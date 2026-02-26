Daniel Noboa anunció 150.000 nuevas becas gratuitas de inglés a nivel nacional

El presidente de la República, Daniel Noboa, participó de la entrega de más de 150 mil becas a beneficiarios del programa de Becas "Because He Is Nice 2026”, en la provincia del Guayas. Foto: Carlos Silva/Presidencia de la República.

El Gobierno abrió este 25 de febrero la tercera convocatoria del programa de becas de inglés “Because He Is Nice”, que ofrecerá 150.000 cupos gratuitos a nivel nacional. La iniciativa contempla una inversión superior a USD 3 millones y permitirá a los beneficiarios acceder a capacitación en línea en el nivel A1.

El anuncio se realizó en Guayaquil durante un evento encabezado por el presidente Daniel Noboa. Las inscripciones se habilitaron desde el mediodía y permanecerán abiertas hasta el 13 de marzo a través de la plataforma oficial educontinua.minedec.gob.ec, administrada por el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura.

Durante el acto, el mandatario afirmó que “estos programas los hace un Gobierno que tiene corazón, que tiene la empatía con la gente. Con los criminales sí tenemos mano dura, pero con la gente tenemos que apoyarlos”. Añadió que el país busca fortalecerse y ser más competitivo mediante la formación continua en inglés.

El presidente de la República, Daniel Noboa (Carlos Silva/Presidencia de la República).

El programa “Because He Is Nice” forma parte de una estrategia gubernamental de capacitación en idioma extranjero que ya ha ejecutado dos fases previas. Con las 150.000 becas anunciadas para 2026, el total de beneficiarios alcanzará 600.000 personas, según información oficial. La iniciativa se enmarca en el plan de fortalecimiento del talento humano impulsado por el Ejecutivo.

Las becas cubren el 100% del costo de los cursos de inglés en nivel A1, considerados de carácter introductorio. La modalidad es virtual, con horarios flexibles para adaptarse a responsabilidades laborales y familiares. El requisito mínimo es tener 18 años cumplidos y título de bachiller registrado en el Ministerio de Educación.

La ministra de Educación, Deporte y Cultura, Gilda Alcívar García, sostuvo que el inglés “ya no es una opción, es una herramienta necesaria de transformación”. Indicó que el Gobierno busca ampliar oportunidades y eliminar barreras económicas que históricamente han limitado el acceso a capacitación en idioma extranjero.

El programa se ejecuta mediante un modelo de cofinanciamiento articulado entre el Estado e instituciones cooperantes. Entre las entidades participantes constan institutos superiores tecnológicos, centros de educación continua y academias privadas. La convocatoria exige no haber sido beneficiario en fases anteriores ni registrar incumplimientos en créditos educativos o becas estatales.

El programa permitirá inscripciones hasta el 13 de marzo. (Carlos Silva/Presidencia de la República.)

La activación de la plataforma generó registros desde el mismo día del anuncio oficial. Autoridades señalaron que no es necesario adjuntar documentos durante la postulación inicial. El evento de lanzamiento contó con presencia de funcionarios y beneficiarios en Guayaquil, donde se difundieron detalles operativos del proceso.

Programas de capacitación masiva en inglés se han implementado en otros países de la región como parte de políticas de competitividad y empleabilidad. En Ecuador, la apuesta se concentra en educación continua para adultos, sin límite máximo de edad, lo que amplía el alcance más allá de la población estudiantil tradicional.

Según el boletín 256 de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, la inversión supera los USD 3 millones.

Diversos análisis sobre formación continua señalan que la capacitación en idiomas incide en oportunidades laborales y competitividad internacional. La estrategia oficial vincula el aprendizaje de inglés con inserción económica y fortalecimiento del talento humano, aunque esta fase se concentra exclusivamente en el nivel básico A1.

La apertura de 150.000 cupos amplía la cobertura del programa y consolida su tercera etapa. El proceso de inscripción digital permitirá medir la demanda ciudadana en tiempo real y definir la asignación de beneficiarios según los lineamientos establecidos. Con 600.000 beneficiarios acumulados, el Ejecutivo proyecta fortalecer competencias lingüísticas en sectores diversos de la población.

“El Ecuador está cambiando y avanzando con fuerza”, afirmó el presidente Noboa, al reiterar que el Gobierno continuará promoviendo iniciativas de formación y apoyo a jóvenes y adultos.