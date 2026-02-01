Antes de ser Mar del Plata: cómo se llamaba la ciudad más famosa del verano argentino

Mar del Plata, conocida como 'La Feliz', atravesó varias denominaciones en su historia antes de convertirse en el balneario más famoso de Argentina (EMTUR)

Mar del Plata se ubica en la provincia de Buenos Aires, Argentina. La ciudad fue fundada el 10 de febrero de 1874 por Patricio Peralta Ramos, quien impulsó su desarrollo. Actualmente, el municipio cuenta con más de 600.000 habitantes y recibe a millones de turistas cada año durante el verano. Su historia, marcada por transformaciones profundas, explica la relevancia que adquirió como destino balneario.

De acuerdo con fuentes históricas citadas por Billiken, antes de adoptar su nombre actual, la zona fue habitada por pueblos originarios y visitada por exploradores europeos. Navegantes como Fernando de Magallanes y Juan de Garay recorrieron la costa en los siglos XVI y XVII. En 1747, los jesuitas intentaron establecer una misión, pero la abandonaron en 1751. El asentamiento permanente comenzó a mediados del siglo XIX, cuando actividades como el saladero atrajeron a las primeras familias.

Según registros detallados, la ciudad fue llamada de varias maneras a lo largo del tiempo. Una de las primeras denominaciones reconocidas fue Puerto de la Laguna de los Padres, surgida en 1857 con la instalación del saladero. Los nombres reflejaban el entorno natural, el paisaje costero y la presencia de fauna marina.

El nombre Mar del Plata fue otorgado oficialmente en 1874 por Patricio Peralta Ramos, fundador principal e impulsor de la ciudad costera (EMTURyC)

De la Laguna de los Padres a Mar del Plata

En 1874, tras la solicitud formal de Patricio Peralta Ramos al gobierno bonaerense, la localidad recibió su nombre definitivo. El fundador construyó la Capilla de Santa Cecilia, dedicada a su esposa, y consolidó el asentamiento. Al principio, Mar del Plata formó parte del Partido de Balcarce; posteriormente, se convirtió en cabecera del Partido de General Pueyrredón.

El arribo del ferrocarril en 1886 definió un punto de inflexión. A partir de ese momento, la ciudad comenzó a consolidarse como balneario de élite. Hoteles emblemáticos, chalets y paseos costeros dieron forma a su identidad, con una arquitectura que aún hoy la distingue.

Según la publicación Billiken, el desarrollo urbano durante las primeras décadas del siglo XX transformó el perfil de Mar del Plata. La ciudad se posicionó como centro turístico entre las familias de mayor poder adquisitivo, que elegían sus playas y servicios exclusivos para vacacionar.

Antes de su nombre actual, la zona fue conocida como Puerto de la Laguna de los Padres, reflejando su entorno natural y la presencia de fauna marina (EMTURyC)

La transformación en destino popular

Durante las décadas de 1950 y 1960, Mar del Plata experimentó un cambio social y cultural. El turismo dejó de ser exclusivo y la ciudad se abrió a visitantes de todos los sectores. La infraestructura hotelera y los servicios se ampliaron, lo que permitió alojar a un volumen cada vez mayor de turistas.

De acuerdo con fuentes especializadas, la evolución de Mar del Plata la llevó a convertirse en símbolo del turismo argentino. Los apodos más populares, como “La Feliz” o “La Perla del Atlántico”, reflejan la relación entre la ciudad y el imaginario colectivo nacional.

El arribo del ferrocarril en 1886 marcó un punto clave para Mar del Plata, impulsando su desarrollo turístico y arquitectónico (EMTURyC)

Actualmente, Mar del Plata mantiene su atractivo gracias a la diversidad de propuestas culturales, gastronómicas y recreativas. La ciudad combina historia, arquitectura y modernidad, lo que la consolida como destino elegido durante todo el año.

Un legado de nombres y una identidad consolidada

El proceso de cambio de nombre en Mar del Plata ilustra cómo el desarrollo urbano y social incide en la construcción de una identidad local. Cada denominación respondió a circunstancias específicas: la presencia de recursos naturales, la llegada de nuevos habitantes o la consolidación de actividades productivas.

La historia de la ciudad demuestra que el crecimiento turístico no solo modificó el paisaje, sino que también fortaleció el sentido de pertenencia de sus habitantes. Los nombres que precedieron al actual siguen presentes en la memoria colectiva, como reflejo de un pasado diverso.

Los apodos “La Feliz” y “La Perla del Atlántico” resumen la relación de la ciudad con el turismo y la cultura argentina (EMTURyC)

Según Billiken, Mar del Plata continúa expandiéndose y renovándose año tras año. Su capacidad de adaptación y su patrimonio histórico la ubican entre los destinos más reconocidos de América del Sur.

El recorrido por los nombres y etapas de Mar del Plata permite comprender la magnitud de su desarrollo. Con más de 600.000 habitantes y millones de visitantes, la ciudad sigue creciendo. Su historia de cambios, reflejada en cada nombre, constituye una parte esencial de la identidad argentina.

Mar del Plata se destaca como ejemplo de transformación urbana y turística. La ciudad encierra un legado de nombres y tradiciones que la conectan con el presente. Su evolución la consagra como ícono de la costa atlántica argentina.