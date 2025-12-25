América Latina

Cuándo y dónde será la toma de posesión de Nasry “Tito” Asfura como presidente de Honduras

Tras semanas de incertidumbre política, el CNE oficializó la victoria del representante del Partido Nacional y definió la fecha y el lugar de la ceremonia de investidura

El candidato presidencial del Partido
El candidato presidencial del Partido Nacional de Honduras, Nasry Asfura, levanta el puño al llegar a un centro de votación en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025. (Photo by Lucas AGUAYO / AFP)

El Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó este miércoles 24 de diciembre la proclamación de Nasry “Tito” Asfura como presidente electo de Honduras, una decisión que cerró oficialmente el ciclo comicial y fijó la hoja de ruta para la toma de posesión del próximo gobierno. El fallo confirmó el triunfo de Asfura tras semanas de revisión de actas y marcó el inicio formal de la transición política rumbo a la investidura presidencial.

Tras la confirmación de los resultados, Asfura se pronunció a través de sus redes sociales con un mensaje dirigido a la ciudadanía: “Honduras: Estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar”.

Según cifras oficiales del CNE, Asfura obtuvo el 40,26 % de los votos, superando por un estrecho margen a su principal rival, Salvador Nasralla, quien alcanzó el 39,54 %, con el 99,93 % de las actas escrutadas. El proceso de proclamación se extendió debido a la revisión especial de 2,792 actas con inconsistencias, un procedimiento que mantuvo la incertidumbre política durante más de tres semanas.

Simpatizantes del Partido Nacional de
Simpatizantes del Partido Nacional de Honduras escuchan el mensaje de los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) que declaró vencedor al candidato presidencial Nasry Asfura, tras semanas de incertidumbre y acusaciones de fraude, en la casa de campaña del partido en Tegucigalpa, el 24 de diciembre de 2025. (REUTERS/Leonel Estrada)

Fecha, sede y duración del nuevo mandato presidencial

Según el calendario oficial, el presidente electo asumirá el cargo el 27 de enero de 2026 en una ceremonia que se celebrará en el Estadio Nacional Chelato Uclés, en Tegucigalpa. Su mandato se extenderá hasta el 27 de enero de 2030, conforme lo establece la Constitución de la República. Al acto de investidura se prevé la asistencia de autoridades nacionales, representantes diplomáticos y delegaciones internacionales, según detalló el diario hondureño La Prensa.

La declaratoria oficial se produjo en un contexto marcado por tensiones, denuncias de fraude electoral, amenazas contra consejeras del CNE y divisiones internas dentro del organismo, situación que obligó a realizar el anuncio de manera virtual. Estos hechos mantuvieron en suspenso el cierre del proceso electoral y generaron preocupación en distintos sectores del país.

Imagen de archivo. Manifestantes montan
Imagen de archivo. Manifestantes montan una barricada con neumáticos en llamas como en una protesta, casi dos semanas después de las elecciones presidenciales hondureñas, mientras la votación sigue estancada en medio de papeletas sin contabilizar, acusaciones de fraude y fallas del sistema electoral, en Tegucigalpa, Honduras. 15 de diciembre de 2025. (REUTERS/Fredy Rodriguez)

Tras la declaratoria, el presidente electo recibió felicitaciones de varios gobiernos y organismos internacionales. Estados Unidos llamó a respetar los resultados para garantizar una transición pacífica, mientras que países de América Latina y la Unión Europea expresaron su disposición de trabajar con la nueva administración. La Organización de Estados Americanos (OEA) “tomó nota” de la declaratoria y reiteró su respaldo a una transferencia de poder conforme al marco legal.

Por su parte, Nasralla rechazó el fallo del CNE, asegurando que no refleja “la verdad completa del voto ciudadano”, aunque descartó convocar a protestas y afirmó que continuará su reclamo por la vía legal, según reportó La Prensa.

Con la proclamación oficial y la fecha de investidura ya definida, Honduras se encamina hacia una nueva etapa política, marcada por expectativas, desafíos institucionales y llamados a preservar la estabilidad democrática.

