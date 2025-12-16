América Latina

La pareja presa del narco Sebastián Marset dijo que sufre problemas de salud, mientras su hermano le quiso filtrar un celular

Desde la cárcel militar paraguaya de Viñas Cue, Gianina García Troche publicó un video en el que dijo que tiene convulsiones y denunció falta de atención médica: “Me quieren matar”

Guardar
Gianina García Troche, la madre de los hijos de Marset, denuncia que tiene el cuerpo lleno de hematomas y que está con una vía en la prisión (tiktok @gianina.garcia.tr)

El estado de salud de la pareja de Sebastián Marset, Gianina García Troche, ha sido varias veces noticias en las últimas semanas. Primero por las convulsiones que tuvo la madre de los hijos del narcotraficante –con quien asegura haber cortado el vínculo– que motivaron su internación en terapia intensiva. Luego porque el mismo Marset alertó por su salud, en una entrevista que dio en Paraguay.

Este lunes, fue la misma García Troche quien contó en primera persona su estado de salud. Lo hizo a través de una videollamada, que fue filmada y luego publicada en su cuenta de Tik Tok.

García Troche está presa en Paraguay mientras avanzan las investigaciones sobre narcotráfico y lavado de activos. La mujer fue detenida en Barajas en julio de 2024 y está en la prisión militar de Viñas Cue. En octubre, en una indagatoria, la imputada contó que no estaba más en pareja con Marset.

Sebastián Marset y Gianina García
Sebastián Marset y Gianina García Troche (Tik Tok García Troche)

El día que tomé la decisión de entregarme tuve que tomar la decisión de ser mujer para ser mamá. Perdí el amor de mi vida, que era Sebastián. Tengo tres hijos acá y otro hijo en otro lado. Mi familia se rompió por completo. Yo no busco salir, que se diga que soy inocente. Yo busco justicia”, comenzó García Troche en esa publicación en la que se aclaraba que la videollamada está permitida.

La imputada contó que estuvo menos de 24 horas en el hospital y aseguró que el sábado volvió a tener convulsiones. “Tengo todo mi cuerpo lleno de hematomas. Lleno. Estoy ahora con una vía. ¿Por qué? Porque me han dado convulsiones cuatro veces. Tengo toda mi frente marcada”, dijo en el video, mientras mostraba su cuerpo.

“No aguanto más. Me están queriendo matar. Y no voy a dejar que me maten porque hubiera preferido morir al lado del amor de mi vida que es Sebastián Marset. Me quedé sin familia. Mis hijos sufren, él sufre. No estoy más con él, no. Desde el día que me entregué no estoy más con él”, dijo la mujer desde la cárcel, una declaración que ya había expresado en otra indagatoria.

Sebastián Marset y Gianina García
Sebastián Marset y Gianina García Troche (Tik Tok García Troche)

García Troche especuló con que Marset está rehaciendo su vida en el lugar en el que está –según él, se traslada sin problemas por toda la región– mientras ella “sufre” en la cárcel.

La imputada pidió que se le realice una resonancia magnética. “No me tuvieron ni 24 horas en el hospital. Me sacaron con un holter en un helicóptero. Todos mis estudios salieron mal. Salió que tengo un daño cerebral y la jueza lo oculta”, contó.

“Vino un médico a verme el sábado por cuatro convulsiones que tuve, lo tuve delante de mi psiquiatra. La médica me quería evacuar y de acá no dejaron”, agregó.

Teléfono incautado a Gianina García
Teléfono incautado a Gianina García Troche, pareja del narco sebastián marset en Paraguay

García Torche contó que hace siete meses que está aislada y que también tiene problemas de presión. “No tengo un aire acondicionado, no tengo una televisión. ¿Quién soy? ¿Una pedófila? ¿Una asesina? ¿Una terrorista? ¿Quién soy para estar así?”, expresó.

También reclamó los resultados de los estudios. Desde la cárcel, García Troche asegura que está “muerta en vida”, entre llantos.

“Tengo quistes, me hicieron tomografías. Tengo el encefalograma como el culo. Mientras que me hacían el encefalograma, ¡la doctora me dijo que convulsionaba dormida! Que tengo un daño cerebral”, enumeró.

El sábado, en tanto, militares paraguayos interceptaron un celular que el hermano de García Troche intentó hacer llegar a la mujer, consignó El País. El Comando de las Fuerzas Militares indicó que Federico García Troche ocultó un IPhone dentro de un termo para preparar tereré, que le llevó a su hermana junto a otros alimentos.

El celular fue detectado durante un “riguroso proceso de verificación del contenido” de la encomienda. Los militares encontraron el teléfono y levantaron un acta que fue elevada a la jueza del caso, Rosario Montanía.

Temas Relacionados

Gianina García TrocheSebastián MarsetnarcotráficoParaguay

Últimas Noticias

El Gobierno de Bolivia denunció un daño económico de USD 2.595 millones en empresas estatales durante las gestiones de Morales y Arce

“Gran parte de estas empresas nacieron inviables y fueron un instrumento de saqueo; otras no fueron sustentables”, sostuvo el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, quien subrayó la necesidad de “hacer una investigación y una auditoría” para establecer responsabilidades por el uso de recursos públicos

El Gobierno de Bolivia denunció

El Partido Nacional denunció un “autogolpe” y acusó al ex presidente Zelaya de obstaculizar el escrutinio especial en Honduras

El jefe de la bancada del partido liderado por el candidato Nasry Asfura, Tomás Zambrano, difundió su denuncia en la red social X con un mensaje dirigido a actores internacionales y observadores del proceso electoral

El Partido Nacional denunció un

Rodrigo Paz creó una comisión para investigar la presunta corrupción durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce

“Esto no es venganza, esto es justicia”, sostuvo el presidente boliviano durante el acto realizado en la sede de la Procuraduría General del Estado

Rodrigo Paz creó una comisión

Disturbios en Honduras impiden el inicio del escrutinio especial y profundizan la incertidumbre por los resultados

Las protestas en el centro logístico electoral en Tegucigalpa obligaron a desplegar fuerzas de seguridad y retrasan la definición presidencial

Disturbios en Honduras impiden el

Buques petroleros cancelan operaciones hacia Venezuela tras la incautación de un cargamento por parte de Estados Unidos

Al menos cuatro supertanqueros, programados para recoger petróleo venezolano en las próximas semanas, alteraron su ruta y ya no operan en los puertos del país caribeño

Buques petroleros cancelan operaciones hacia
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un tornado arrasa la costa

Un tornado arrasa la costa de Mijas (Málaga): arranca árboles, luces navideñas y arrastra los barcos a tierra firme

El Gobierno elige a un nuevo dirigente de la UCO con pasado en Moncloa: el coronel Pedro Merino Castro liderará la unidad de la Guardia Civil

El plan de José Ortega Cano por su 72 cumpleaños: fiesta privada, velada en un restaurante exclusivo y junto a figuras del mundo taurino

El sobrino de Alberto II de Mónaco, envuelto en una pelea tras un partido de la Champions: “Temí por mi vida”

El brote de gripe aviar H5N1 deja más de mil grullas muertas en España

INFOBAE AMÉRICA
Szczesny recibe el alta médica

Szczesny recibe el alta médica y el Barça viaja con todos los disponible a Guadalajara

Empleados del Louvre irán a la huelga a partir de mañana por el deterioro del museo

Arrancan las obras del Pit Building del Gran Premio de España de Fórmula 1

Toni Bou vuelve a reinar en Ponte di Legno y afianza su liderato en el Mundial de X-Trial

Científicos del CSIC exploran nuevas vías para revolucionar la tecnología cuántica mediante IA y átomos fríos

ENTRETENIMIENTO

El tráiler final de Stranger

El tráiler final de Stranger Things 5 enciende la cuenta regresiva para el épico adiós en Netflix

El paso del tiempo no hace excepciones en Hollywood, según George Clooney: “Las opciones se van reduciendo a medida que envejeces”

Jerry Bruckheimer, el hombre que convirtió el espectáculo en una forma de ver Hollywood

Hugh Jackman reveló cómo una reflexión personal lo llevó a volver como Wolverine en “Deadpool 3″

Jessie Buckley analizó su trabajo junto a Christian Bale en “¡La Novia!” y el desafío de interpretar a “monstruos”