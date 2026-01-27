América Latina

“Trama Bielorrusa” en Chile: ex jueza de la Corte Suprema quedó recluida en un centro de detención femenino

Durante toda esta semana continuará la formalización de Ángela Vivanco por los delitos de cohecho, lavado de activos y tráfico de influencias

Guardar
Vivanco salió esposada de su
Vivanco salió esposada de su casa la noche del domingo.

Este lunes se llevó a cabo en el Centro de Justicia de Santiago la primera jornada de formalización contra la ahora ex jueza de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien es acusada de cohecho, lavado de activos y tráfico de influencias en la arista “Muñeca Bielorrusa” del Caso Audios y por sus nexos con el defenestrado abogado Luis Hermosilla, ex hombre fuerte del segundo gobierno de Sebastián Piñera.

Durante la audiencia, el tribunal rechazó la solicitud de la defensa de declarar ilegal su detención la noche del domingo pasado, mientras que la Fiscalía pidió su prisión preventiva, razón por la cual la exmagistrada fue enviada por la tarde “en tránsito” hasta el Centro de Detención Femenina de San Joaquín.

De acuerdo a Carmen Gloria Wittwer, fiscal regional de Los Lagos, dicha medida era necesaria pues dejarla en libertad “constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y constituye un peligro además para el éxito de determinadas diligencias de investigación”.

“Hemos formalizado a la persona que en nuestro concepto es el vértice, es la persona más importante desde el punto de vista de la vulneración a los bienes jurídicos comprometidos en este caso, es la persona respecto de quién resulta más reprochable, además, sus conductas, y eso es lo importante para nosotros el día de hoy”, complementó la persecutora.

Jorge Valladares, abogado defensor de Vivanco, en tanto, calificó la medida como “desproporcionada e innecesaria“, pues “doña Ángela Vivanco ha estado disponible a distintos actos del procedimiento (...) ha comparecido voluntariamente a declarar y ha prestado la colaboración necesaria”.

Así las cosas, la formalización de Vivanco se extenderá durante toda esta semana y todo apunta a que el viernes quedará definitivamente en prisión preventiva.

Su defensa alegó que enviarla
Su defensa alegó que enviarla a un centro de detención es una medida “desproporcionada e innecesaria“.

La arista “Muñeca Bielorrusa”

La llamada arista “Muñeca Bielorrusa” del Caso Audios, dice relación con presuntos sobornos pagados a Vivanco por parte de la empresa Belaz Movitec SpA, formada por una empresa chilena (Movitec) y otra bielorrusa (Belaz) y representada por los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, quienes le habrían pagado alrededor de $115 millones (USD 133.000) a la exmagistrada -a través de su pareja, Gonzalo Migueles-, para fallar a su favor en un conflicto legal con la estatal Codelco.

La causa partió en la Corte de Apelaciones de Copiapó con un fallo contrario a los intereses bielorrusos, quienes fueron condenados a pagar USD 20 millones a Codelco por incumplimiento de contrato.

Sin embargo, posteriormente la Corte Suprema, presidida extraordinariamente por Vivanco, revirtió dicho fallo y sentenció a la estatal chilena a pagarle a Belaz Movitec SpAa los mismos USD 20 millones, más otros USD 5 millones por costos asociados.

Vivanco también apareció vinculada al polémico abogado Luis Hermosilla, cuyo teléfono celular destapó el Caso Audios, una red de tráfico de influencias que golpeó a políticos, empresarios y jueces.

Dichas conversaciones dieron cuenta de las tratativas de Hermosilla por instalar a Vivanco en la Corte Suprema, y luego los favores que le pidió en al menos dos causas de su interés.

Debido a esto, Vivanco fue removida de su cargo por sus pares en octubre del año pasado y en paralelo, el Ministerio Público abrió la causa en la que hoy es investigada. El viernes pasado, la Corte Suprema acogió la querella por capítulos en su contra, habilitando al Ministerio Público para pedir su detención.

Su formalización continuará toda esta
Su formalización continuará toda esta semana y se espera que el viernes quede definitivamente en prisión preventiva.

La defensa de Vivanco

A inicios de noviembre pasado, Vivanco salió a criticar las filtraciones en la investigación y de paso, alegó total inocencia:

“La causa está en estricta reserva. Entonces el primer comentario que le haría es que estoy muy sorprendida de cómo una causa que tiene una reserva estricta ha tenido tantas filtraciones”, señaló a La Tercera.

De acuerdo a la exmagistrada, su actuar durante los seis años que estuvo en el Máximo Tribunal chileno fue “con total independencia, tanto de abogados conocidos, de abogados amigos, de abogados que me encontraba al paso y también de mi familia porque ninguno de ellos participó ni nunca tuvo injerencia en ningún caso que yo conociera”.

“Los casos que yo fallé, los fallé con la plena convicción de lo que estaba fallando. En especial en esta causa de Belaz Movitec pasaron varias veces por la sala y en todas tuvieron fallos de amplia mayoría o de unanimidad. Ninguna fue una causa resuelta por mí directamente y en todas el resto de los ministros concurrían en mayoría o incluso de manera unánime”, aseguró al medio citado.

Tocante a presuntos sobornos recibidos por su pareja, Vivanco sostuvo que “no he recibido nada de nadie por estos temas, y la verdad es que el trazado que pueda hacer un medio de comunicación, tendrá que verse si es el trazado que está haciendo la Fiscalía, y me defenderé en la medida que a mí se me dé acceso a la información tal como siempre lo he dicho”, agregó.

“Cualquier dinero que haya en relación con mi pareja no tiene absolutamente nada que ver con mi trabajo, ni el trabajo que hice entonces, ni el trabajo que he hecho en ninguna época. Yo siempre he tenido respecto de él una economía separada. Nosotros contribuimos a los gastos comunes, pero cada uno tiene su trabajo y sus temas y él jamás intervino en mi trabajo ni yo en el de él”, remató Vivanco.

Temas Relacionados

ChileCorte SupremaÁngela Vvanco“Muñeca Bielorrusa”Caso AudiosLuis HermosillaSebastián PiñeraCarmen Gloria WittwerGonzalo Migueles

Últimas Noticias

Ecuador regresó a los mercados internacionales con una emisión de bonos por USD 4.000 millones

El Gobierno colocó dos tramos de Eurobonos con vencimientos a 2034 y 2039

Ecuador regresó a los mercados

Arresto domiciliario para el presunto autor del megaincendio que dejó 20 muertos en el sur de Chile

Claudio Luna usó para cocinar una estufa a leña sin las protecciones necesarias, pero la defensa apunta a sus patrones como los verdaderos responsables

Infobae

El líder de NVIDIA en América Latina: “Los gobiernos deben despertar y ser más ágiles”

Latinoamérica tiene las condiciones para atraer inversión en inteligencia artificial, pero sin infraestructura propia “nada va a pasar”, advierte Marcio Aguiar. El gigante tecnológico trabaja en 16 proyectos de centros de datos en la región

El líder de NVIDIA en

El Salvador registra 119% más muertes de motociclistas en accidentes

La distracción de los conductores encabeza la principal causa de accidentes viales entre motociclistas, según declaraciones del Viceministerio de Transporte

El Salvador registra 119% más

Las recaudaciones estatales alcanzan crecimiento interanual impulsado por el sector minero en República Dominicana

Un avance significativo en los ingresos fiscales dominicanos durante 2025 se atribuye al desempeño de la minería, cuya contribución superó los registros pasados debido al aumento en los precios internacionales y mejoras en la eficiencia operativa

Las recaudaciones estatales alcanzan crecimiento
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Qué comen las células cancerígenas?

¿Qué comen las células cancerígenas?

Famosa tiktoker reveló detalles de su vida sentimental tras separarse de su esposo en Francia y regresar a Colombia

Revelaron nuevos detalles sobre ciudadano canadiense que cayó de un décimo piso en Medellín: se conoció su identidad y vida en El Poblado

Patentes en CABA: AGIP explicó por qué algunos usuarios recibieron aumentos mayores al 100% en enero

Dapre se pronunció sobre la denuncia de masivos despidos en la entidad: “Eran de confianza de la pasada dirección”

INFOBAE AMÉRICA
Cartografían "autopistas" magnéticas en los

Cartografían "autopistas" magnéticas en los vientos de una galaxia con estallidos de formación estelar

Ecuador regresó a los mercados internacionales con una emisión de bonos por USD 4.000 millones

Entidades sociales celebran el inicio del trámite para la regularización extraordinaria de migrantes: "Justicia social"

Albares responde a Rutte que no es incompatible tener "una Europa fuerte" con la defensa de la OTAN

La IA empresarial se acelera a medida que los agentes de IA se convierten en prioridad para los CIO, según estudio

ENTRETENIMIENTO

Celebridades compartieron su experiencia en

Celebridades compartieron su experiencia en la tormenta invernal que azota los Estados Unidos

Netflix paga 500 mil dólares a Alex Honnold por escalar el Taipei 101 y MrBeast responde con polémica en redes

Chloé Zhao compartió su mayor inquietud: “He tenido miedo a la muerte toda mi vida”

Natasha Lyonne habló de su recaída tras casi una década de sobriedad: “La recuperación es un proceso de por vida”

Chris Pratt aseguró que el despido de Marvel Studios a James Gunn fue “un error” y contó cómo peleó por su regreso