América Latina

La crisis de Cuba: sin petróleo, sin vuelos y con un peso en mínimos

La presión de Estados Unidos se siente de forma cada vez más descarnada en la isla

Guardar
La crisis de Cuba: sin petróleo, sin vuelos y con un peso en mínimos

La presión de Estados Unidos se siente de forma cada vez más descarnada en Cuba, con nuevos anuncios de cancelaciones de vuelos, apagones récord, racionamiento de combustible y un peso en mínimos históricos.

Las aerolíneas rusas Rossiya y Nordwind suspendieron temporalmente sus vuelos a Cuba “debido a las dificultades de abastecimiento” y no retomarán estas rutas “hasta que la situación cambie”.

Estas dos compañías se suman a las cuatro canadienses que anunciaron la víspera la cancelación de sus operaciones hacia la isla luego de que las autoridades cubanas les comunicaran que no podían surtirles de queroseno en ninguno de los nueve aeropuertos internacionales del país.

El resultado es desastroso para el turismo, un puntal de la economía cubana por peso en el producto interno bruto (PIB) y capacidad de captación de divisas. El año pasado casi la mitad de los visitantes internacionales procedían de Canadá (754.000 personas) o Rusia (131.000 personas).

El sector, que ya registró en 2025 su peor ejercicio desde 2002 (sin contar los años de la pandemia) se tambalea con la presión estadounidense. Además de estas cancelaciones, el Gobierno ha impulsado el cierre de algunos hoteles y el traslado de los turistas a otras instalaciones como medida de ahorro.

Personas muestran billetes de pesos
Personas muestran billetes de pesos cubanos y dólares este miércoles, en La Habana (EFE/Ernesto Mastrascusa)

El peso, en mínimos

De forma paralela, el tipo de cambio del mercado informal marcó este miércoles su mínimo histórico, al alcanzarse los 500 pesos cubanos por dólar estadounidense. Según el indicador que publica diariamente el medio independiente El Toque, la tasa ha caído un 15% en lo que va de año.

Este es el período que comprende el salto cualitativo de la presión de EEUU sobre Cuba, con el fin del petróleo desde Venezuela y la orden presidencial que amenaza con aranceles a quien suministre crudo a la isla.

La moneda cubana, sin embargo, lleva depreciándose desde la fallida reforma monetaria de 2021, la denominada Tarea Ordenamiento, que estableció el cambio oficial en un dólar por 24 pesos, lo que supone un derrumbe cercano al 2.000%.

Turistas caminan este miércoles por
Turistas caminan este miércoles por una calle de La Habana (EFE/Ernesto Mastrascusa)

Esta caída refleja la profunda crisis estructural en que está sumida Cuba desde hace seis años, con escasez de básicos (alimentos, combustible, medicinas), una inflación desbocada, decrecimiento, déficit fiscal, migración masiva y prolongados apagones diarios.

De hecho, la isla sufrió este martes el apagón más extenso del que se tiene registro, según datos oficiales. En el momento de máxima demanda, en la tarde-noche, más de un 64% del país quedó simultáneamente sin corriente.

Una persona camina al interior
Una persona camina al interior de un edificio durante un apagón este miércoles, en La Habana (EFE/Ernesto Mastrascusa)

Junto a los fallos en las obsoletas centrales termoeléctricas, este déficit es achacable a la falta de diésel y fueloil para alimentar los motores de generación energética distribuidos por todo el país, que según el régimen llevan cuatro semanas parados por el asedio petrolero.

El experto cubano Jorge Piñón, del Instituto de Energía de la Universidad de Texas (EEUU), indicó a EFE que prevé una “grave crisis” en Cuba si para marzo no entran nuevos petroleros en la isla. El último, de tamaño medio, atracó el 9 de enero.

En estas circunstancias, Alemania y Suiza actualizaron sus recomendaciones sobre la isla. “Se desaconsejan los viajes no necesarios a Cuba debido a los notables efectos del déficit agudo de combustibles”, señaló en su web el Ministerio de Exteriores alemán.

Coches de época esperan en
Coches de época esperan en una fila para llenar sus tanques de gasolina en La Habana (REUTERS/Norlys Pérez)

Resistencia

El régimen cubano, en tanto, sigue desplegando su duro plan de contingencia para tratar de subsistir sin petroleo importado, pese a que la producción nacional apenas cubre un tercio de las necesidades energéticas.

Los hospitales y el transporte estatal se limitan a servicios esenciales, la gasolina está severamente racionada (la venta de diésel suspendida), la agricultura prioriza cultivos básicos, las universidades están en modo remoto o híbrido, y muchos trabajadores cambiaron a teletrabajo u horarios restringidos.

De forma paralela, las autoridades cubanas mantienen su discurso de que están dispuestas al diálogo con EEUU -aunque en términos de igualdad y sin abordar asuntos internos- y que no hay otra vía que la resistencia.

“La Patria ha enfrentado innumerables riesgos y peligros a lo largo de su historia. En cada uno de esos momentos, por poderosas o sutiles que fueran las armas y estrategias del enemigo, el pueblo cubano, unido, supo enfrentarlas y vencerlas. Esta vez no será diferente: Cuba Vencerá”, escribió en redes sociales el secretario de organización del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), Roberto Morales Ojeda.

El tono de estos mensajes apenas resuena en la calle, donde el desgaste y la ansiedad por la crisis son elevados, y la escasez, la inflación y los apagones constantes atizan el descontento.

(EFE)

Temas Relacionados

Cubacrisis en CubapetróleovuelosÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

La República Dominicana impulsa su liderazgo industrial con el lanzamiento de Savanna Free Zone Park en Boca Chica

La formalización de Savanna Free Zone Park proyecta a la República Dominicana como centro regional de manufactura avanzada y logística, aprovechando la cercanía al Aeropuerto Internacional Las Américas y al Puerto de Caucedo

La República Dominicana impulsa su

La Defensoría alerta sobre retrocesos en el sistema educativo por recortes fiscales en Costa Rica

La institución destaca que los menores recursos afectan gravemente a quienes estudian en comunidades rurales o con discapacidad, evidenciando riesgos persistentes para la equidad, la calidad y la inclusión escolar

La Defensoría alerta sobre retrocesos

Alerta en Brasil por el uso de plumas para adelgazar falsificadas que ingresan por la ruta de la cocaína: investigan seis muertes

Los casos fatales derivaron en una pancreatitis aguda tras usar medicamentos sin autorización. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria pidió evitar la utilización indiscriminada y sin control médico

Alerta en Brasil por el

Sector externo impulsa a la banca en Panamá, pero revela debilidad interna

La calificadora señala que los flujos internacionales sostienen la rentabilidad, mientras el crédito interno pierde dinamismo

Sector externo impulsa a la

Corte Constitucional admitió demandas contra dos leyes económicas urgentes de Daniel Noboa

Son cuestionadas por presuntas vulneraciones al principio de unidad de materia y a la intangibilidad de los fondos de la seguridad social

Corte Constitucional admitió demandas contra
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Segura preocupó tras revelar

La Segura preocupó tras revelar que su hijo Lucca tuvo que ser hospitalizado tras cumplir 10 meses de edad

Operativo judicial de la Fiscalía del Edomex en planta de Cruz Azul en Hidalgo reaviva disputa por el control de la cooperativa

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: el periodo de registros se terminó y en esta fecha habrá nuevas postulaciones

Christian Martinoli reaparece: aclara qué le pasó y hace una demoledora crítica a Bad Bunny

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 12 de febrero: tránsito abundante en Av. Revolución

INFOBAE AMÉRICA
Investigan una alternativa con surimi

Investigan una alternativa con surimi apta para pacientes con alergia al pescado

Cinco trabajadores de una minera canadiense secuestrados en México siguen desaparecidos

Arca, embotelladora de Coca-Cola en México, mantiene beneficios en 2025, con 959 millones de euros

Infantino celebra el acuerdo con la Superliga: "El fútbol siempre gana cuando estamos unidos"

El Gobierno asegura estar realizando los preparativos necesarios para la entrada en vigor del acuerdo sobre Gibraltar

ENTRETENIMIENTO

“¿Qué me enseñó el cáncer?”:

“¿Qué me enseñó el cáncer?”: el inspirador mensaje de James Van Der Beek sobre su enfermedad

“Like a Rolling Stone”: el día que Bob Dylan rompió todas las reglas y creó un ícono eterno

Cómo fueron los últimos días de James van der Beek antes de morir a los 48 años

Blake Lively y Justin Baldoni se vieron las caras en una corte de Nueva York: “No llegaron a ningún acuerdo”

La confesión de Matthew Lillard sobre Scream: “Es curioso, porque la gente asume que mi personaje podría volver”