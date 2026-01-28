América Latina

Senador uruguayo fue captado mirando a Zaira Nara en el Parlamento y un compañero de partido lo criticó: “Más atención”

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, salió públicamente a cuestionar al legislador del Partido Nacional Sebastián Da Silva luego de que recomendara no pagar las multas de patente

El senador Sebastián Da Silva
El senador Sebastián Da Silva fue captado mirando una imagen de Zaira Nara en el Parlamento (@TanqueShirley/El Canciller)

El intendente del departamento uruguayo Paysandú, Nicolás Olivera, tuvo este martes una fuerte declaración pública contra el senador Sebastián Da Silva, que, al igual que él, integra el Partido Nacional. El dirigente le sugirió que mire “menos Zaira Nara”, luego de que se hicieran virales imágenes del legislador mirando una imagen de la modelo argentina.

El cruce público entre ellos se dio por una polémica sobre el pago de la patente de rodados, que es el impuesto anual obligatorio que pagan los propietarios de vehículos automotores. Este tributo es cobrado por el Sucive, una institución que pertenece al Congreso de Intendentes de Uruguay, que preside Olivera.

El pago de la patente incluye también el monto de las multas que el usuario tuvo durante el año y que no pagó.

El senador del Partido Nacional
El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva (x Sebastián Da Silva)

Al funcionamiento del Sucive apuntó Da Silva en su cuestionamiento. “El Sucive hoy por hoy es más determinante en el bolsillo incluso de la DGI [la Dirección General Impositiva, el fisco uruguayo]. Cobra lo que quiere. Cotiza el dólar a lo que quiere. Toma medidas ilegales para obligarte a pagar las multas de radares con la patente”, escribió el senador en la red social X.

Luego, continuó con una frase que generó el cuestionamiento de Olivera: “La rebelión del contribuyente empieza ahora. Debes de saber que por ahora esta es la última vez que no podés separar un pago de patente con las multas. Por lo tanto, no pagues las multas porque para limpiar su culpa en marzo te van a rebajar las multas. Parece joda que un senador esté dando estos consejos pero es la única forma de pararse firme frente al avasallamiento estatal”.

Entrevistado este martes en Radio Sarandí por lo que dijo Da Silva, Olivera respondió: “Hablo por mí. Yo no seguiría las recomendaciones del senador Sebastián Da Silva. No es bueno dando recomendaciones, ya lo sabemos”, dijo.

El intendente de Paysandú, Nicolás
El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera (Intendencia de Paysandú)

Su comentario hacía referencia a que Da Silva recomendó invertir en el fondo Conexión Ganadera, que recibía el ahorro de clientes para comprar ganado y a cambio ofrecía una renta fija, y que terminó esfumando el dinero de más de 4.000 personas.

¿Qué uruguayo no quiere escuchar a alguien que le diga que hay que bajar los impuestos y que no hay que pagar las multas? Me parece hasta peligroso porque esto no se mide en plata, esto se mide en vidas”, respondió el intendente.

Luego se refirió a las imágenes que se hicieron virales de Da Silva en su banca en el Senado mirando el celular, que tenía una imagen de Zaira Nara.

En la entrevista radial le consultaron cómo no hacen entender a los legisladores de la importancia del Sucive y Olivera contestó: “Hay que mirar menos Instagram y prestar más atención, me parece. Mirar menos Zaira Nara y prestar más atención”.

El senador uruguayo Sebastián Da
El senador uruguayo Sebastián Da Silva (@SenadoUy)

Da Silva reaccionó al comentario de Olivera primero en la red social X. “Tiro la cadena y sigo”, escribió, citando a un fallecido diputado blanco (como le llaman a los dirigentes del Partido Nacional). En la misma red social reposteó otras publicaciones, que señalaban, por ejemplo: “Estamos a un escalón de que este señor pasado en k se pase al FA [Frente Amplio]”.

Luego, en declaraciones al periodista Leonardo Sarro, comentó que mientras Olivera siga en el Partido Nacional no iba a tener ningún enfrentamiento con él. “No me voy a pelear con un compañero (…)Él busca recabar para su bolsillo y yo lo que busco es una causa justa”, explicó.

Luego, explicó la imagen que se hizo viral suya mirando una foto de Zaira Nara: “Por suerte miro a Zaira Nara y no miro… Estaba scroleando, pero bueno… Mientras siga en el Partido Nacional yo no voy a discutir con un compañero”.

