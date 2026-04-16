Dagna Mata revela presión del equipo de Nodal para borrar contenido relacionado con Cazzu en redes sociales

(Captura de pantalla YouTube Christian Nodal)

Dagna Mata denunció que el equipo de Christian Nodal le pidió eliminar de sus redes sociales cualquier contenido que incluyera música de Cazzu, ex pareja del cantante, después de su participación en el videoclip “Un vals”. La modelo mexicana, radicada en España, afirmó que además no ha recibido el pago prometido por su trabajo en la grabación realizada en febrero en la nieve de León.

La modelo aseguró: “A mí se me había dicho y yo firmé un contrato como figuración, como un extra, porque me habían dicho que solamente iba a salir un segundo, que, eh, éramos muchas personas ahí y, pues, por lo que el pago que a mí se me ofreció no correspondía con el papel que me pusieron en el video ya al final”.

Después de la publicación del video, Mata descubrió que su imagen adquiría un papel central, situación que, según sus palabras, nunca le comunicaron. “Yo pensé que iba a ser una chica que bailaba con otro actor, pero cuando vi el video me di cuenta que salgo prácticamente en toda la producción. Nunca me dijeron que iba a ser protagonista”, relató. La modelo remarcó que el pago acordado no se ha cumplido y que tampoco ha recibido claridad sobre el uso de su imagen.

Dagna Mata asegura que el equipo de Christian Nodal le pidió borrar videos con música de Cazzu tras su participación en el videoclip “Un vals”. (Captura de pantalla YouTube Christian Nodal)

La presión mediática sobre Dagna Mata

Dagna explicó que, tras la difusión del videoclip, subió a TikTok videos con canciones de Julieta Cazzuchelli, lo que generó una reacción inmediata del entorno de Nodal. “Yo empecé a subir contenido con canciones de Cazzu, que es algo que ya muchos pudieron ver también, porque me parece que fue un aprovechamiento también, un mal uso de mi imagen. E inmediatamente todo el equipo de Nodal y la productora me empezaron a llamar para decirme que por favor no publicara canciones de Cazzu, que por favor bajara estos videos y que no dijera nada”.

La modelo señaló que sintió presión para mantenerse en silencio y recibió solicitudes para no hablar sobre el tema públicamente. “Al final también me estaban buscando para firmar un contrato de confidencialidad. Por ahora, por el momento, no puedo decir todo porque ya estoy en un proceso legal”.

Mata expresó que la exposición y las críticas han afectado su vida profesional y personal: “Ver como mi cara en todos lados y las críticas y acusaciones que se estaban haciendo y la forma en cómo afectó a mi trabajo, y no solamente a mi trabajo, sino también física y psicológicamente”.

La modelo sostiene que la exposición inesperada y las críticas han afectado su vida profesional y personal, mientras enfrenta presiones legales. (Captura de pantalla Facebook Christian Nodal)

A las acusaciones de falta de profesionalismo, Mata respondió: “Muchas personas me están acusando de ser una persona poco profesional, de no ser agradecida, pero a mí me parece que poco profesional son las personas que no te pagan, son las personas que no son transparentes. Y ni siquiera me han pagado nada tampoco por este trabajo. Ellos no están cumpliendo con su parte de, del pago. Ya se supone que me pagaban en treinta días. Este video se grabó en febrero”.

La modelo pidió reconocimiento por su trabajo y reiteró su demanda: “Que me pague porque creo que al final hemos sido... Lo único que yo busco aquí es un reconocimiento por mi trabajo que se ha hecho”.

La modelo enfatizó que sólo busca justicia laboral y respeto a su imagen: “Si ustedes decidieron hacer uso de mi imagen, o sea, hacer mal uso de mi imagen, no me terminen señalando a mí como poco profesional porque yo simplemente estoy aquí para trabajar honestamente”, expresó.