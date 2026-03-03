América Latina

Cubanos se movilizaron en Uruguay pidiendo ayuda humanitaria y libertad de presos políticos: “La dictadura va a caer”

Llegaron hasta la Plaza Independencia de Montevideo para “exigir la libertad” de su país para dejar atrás el “sufrimiento” del pueblo. Legisladores de la oposición acompañaron el reclamo

Cubanos movilizados en Uruguay pidieron
Cubanos movilizados en Uruguay pidieron el fin de "la dictadura de los Castro" (@_RodriguezJuan_)

Cientos de cubanos se manifestaron durante el fin de semana por las calles de Montevideo en contra del régimen de Cuba, pidiendo una mayor libertad y también la intervención humanitaria en el país. Legisladores de la oposición acompañaron el reclamo, una señal que fue en respuesta a una marcha promovida por la izquierda horas antes.

“Va a caer, va a caer, la dictadura va a caer”, fue uno de los gritos que se escuchó por parte de los manifestantes que llegaron hasta la Plaza Independencia, en el casco histórico de Montevideo.

Llevamos muchos años en una dictadura, muchos años sufriendo. Un pueblo sufriendo”, dijo un hombre que se manifestaba al noticiero Telemundo de Canal 12, que contó que su familia sigue estando en la isla. “La situación es un poco difícil. Bien difícil”, relató. Además, pidió por la libertad para los presos políticos, que están en la cárcel por “expresar lo que necesita el pueblo”.

Cubanos llegaron a la Plaza
Cubanos llegaron a la Plaza Independencia a pedir libertad por presos políticos de Cuba (@_RodriguezJuan_)

Los diputados opositores Conrado Rodríguez, Felipe Schipani (Partido Colorado), Juan Martín Rodríguez (Partido Nacional) y Gerardo Sotelo (Partido Independiente) acompañaron la movilización.

“La comunidad cubana hoy reclama por libertad para los presos políticos en la isla, reclama por democracia”, dijo a Canal 5 el diputado Rodríguez. “Reclaman porque una tiranía de casi 70 años llegue a su fin y nosotros como uruguayos, que en su momento también reclamamos por libertad y democracia, tenemos que acompañarlos; y decir que el régimen que hoy existe en la isla, en Venezuela y Nicaragua, tiene que llegar a su fin”, expresó.

Varios de los carteles que estaban en la plaza hacían referencia a la postura que ha tomado el PIT-CNT, la central sindical de Uruguay, y el Frente Amplio, la coalición de izquierda uruguaya que gobierna en el país. “El Fraude Amplio y el PIT-CNT apoyan las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Libertad para los presos políticos. Abajo el comunismo”, decía uno de los carteles de los manifestantes.

Movilización de cubanos en Uruguay
Movilización de cubanos en Uruguay (@_RodriguezJuan_)

“Ellos están apoyando la dictadura, no están apoyando al pueblo cubano. Si ellos supieran lo que sufre el pueblo cubano en esa dictadura, no apoyarían ni harían esa caravana que hicieron hoy, del lado incorrecto de la verdad, de la Justicia”, contó otro de los manifestantes entrevistados en Canal 12.

Para llegar a Uruguay, los cubanos debieron “cruzar fronteras, arriesgar la vida, hay que perderlo todo”, agregó. Contó que llegan sin saber cuándo van a poder volver a ver a sus familiares. El pedido es que haya un “cambio de régimen”, que se concrete “de la mejor manera posible”.

En la mañana del sábado, antes de esta marcha, dirigentes del Frente Amplio, el PIT-CNT y distintas organizaciones sociales participaron de una caravana en apoyo a Cuba, informó el mismo medio. La consigna fue ‘Por la paz y contra el bloque imperialista en solidaridad con Cuba’.

Críticas de cubanos en Uruguay
Críticas de cubanos en Uruguay hacia la postura de la central sindical y del Frente Amplio (@_RodriguezJuan_)

Durante la lectura de la proclama se calificó de crimen de lesa humanidad el bombardeo de lanchas presuntamente de narcotraficantes en el mar caribe y la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. Entre los dirigentes que se hicieron presentes, estuvo la ex vicepresidenta Lucía Topolansky y el senador del Partido Comunista Óscar Andrade.

Topolansky, viuda de José Mujica, expresó su “solidaridad con un pueblo que está acosado con la energía, con la comida, con la medicina”. “Es casi un gesto de humanidad elemental”, dijo.

Consultado sobre esta manifestación, el diputado opositor Rodríguez dijo que una democracia admite que se manifiesten los que reclaman por la democracia y quienes “apoyan a las tiranías”.

En la mañana marcharon, fueron en caravana, los que apoyan a los tiranos, a los dictadores. En la tarde, marcharon los que reclaman libertad”, señaló.

