El narcotraficante Sebastián Marset está camino a Estados Unidos: Rodrigo Paz habló con Yamandú Orsi

Marset fue detenido en Bolivia (SENAD) / AFP) /

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, habló este viernes con su par de Bolivia, Rodrigo Paz, tras la detención del narcotraficante Sebastián Marset y confirmó que el delincuente uruguayo está camino hacia Estados Unidos.

“Tuvieron que superar algunas cosas internas que tenía, que no permitirían la captura rápida, pero, por lo que me dijo él, se pudo resolver y esto habla de la necesidad de coordinación”, señaló Orsi este viernes en rueda de prensa.

“Por lo que tengo entendido, ya se estaría yendo hacia Estados Unidos. Acabo de hablar con el presidente (Rodrigo) Paz. Estuvimos hace pocas horas juntos hablando del tema y hoy nos despertamos con la noticia”, expresó.

Sobre el requerimiento de Uruguay por Marset, Orsi dijo que esto es una “necesidad menor”. “No nos olvidemos que el requerimiento más fuerte estaba de Paraguay, también de Estados Unidos, Bolivia por supuesto. Nosotros también, quizás con una necesidad menor, porque no había imputaciones graves, como sí en otros lugares”, expresó.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, flanqueado por el ministro del Interior, Marco Oviedo, y el jefe de la Policía, Mirko Sokol, habla durante una conferencia de prensa tras una operación para arrestar al presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, acusado de liderar el Primer Cártel Uruguayo y buscado por la Interpol por delitos de crimen organizado y lavado de dinero, en La Paz, Bolivia, el 13 de marzo de 2026. Fotografía tomada con un teléfono móvil. REUTERS/Sergio Limachi

Luego hubo una conferencia en el Ministerio del Interior.

“El narcotraficante más importante de la región hoy en día”, definió el ministro del Interior, Carlos Negro, al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Para él, la captura fue “un duro golpe al narcotráfico de toda la región”.

Negro dijo que hay una “orden de captura” de la Justicia norteamericana y señaló que se está trasladado hacia allí. Hay investigaciones en Uruguay “en desarrollo” pero prefirió no dar mayores detalles. “Habíamos sido informados directamente de que Marset está en vuelo hacia Estados Unidos”, comentó.

Sebastian Marset capturado en Bolivia (SENAD) / AFP)

El jerarca comentó que el ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, le confirmó la información este viernes. “En la comunicación con el Ministro del Interior de nuestro país, Oviedo destacó el buen relacionamiento y la colaboración permanente entre ambos países”, señaló el Ministerio del Interior en un comunicado.

El 26 de febrero se reunió con él en Santiago de Chile. En ese encuentro se aportaron datos sobre las operaciones que se estaban realizando en Uruguay respecto de Marset y también la información que ellos tenían. El ministro boliviano les dijo que estaban muy cerca de capturar a Marset. Negro dijo que regresó a Uruguay muy contento con la noticia.

Negro habló con sus pares de Bolivia y Paraguay para felicitarlos “Sabemos que el intercambio de información fue clave para la detención de Marset”, dijo el ministro.

Sebastián Marset es capturado en Bolivia el 13 de marzo de 2026, sentado en una mesa con agentes de seguridad que revisan documentos durante el operativo.

“Tenemos la certeza de la participación de Marset en diferentes eventos que ocurrieron en el país en fechas no tan lejanas. Hay investigaciones abiertas por eso la reserva obliga a guardar silencio. Sabemos de la participación en varios hechos que fueron públicos y notorios en prensa”.

Respecto al comportamiento de bandas criminales, señaló que las organizaciones buscan “suplir liderazgos”. Por tanto, hay “fenómenos en estudio” para ver qué consecuencias puede haber estas capturas. En concreto, Negro fue preguntado por posibles represalias y llamó a “estar alertas” y “no aflojar el músculo”.

“Estamos pendientes de cualquier movimiento fuera de lo normal”, expresó.

Autoridades de seguridad bolivianas llevan a cabo una operación para detener al presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, acusado de liderar el Primer Cartel uruguayo y buscado por Interpol por cargos de crimen organizado y lavado de dinero, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 13 de marzo de 2026. REUTERS/Ipa Ibáñez

El director de la Policía Nacional, José Azambuya, dijo que a través de Interpol solicitó las huellas dactilares de Marset para confirmar si era su identidad. Hubo un intercambio de datos para hacer un estudio comparativo para tener la certeza de que efectivamente fue Marset la persona capturada. “Tenemos que tener la certeza desde el punto de vista técnico-científico”, señaló el agente.

La Policía boliviana arrestó este viernes al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en un operativo policial realizado la madrugada de este martes en el barrio Las Palmas de Santa Cruz de la Sierra. Marset, de nacionalidad uruguaya, era uno de los narcotraficantes más buscados de Sudamérica en los últimos años. Se lo acusa principalmente de liderar una red internacional de tráfico de cocaína y lavado de dinero que opera entre Bolivia, Paraguay, Uruguay y Europa.