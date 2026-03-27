El gobierno de Paraguay destacó los avances en la reducción de la pobreza

Santiago Peña

Más de 213.000 paraguayos dejaron la pobreza en el último año, según informó el presidente Santiago Peña, quien atribuyó el avance a la recuperación económica y a la implementación de políticas públicas orientadas a los sectores más vulnerables. El mandatario también destacó que más de 81.000 personas consiguieron superar la pobreza extrema durante este periodo.

Peña señaló que estas cifras demuestran el impacto de la estrategia oficial para que el crecimiento económico se distribuya en toda la población. “Un Paraguay que cuida a los más vulnerables es un Paraguay que va hacia adelante”, afirmó el presidente al dirigir un mensaje a la ciudadanía.

El jefe de Estado explicó que los resultados obedecen a una combinación de crecimiento y políticas sociales: “Cuando el crecimiento llega a la gente, es dignidad, es oportunidad y es futuro”, sostuvo. El presidente subrayó la importancia de construir un país donde el desarrollo económico beneficie a quienes enfrentan mayores dificultades.

El gobierno de Paraguay implementó diversas iniciativas de asistencia social y programas destinados a personas en situación de vulnerabilidad. Según Peña, estas acciones permitieron ampliar la cobertura de servicios y mejorar las condiciones de vida de numerosas familias.

El mandatario Santiago Peña.EFE/ Presidencia de Paraguay

“Ese es el camino que estamos construyendo juntos”, expresó el mandatario, quien agregó que se necesita sostener el proceso para consolidar los logros obtenidos. El presidente reiteró que la meta es lograr que el crecimiento económico genere mejoras concretas para todos los paraguayos, especialmente para quienes estuvieron más expuestos a la pobreza y la exclusión.

Las declaraciones del presidente ocurren en un contexto en el que los indicadores sociales muestran una evolución positiva, impulsada tanto por la recuperación de la economía nacional como por la aplicación de políticas públicas focalizadas. Santiago Peña remarcó que la dignidad y las oportunidades deben ser el resultado directo de las políticas económicas y sociales.

El presidente ha sido enfático en la importancia de mantener el rumbo de las políticas públicas para asegurar que los resultados positivos no sean temporales, sino que se mantengan a largo plazo. El mandatario también hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la cooperación entre distintos sectores, incluyendo al sector privado y a organizaciones sociales, para alcanzar objetivos más ambiciosos en materia de desarrollo y bienestar social.

De acuerdo con lo expresado por el propio jefe de Estado, el crecimiento económico debe ser entendido como una herramienta para garantizar derechos y generar oportunidades reales para la población. El compromiso del gobierno, según Peña, es seguir trabajando para que cada paraguayo pueda acceder a mejores condiciones de vida y dejar atrás situaciones de vulnerabilidad.