo que permite perseguir a los responsables incluso años después de los hechos. Las penas pueden superar los diez años de privación de libertad, dependiendo de la gravedad y la cantidad de material involucrado.

Organizaciones como OUR Rescue, que trabajan en la identificación y rescate de víctimas de explotación sexual en América Latina, destacaron la importancia de estos operativos no solo para sancionar a los autores, sino para romper los ciclos de victimización y brindar atención integral a los sobrevivientes.

Mientras avanza el proceso judicial, las autoridades ecuatorianas continúan con el análisis profundo de los dispositivos incautados, con el objetivo de determinar si el detenido formaba parte de una red mayor o actuaba de manera individual.