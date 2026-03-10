Lluvias desbordaron ríos y provocaron daños en poblados de Ecuador

El torrente invadió el poblado

Las fuertes lluvias registradas en los últimos días en la provincia de El Oro provocaron el desbordamiento de ríos y quebradas en la parte alta de la región, generando daños en viviendas, infraestructura y servicios básicos en los cantones Zaruma y Portovelo, según reportes de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) y autoridades locales.

Uno de los eventos más severos ocurrió en la parroquia Salvias, en el cantón Zaruma, donde el incremento del caudal de la quebrada del mismo nombre provocó un aluvión que descendió desde las zonas altas y atravesó el centro poblado durante la noche del 9 de marzo. De acuerdo con los reportes preliminares, el torrente arrastró lodo, piedras y sedimentos, lo que ocasionó daños en varias viviendas y afectaciones en la infraestructura del sector.

Zaruma es un cantón ubicado en la zona montañosa de la provincia de El Oro, en el sur del Ecuador, a unos 180 kilómetros al sur de Guayaquil. Conocido por su arquitectura patrimonial y su historia minera, el cantón se encuentra en una zona de topografía accidentada atravesada por quebradas y ríos que, durante la temporada invernal, pueden aumentar rápidamente su caudal. Estas condiciones geográficas lo vuelven particularmente vulnerable a deslizamientos y desbordamientos cuando las lluvias se intensifican.

Varias familias fueron evacuadas (SNGRE)

Según información oficial difundida por la SNGR, al menos 10 familias —unas 50 personas— resultaron afectadas por el evento en la parroquia Salvias. Las evaluaciones preliminares también reportaron 10 viviendas con daños por ingreso de agua y lodo, cinco viviendas destruidas y la destrucción de un puente vehicular, además de daños en otra estructura similar.

Ante la emergencia, varias familias fueron trasladadas a casas acogientes dentro de la comunidad, mientras que otras tres fueron evacuadas preventivamente hacia un convento del sector para resguardar su seguridad. Técnicos de la Secretaría de Gestión de Riesgos, junto con voluntarios de la Cruz Roja Ecuatoriana, realizaron la evaluación inicial de necesidades en territorio y coordinaron la entrega de asistencia humanitaria para las personas afectadas.

La emergencia también provocó afectaciones en servicios básicos. De acuerdo con los reportes de seguimiento, aproximadamente el 80 % del servicio de agua potable en la zona resultó afectado, mientras que el 50 % de las telecomunicaciones registró interrupciones debido al impacto del aluvión y las condiciones climáticas adversas.

Mientras tanto, en el vecino cantón Portovelo, también en la provincia de El Oro, la crecida del río Amarillo obligó a evacuar de manera preventiva a 50 familias que residían en zonas cercanas a sus orillas. Las autoridades locales coordinaron con equipos de respuesta y organismos de socorro para trasladar a las personas hacia refugios temporales o viviendas de familiares.

Las torrenciales lluvias causaron desbordamiento de los caudales. (SNGRE)

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó que los equipos técnicos continúan monitoreando el comportamiento del río Salvias, cuyo nivel se mantenía alto y con tendencia a aumentar durante las primeras horas posteriores al evento. Paralelamente, brigadas de emergencia realizaron trabajos de limpieza para retirar sedimentos, lodo y palizada acumulados en el casco parroquial, con el objetivo de habilitar vías y reducir riesgos adicionales para la población.

El gobernador de la provincia de El Oro también se desplazó hasta el sitio para coordinar las acciones de respuesta con autoridades locales y organismos de emergencia. Entre las medidas adoptadas se incluyó la desconexión del suministro eléctrico en algunas viviendas afectadas, con el fin de prevenir accidentes mientras se realizaban las labores de inspección y limpieza.

Las autoridades nacionales señalaron que el monitoreo del evento se mantiene activo debido a que las lluvias continúan en la región, lo que podría generar nuevas crecidas en ríos y quebradas de la zona alta de la provincia. En este contexto, se recomendó a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar permanecer en áreas cercanas a cauces que presenten aumento de caudal.

Los equipos de emergencia están activados en las zonas afectadas. (SNGRE)

El invierno en Ecuador suele intensificarse entre febrero y abril, período en el que las lluvias generan recurrentemente emergencias por inundaciones, deslizamientos y crecidas de ríos en varias provincias del país, especialmente en la región Costa y en zonas montañosas del sur.

Mientras continúan las evaluaciones en Zaruma y Portovelo, los organismos de respuesta mantienen desplegados equipos técnicos para determinar el alcance total de los daños y coordinar las acciones de asistencia a las familias afectadas. Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas mortales relacionadas con este evento, aunque las labores de monitoreo y atención de la emergencia siguen en desarrollo.