Los cambios en los precios de combustible no traen alivio para la mayoría en Cuba

El valor del litro de combustible representa hasta un 20% del salario promedio mensual en la isla (EFE)

El viernes, los precios minoristas del combustible en Cuba experimentaron un aumento significativo, mientras la mayoría de la población sigue sin acceso regular a diésel y gasolina.

La medida, anunciada días antes, estableció que el costo de los combustibles dejaría de ser fijado por el régimen cubano y pasaría a depender de los costos reales de importación, considerando factores como proveedor, flete, ruta, seguros y riesgos del mercado internacional.

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Para la mayoría de los cubanos, cuyos salarios se pagan en pesos, el nuevo precio del litro de combustible equivalió a cerca del 20% de un salario medio mensual, según datos oficiales, lo que dificulta aún más el acceso al producto.

El litro de gasolina especial en las gasolineras estatales se duplicó y el diésel también registró un aumento considerable, mientras las estaciones de servicio en La Habana permanecieron vacías.

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La actualización de precios respondió a una política que permitió, por primera vez, que actores privados importaran combustible. Algunas empresas privadas comenzaron a comercializar diésel a precios superiores a los estatales, aunque el proceso exigió la compra mínima de grandes cantidades y resultó complejo. Los precios en el mercado negro superaron ampliamente los oficiales, multiplicando varias veces el valor global.

El Ministerio de Finanzas y Precios argumentó que la medida es necesaria para reflejar el costo real de importar combustibles en un contexto donde actores privados y estatales compiten por abastecer el mercado bajo condiciones de alto riesgo y volatilidad.

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El régimen cubano autorizó la importación privada en respuesta a una crisis energética que se profundizó y alcanzó su punto más crítico tras el último cargamento de petróleo ruso en marzo, que apenas cubrió unas semanas de consumo nacional.

En algunas provincias, los apagones se extendieron hasta dos días consecutivos (EFE)

En esta jornada, vecinos de varios municipios de La Habana salieron a protestar por cuarto día seguido ante apagones que superaron las 25 horas diarias en la capital y hasta 50 horas en el oriente del país, situación provocada por el cerco petrolero impuesto por Estados Unidos desde enero de 2025 y la falta de reservas de diésel y fuel oil, confirmada por las autoridades cubanas.

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La Unión Eléctrica registró cortes que afectaron al 61% del sistema eléctrico en la hora pico y proyectó apagones para la mitad del país, mientras en barrios como Guanabacoa y Romerillo se reportaron enfrentamientos entre vecinos y fuerzas policiales tras extensos periodos sin luz, con manifestaciones que incluyeron cacerolazos y enfrentamientos físicos.

Al mismo tiempo de esta crisis en el país, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó la continuidad de la campaña de presión sobre el régimen cubano y manifestó su convencimiento de que la isla acabará alineándose con Washington.

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Donald Trump reafirmó la presión de Estados Unidos sobre el régimen cubano en plena crisis energética (Europa Press)

Durante una entrevista con Fox News, le preguntaron a Trump si Cuba terminaría aliándose con Estados Unidos en lugar de China y contestó: “Creo que vamos a cambiar el rumbo. Creo que tendrán que venir a nosotros. Es una nación fallida”.

En tanto, el director de la CIA, John Ratcliffe, visitó La Habana para mantener encuentros directos con autoridades del Ministerio del Interior y responsables de los servicios de inteligencia cubanos. La propia agencia confirmó el viaje y difundió imágenes en las que Ratcliffe aparece junto a funcionarios cubanos, incluido Ramón Romero Curbelo, jefe de inteligencia del Ministerio del Interior.

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Durante las reuniones se trataron temas de cooperación en inteligencia, seguridad regional y la situación económica de Cuba. Entre los presentes estuvieron Raúl Rodríguez Castro, asesor de seguridad y nieto de Raúl Castro, y el ministro del Interior, Lázaro Álvarez Casas. Donald Trump, al referirse a estas gestiones, destacó la labor del secretario de Estado Marco Rubio y expresó su confianza en frenar la influencia de otros actores internacionales sobre Cuba.

(Con información de EFE)

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