Ecuador confirmó su primer caso de la variante K de influenza A H3N2 y refuerza medidas sanitarias

La variante K del virus de influenza A H3N2 fue detectada por primera vez en Ecuador (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud Pública (MSP) de Ecuador confirmó el primer caso de la variante K del virus de influenza A (H3N2) en el sur del país, al detectar este subtipo en un paciente bajo supervisión médica y protocolos establecidos, según un comunicado oficial.

La identificación del caso surgió tras el seguimiento de los sistemas nacionales de vigilancia epidemiológica, activos para monitorear la circulación de virus respiratorios.

De acuerdo con la versión oficial de la cartera sanitaria reseñada en el portal Salud Ecuador, el paciente recibió un diagnóstico oportuno que permitió activar los procedimientos sanitarios correspondientes.

El Ministerio de Salud Pública subrayó la importancia de mantener medidas preventivas como el lavado frecuente de manos y el uso de mascarilla ante síntomas respiratorios.

Además, recomendó acudir a centros de salud en caso de señales de alerta y recordó que la vacunación contra la influenza está disponible gratuitamente para grupos prioritarios en los servicios médicos, como puntualizó la entidad y confirmaron EFE y Salud Ecuador.

La variante fue identificada gracias a la vigilancia epidemiológica activa en Ecuador

Este caso se confirma en un contexto regional donde diversas naciones han comenzado a registrar la presencia de la variante K. Argentina, Perú, Chile y Bolivia han notificado recientemente la identificación de esta forma del virus H3N2.

La variante generó un incremento significativo de infecciones, con especial impacto en Europa, donde las autoridades sanitarias informaron cifras récord de contagios, mientras afrontan la circulación de otros agentes como el virus respiratorio sincitial durante periodos de alta demanda hospitalaria.

No obstante, la doctora Susana Monge, del Centro Nacional de Epidemiología del ISCIII, sostuvo en una entrevista con Infobae, que “la situación actual y futura no es para alarmarse ni mucho menos” y destacó la vigencia de vacunas que mantienen “una efectividad comprobada”

El Ministerio de Salud Pública ofrece la vacuna contra la influenza de forma gratuita (Canva)

El Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos explica que existen cuatro tipos de virus de la influenza: A, B, C y D, pero solo los de tipo A pueden provocar pandemias.

Esta familia viral se subdivide según dos proteínas de superficie, hemaglutinina (H) y neuraminidasa (N), lo que forma los distintos subtipos. En la actual temporada circulan en humanos los subtipos H1N1 y H3N2; este último se subdivide en diferentes clados y subclados.

En Ecuador, las recomendaciones oficiales del MSP buscan disminuir el riesgo de transmisión, principalmente en grupos vulnerables. Las autoridades recalcan que la vigilancia epidemiológica sigue activa en todo el país, con énfasis en la detección temprana de nuevos casos y el seguimiento clínico de quienes han dado positivo para esta variante.

Los síntomas de la variante K del H3N2 replican el cuadro de la gripe tradicional: inicio abrupto de fiebre alta (más de 38 °C), escalofríos, cefalea, malestar general, tos seca y persistente, dolor de garganta, congestión nasal, molestias musculares y fatiga prolongada.

Los síntomas del virus incluyen fiebre alta, tos persistente y malestar general (Freepik)

La mayor parte de los pacientes se recupera sin complicaciones; sin embargo, las autoridades advierten sobre posibles derivaciones graves en inmunodeprimidos. Entre las complicaciones habituales se encuentran neumonía bacteriana e infecciones del oído o los senos paranasales, así como agravamiento de enfermedades crónicas preexistentes como asma, diabetes o insuficiencia cardíaca congestiva.

(Con información de EFE)