La pareja presa del narco Sebastián Marset dijo que sufre problemas de salud, mientras su hermano le quiso filtrar un celular

Gianina García Troche, la madre de los hijos de Marset, denuncia que tiene el cuerpo lleno de hematomas y que está con una vía en la prisión (tiktok @gianina.garcia.tr)

El estado de salud de la pareja de Sebastián Marset, Gianina García Troche, ha sido varias veces noticias en las últimas semanas. Primero por las convulsiones que tuvo la madre de los hijos del narcotraficante –con quien asegura haber cortado el vínculo– que motivaron su internación en terapia intensiva. Luego porque el mismo Marset alertó por su salud, en una entrevista que dio en Paraguay.

Este lunes, fue la misma García Troche quien contó en primera persona su estado de salud. Lo hizo a través de una videollamada, que fue filmada y luego publicada en su cuenta de Tik Tok.

García Troche está presa en Paraguay mientras avanzan las investigaciones sobre narcotráfico y lavado de activos. La mujer fue detenida en Barajas en julio de 2024 y está en la prisión militar de Viñas Cue. En octubre, en una indagatoria, la imputada contó que no estaba más en pareja con Marset.

Sebastián Marset y Gianina García Troche (Tik Tok García Troche)

“El día que tomé la decisión de entregarme tuve que tomar la decisión de ser mujer para ser mamá. Perdí el amor de mi vida, que era Sebastián. Tengo tres hijos acá y otro hijo en otro lado. Mi familia se rompió por completo. Yo no busco salir, que se diga que soy inocente. Yo busco justicia”, comenzó García Troche en esa publicación en la que se aclaraba que la videollamada está permitida.

La imputada contó que estuvo menos de 24 horas en el hospital y aseguró que el sábado volvió a tener convulsiones. “Tengo todo mi cuerpo lleno de hematomas. Lleno. Estoy ahora con una vía. ¿Por qué? Porque me han dado convulsiones cuatro veces. Tengo toda mi frente marcada”, dijo en el video, mientras mostraba su cuerpo.

“No aguanto más. Me están queriendo matar. Y no voy a dejar que me maten porque hubiera preferido morir al lado del amor de mi vida que es Sebastián Marset. Me quedé sin familia. Mis hijos sufren, él sufre. No estoy más con él, no. Desde el día que me entregué no estoy más con él”, dijo la mujer desde la cárcel, una declaración que ya había expresado en otra indagatoria.

García Troche especuló con que Marset está rehaciendo su vida en el lugar en el que está –según él, se traslada sin problemas por toda la región– mientras ella “sufre” en la cárcel.

La imputada pidió que se le realice una resonancia magnética. “No me tuvieron ni 24 horas en el hospital. Me sacaron con un holter en un helicóptero. Todos mis estudios salieron mal. Salió que tengo un daño cerebral y la jueza lo oculta”, contó.

“Vino un médico a verme el sábado por cuatro convulsiones que tuve, lo tuve delante de mi psiquiatra. La médica me quería evacuar y de acá no dejaron”, agregó.

Teléfono incautado a Gianina García Troche, pareja del narco sebastián marset en Paraguay

García Torche contó que hace siete meses que está aislada y que también tiene problemas de presión. “No tengo un aire acondicionado, no tengo una televisión. ¿Quién soy? ¿Una pedófila? ¿Una asesina? ¿Una terrorista? ¿Quién soy para estar así?”, expresó.

También reclamó los resultados de los estudios. Desde la cárcel, García Troche asegura que está “muerta en vida”, entre llantos.

“Tengo quistes, me hicieron tomografías. Tengo el encefalograma como el culo. Mientras que me hacían el encefalograma, ¡la doctora me dijo que convulsionaba dormida! Que tengo un daño cerebral”, enumeró.

El sábado, en tanto, militares paraguayos interceptaron un celular que el hermano de García Troche intentó hacer llegar a la mujer, consignó El País. El Comando de las Fuerzas Militares indicó que Federico García Troche ocultó un IPhone dentro de un termo para preparar tereré, que le llevó a su hermana junto a otros alimentos.

El celular fue detectado durante un “riguroso proceso de verificación del contenido” de la encomienda. Los militares encontraron el teléfono y levantaron un acta que fue elevada a la jueza del caso, Rosario Montanía.