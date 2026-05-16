“Todo está paralizado”: el sector privado cubano sostiene a una economía que opera al límite

Varias personas se congregan alrededor de un camión cisterna para llenar cubos y otros recipientes, ya que la grave escasez de combustible ha interrumpido el bombeo y la distribución de agua, en La Habana, Cuba, el 19 de marzo de 2026. REUTERS/Norlys Pérez

El sector privado cubano emerge como el único sostén de una economía al borde del colapso, mientras el gobierno estadounidense de Donald Trump intensifica la presión sobre La Habana con sanciones energéticas y amenazas de fuerza, y el régimen comunista —que durante décadas persiguió la empresa privada— depende ahora de los pequeños capitalistas que alguna vez reprimió.

Cuba anunció esta semana que agotó por completo sus reservas de diésel y fuelóleo. El jefe de inteligencia de Trump visitó la isla un día después del anuncio para exigir cambios radicales como condición para reducir la presión económica. Washington solo ha permitido la llegada de un petrolero ruso con crudo desde que, a principios de enero de 2025, capturó al dictador venezolano Nicolás Maduro y cortó el suministro de petróleo de Caracas hacia La Habana.

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La interrupción del combustible venezolano desencadenó una reacción en cadena: aerolíneas cancelaron vuelos, complejos turísticos comenzaron a cerrar y redes de distribución quedaron paralizadas. El país caribeño dependía del crudo subsidiado de Venezuela para sostener una economía ya debilitada por décadas de sanciones estadounidenses, mala gestión y corrupción.

Diana Sainz, a la izquierda, propietaria de Home Deli, con una clienta en su tienda de La Habana. (Eliana Aponte Tobar/The New York Times)

Juan Carlos Blain, de 41 años, propietario de cuatro locales de comida rápida Juanky’s Pan y dos tiendas KO Mini Mercado en La Habana, con más de cien empleados, ilustra el alcance del problema. “No hay diésel. Y el diésel que aparece es extremadamente caro”, declaró a Bloomberg. Dejó inmovilizado su camión de carga y ahora recoge frutas y verduras para sus tiendas en una motocicleta eléctrica.

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Un gráfico de barras apiladas ilustra el crecimiento continuo del empleo en el sector privado de Cuba, que pasó de aproximadamente una cuarta parte en 2011 a casi el 40% del empleo total en 2023, según datos de la ONEI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Blain lleva años combinando paneles solares, generadores y baterías para mantener abiertos sus negocios durante los apagones crónicos. La escasez de combustible, no obstante, representa un desafío de otra magnitud. “Todos los días es un nuevo reto”, afirmó.

Cuba cuenta hoy con más de 9.200 pequeñas y medianas empresas, aunque su funcionamiento sigue estrictamente controlado por el Estado. En 2024, el sector privado superó por primera vez a las empresas estatales en ventas minoristas, según Bloomberg. Las tiendas de barrio privadas abastecen ahora a una población que ya no encuentra salchichas ni jabón en los establecimientos de racionamiento estatal, pilares de la revolución que hoy operan prácticamente vacíos.

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Manuel y un compañero cerrajero están sentados en su taller durante un apagón en La Habana, Cuba, el 16 de marzo de 2026. REUTERS/Norlys Pérez

Omar Everleny Pérez, exdirector del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana, lo resumió desde la capital cubana: “El sector privado es lo único que está mitigando un poco la crisis”. Agregó que “la situación económica es la más dura que hemos pasado” y que “todo está paralizado”. El camino hacia este punto fue largo: Cuba no permitió los trabajadores independientes —llamados “cuentapropistas”— hasta la década de 1990, y las pequeñas y medianas empresas no fueron legalizadas hasta 2021.

El 1 de mayo, mientras Raúl Castro, de 94 años, realizaba una de sus escasas apariciones públicas en La Habana, Trump firmó una orden ejecutiva que autoriza a Washington a sancionar a prácticamente cualquier ciudadano o entidad extranjera que opere en Cuba. La medida apunta a los sectores de defensa, minería, finanzas y seguridad, pero analistas consultados por Bloomberg advierten que su redacción es tan amplia que equivale a un instrumento capaz de apuntar contra cualquier objetivo.

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Una tienda de comestibles del gobierno vacía en La Habana, Cuba, el 22 de marzo de 2026. REUTERS/Norlys Pérez

Las consecuencias se hicieron sentir de inmediato: la minera canadiense Sherritt International anunció el cierre de sus operaciones de níquel en la isla una semana después. Ese mismo día, Trump declaró en un acto en Florida que el portaaviones USS Abraham Lincoln podría estacionarse frente a las costas cubanas al concluir su misión en Irán. “Tomaremos el control casi de inmediato”, aseguró el mandatario.

El dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, rechazó las presiones. Aunque reconoció margen para la cooperación con Estados Unidos, insistió en que el sistema político de la isla y su liderazgo no están sujetos a negociación. Pese a esa postura, el gobierno realizó concesiones que analistas interpretan como gestos hacia Washington: en marzo de 2025 autorizó al sector privado a importar combustible para cubrir sus propias necesidades y, dos semanas después, decretó que los cubanos residentes en el exterior pueden invertir y ser propietarios de empresas en la isla.

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Hugo Cancio, director ejecutivo de Katapulk —un mercado en línea con sede en Florida que procesa entre 1.500 y 2.000 transacciones diarias y ofrece 30.000 productos a la diáspora cubana—, es uno de los pocos operadores que envía combustible al sector privado de la isla tras esos cambios normativos. Para Cancio, las concesiones son un punto de partida, aunque apenas la “punta del iceberg”. “Los exiliados cubanos deben poder regresar y formar parte de cualquier solución política en Cuba, no solo de una solución económica”, declaró desde Miami.

Gente espera para comprar comida en un puesto callejero en La Habana. REUTERS/Norlys Pérez

No todos los analistas comparten una lectura optimista del empresariado cubano. Emilio Morales, del centro de estudios Cuba Siglo 21 con sede en Florida, sostiene que las empresas no estatales están tan controladas que es un error considerarlas genuinamente privadas. A su juicio, el Grupo de Administración Empresarial SA (Gaesa) —el conglomerado administrado por el Ejército— domina buena parte de la economía real. Durante el auge de las pequeñas empresas en la era Obama, “Gaesa, ese agujero negro, tranca la reforma”, afirmó Morales, quien además sospecha que algunas de las empresas independientes más rentables son fachadas del régimen para eludir sanciones internacionales.

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Emily Mendrala, ex subsecretaria de Estado durante la administración de Joe Biden y hoy asesora sénior de la consultora Dinamica Americas, ofrece una perspectiva distinta. “Tienen las cartas en contra tanto por parte de la política estadounidense como de la cubana”, dijo sobre los empresarios privados cubanos. “Han tenido que ser increíblemente emprendedores, creativos y resilientes”, añadió.

Un hombre vende verduras en la calle durante un apagón en La Habana. REUTERS/Norlys Pérez

La demanda de capacitación empresarial no ha dejado de crecer. Cuba Emprende, organización fundada en 2012 por empresarios cubanoestadounidenses vinculados al Cuba Study Group —en colaboración con la Iglesia católica y la Fundación ProEmpleo de México—, ha formado a más de 13.000 personas, entre ellas al propio Blain. John McIntire, ex socio de Goldman Sachs y presidente de la Fundación Cuba Emprende, señaló a Bloomberg: “Todas nuestras clases están llenas. La desesperación que siente la gente los lleva a buscar desesperadamente una alternativa”.

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Igmel Tamayo vende carbón vegetal al borde de una carretera en las afueras de La Habana, Cuba, el 12 de enero de 2026. REUTERS/Norlys Pérez

Cancio estima que podrían pasar años antes de que un eventual nuevo gobierno cubano reforme las leyes y construya la infraestructura necesaria para que grandes empresas extranjeras operen en la isla, y que Washington tendría aún que desmantelar décadas de sanciones. “El sector privado es, en este momento, el que está impulsando la poca economía que todavía queda allí”, afirmó el CEO de Katapulk.Blain abrió su primer negocio el 21 de diciembre de 2012, el día en que el calendario maya auguraba el fin del mundo. Más de una década después, sigue en pie.

“Lo que he aprendido es que cuando las cosas no funcionan, hay que hacer cambios drásticos”, dijo.

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(Con información de Bloomberg)