América Latina

La muerte de “El Mencho”: cómo operan hoy las principales bandas narcocriminales

La caída del líder del CJNG reavivó el debate sobre la transformación del crimen organizado: estructuras menos piramidales, células autónomas, diversificación de negocios ilegales y una lógica empresarial que les permite sostenerse más allá de la figura de un jefe

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', marca un antes y un después para el Cártel Jalisco Nueva Generación y el crimen organizado en México

En un operativo conjunto con Estados Unidos, el Ejército mexicano terminó con la vida de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el pasado domingo 22 de febrero. Era el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los narcotraficantes más peligrosos del mundo. En diálogo con Infobae Al Mediodía, el especialista en narcotráfico Carlos Rappalli analizó la situación. Realizó una comparación entre el accionar de las bandas criminales en el siglo XX y su evolución en la actualidad.

Según Rappalli en Infobae Al Mediodía, conducido por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, “Estos grupos son violentos por naturaleza. La violencia está grabada en los genes, en el ADN de la organización”. De acuerdo con el especialista, en el siglo XX, el comercio estaba “detrás de la marihuana, de la cocaína”. Añadió: El negocio se centraba prioritariamente dentro la venta de drogas. Eran organizaciones piramidales.

Rappalli también explicó que, hacia fines del siglo XX, esta metodología entró en crisis. Explicó: Ya en el siglo XXI se presentan tres características en estas organizaciones: son difusas y complejas y se organizan en células independientes.

Las bandas narcocriminales han evolucionado
Las bandas narcocriminales han evolucionado hacia estructuras menos piramidales y más complejas, con células autónomas que dificultan su desmantelamiento (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El experto indicó que, en el presente, el mercado lucrativo dejó de centrarse solo en la droga. “Están detrás del negocio del contrabando de oro, piedras preciosas, flora y fauna protegida, delitos contra la vida silvestre, patrimonio cultural adquirido ilegalmente. Ya no se centra exclusivamente en esto. Ya se trata de un modelo empresarial porque evalúa el costo beneficio”, sostuvo.

A esto, Rappalli sumó que estas organizaciones buscan generar vínculos con la política. Señaló: La característica de ello es la ley de la plata o el plomo, es decir, si las autoridades o los funcionarios no aceptan el acuerdo de plata, obviamente viene el plomo.

Acerca del futuro de estas bandas, Rappalli afirmó: no solo no se va a terminar con el crimen organizado, sino que ellos tienen sucesores, no naturales, porque ellos se caracterizan por ser extremadamente violentos y por violencia van a ocupar el cargo. El profesional comparó este modus operandi con el de las franquicias. “Por eso se llama red de empresarios. Ellos son red de empresarios del crimen. La célula lo que hace es distribuir el negocio que no se pueden meter otras células. Si se meten otras células, obviamente pagan el costo”.

El CJNG y grupos similares
El CJNG y grupos similares diversifican sus negocios ilegales e incursionan en el contrabando de oro, piedras preciosas y delitos contra la vida silvestre

